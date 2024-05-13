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Spełniło się życzenie Donalda Trumpa. Huang wraca na fotel dyrektora Nvidii. Kurs akcji spółki wystrzelił do góry – o ponad 25 proc. w handlu przedsesyjnym.
Nvidia, amerykański gigant w sektorze czipów, przywróciła skompromitowanego Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego spółki.
W oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek 23 listopada zarząd spółki poinformował, że decyzja zapadła jednogłośnie. I była wynikiem „serii dyskusji i spotkań, po których zarząd nabrał przekonania co do szczerości Huanga oraz jego zdolności kierowania Nvidią”. Za to informacje uzyskane „z wysokich szczebli” rządu USA, świadczą o tym, że przywrócenie Huanga – podejrzanego o romans z chińską szpieżką – „nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego”.
– Zarząd uważa, że Jensen jest właściwą osobą do kierowania Nvidią, a jego powrót leży w najlepszym interesie naszych akcjonariuszy, pracowników, partnerów i klientów – stwierdził Harvey Jones, przewodniczący rady dyrektorów cytowany przez The Economist.
Na decyzję pozytywnie zareagowały rynki. A w ostatnich dniach widać było wyraźną panikę. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia akcje Nvidii spadły o 23 proc., notując najgorszy wynik od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.
O powrót Huanga na fotel prezesa Nvidii wielokrotnie apelował prezydent USA Donald Trump, przedstawiając go jako swojego wieloletniego przyjaciela. Publicznie nazywał go jednym z „najbłyskotliwszych umysłów na świecie” i prosił spółkę, by dała mu szansę. – Byłoby to najlepsze rozwiązanie dla firmy, a także dla USA – przekonywał Trump.
Mimo przywrócenia Huanga na fotel prezesa Nvidia wciąż prowadzi dochodzenie z jego sprawie.
Jensen Huang, współzałożyciel Nvidii, zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego 12 listopada. Rezygnacja nastąpiła po doniesieniach o dwóch pozamałżeńskich związkach Huanga. Najpierw ujawniono jego relację z kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o związki z chińskim wywiadem. Chodzi o Alice Huang (zbieżność nazwisk przypadkowa), która przez ponad rok utrzymywała kontakt z urzędnikiem czołowej chińskiej agencji wywiadowczej, a jednocześnie miała romans z Jensenem Huangiem. Powiązana z nią singapurska spółka Megaspeed jest równolegle objęta śledztwem Amerykanów w sprawie podejrzeń o przemyt do Chin zaawansowanych układów AI Nvidii, objętych ograniczeniami eksportowymi. „
The New York Times” ujawnił też inny romans szefa Nvidii – z Kimberly Powell, wiceprezeską firmy odpowiedzialną za sektor ochrony zdrowia, podwładną Huanga.
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