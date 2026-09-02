Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews... Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews...

Zaloguj się, aby zapisać na później 02 września 2026 Zatrzymania ws. Zondacrypto. Chodzi o majątek upadłej giełdy. W tle pseudokibice i gangsterzy Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 7 minut Służby zatrzymały trzy osoby. Chodzi o kontrowersyjnego inwestora i dwie kobiety związane z „Mańkiem” z branży paliwowej, który ma zarzuty dotyczące zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. W tle są pseudokibice, mafia paliwowa i gangsterzy. Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews... Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews...

Do zatrzymań na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej doszło w środę 2 września 2026 roku. Tego samego dnia przeszukano też siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te przeszukania mają związek z zarzutami wobec prezesa PKOl Radosława Piesiewicza, którego aresztował na trzy miesiące sąd.

Dostał on m.in. zarzut powoływania się na wpływy w UOKiK, który prowadził postępowanie wobec giełdy kryptowalut Zondacrypto. O interwencję prosił go Przemysław Kral, prezes tej giełdy, który teraz współpracuje z prokuraturą.