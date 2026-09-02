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Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.plFot. Robert Kowalews...
02 września 2026

Zatrzymania ws. Zondacrypto. Chodzi o majątek upadłej giełdy. W tle pseudokibice i gangsterzy

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Służby zatrzymały trzy osoby. Chodzi o kontrowersyjnego inwestora i dwie kobiety związane z „Mańkiem” z branży paliwowej, który ma zarzuty dotyczące zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. W tle są pseudokibice, mafia paliwowa i gangsterzy.

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Do zatrzymań na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej doszło w środę 2 września 2026 roku. Tego samego dnia przeszukano też siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Te przeszukania mają związek z zarzutami wobec prezesa PKOl Radosława Piesiewicza, którego aresztował na trzy miesiące sąd.

Dostał on m.in. zarzut powoływania się na wpływy w UOKiK, który prowadził postępowanie wobec giełdy kryptowalut Zondacrypto. O interwencję prosił go Przemysław Kral, prezes tej giełdy, który teraz współpracuje z prokuraturą.

Piesiewicz w zamian dostał luksusowy zegarek. On sam nie przyznaje się. Twierdzi, że za zegarek zapłacił. Prezes UOKiK z kolei zapewnił, że żadnej interwencji nie było. Służby zabezpieczyły jednak dokumenty, by sprawdzić, jak UOKiK reagował na skargi klientów na Zondacrypto.

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Na zdjęciu Mariusz Jałoszewski
Mariusz Jałoszewski

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 r. dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 r. dziennikarz m.in. „Rzeczpospolitej”, „Polska The Times” i „Gazety Wyborczej”. Pisze o prawie, sądach i prokuraturze.

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