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Koniec bezkrólewia. Jensen Huang wraca do Nvidii Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Spełniło się życzenie Donalda Trumpa. Huang wraca na fotel dyrektora Nvidii. Kurs akcji spółki wystrzelił do góry – o ponad 25 proc. w handlu przedsesyjnym.

Co się wydarzyło

Nvidia, amerykański gigant w sektorze czipów, przywróciła skompromitowanego Jensena Huanga na stanowisko dyrektora generalnego spółki.

W oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek 23 listopada zarząd spółki poinformował, że decyzja zapadła jednogłośnie. I była wynikiem „serii dyskusji i spotkań, po których zarząd nabrał przekonania co do szczerości Huanga oraz jego zdolności kierowania Nvidią”. Za to informacje uzyskane „z wysokich szczebli” rządu USA, świadczą o tym, że przywrócenie Huanga – podejrzanego o romans z chińską szpieżką – „nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego”.

– Zarząd uważa, że Jensen jest właściwą osobą do kierowania Nvidią, a jego powrót leży w najlepszym interesie naszych akcjonariuszy, pracowników, partnerów i klientów – stwierdził Harvey Jones, przewodniczący rady dyrektorów cytowany przez The Economist.

Na decyzję pozytywnie zareagowały rynki. A w ostatnich dniach widać było wyraźną panikę. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia akcje Nvidii spadły o 23 proc., notując najgorszy wynik od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku.

O powrót Huanga na fotel prezesa Nvidii wielokrotnie apelował prezydent USA Donald Trump, przedstawiając go jako swojego wieloletniego przyjaciela. Publicznie nazywał go jednym z „najbłyskotliwszych umysłów na świecie” i prosił spółkę, by dała mu szansę. – Byłoby to najlepsze rozwiązanie dla firmy, a także dla USA – przekonywał Trump.

Mimo przywrócenia Huanga na fotel prezesa Nvidia wciąż prowadzi dochodzenie z jego sprawie.

Jaki jest kontekst

Jensen Huang, współzałożyciel Nvidii, zrezygnował z funkcji dyrektora generalnego 12 listopada. Rezygnacja nastąpiła po doniesieniach o dwóch pozamałżeńskich związkach Huanga. Najpierw ujawniono jego relację z kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o związki z chińskim wywiadem. Chodzi o Alice Huang (zbieżność nazwisk przypadkowa), która przez ponad rok utrzymywała kontakt z urzędnikiem czołowej chińskiej agencji wywiadowczej, a jednocześnie miała romans z Jensenem Huangiem. Powiązana z nią singapurska spółka Megaspeed jest równolegle objęta śledztwem Amerykanów w sprawie podejrzeń o przemyt do Chin zaawansowanych układów AI Nvidii, objętych ograniczeniami eksportowymi. „

The New York Times” ujawnił też inny romans szefa Nvidii – z Kimberly Powell, wiceprezeską firmy odpowiedzialną za sektor ochrony zdrowia, podwładną Huanga.