CUDA – serce NVIDII. Czy właśnie jego kod wyciekł do Chin?
W ostatnich tygodniach świat żył romansem szefa NVIDII z Alice Huang podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin. Czy przygody prezesa najbardziej zaawansowanej technologicznie amerykańskiej firmy wpłyną na chińsko-amerykańską wojnę o AI i na bezpieczeństwo Zachodu?
Afera wzbudziła międzynarodowe zainteresowanie. Do czego uzyskała dostęp Alice Huang? Czy romans Jensena Huanga (zbieżność nazwisk z Alice Huang przypadkowa) rzeczywiście mógł wpłynąć na bezpieczeństwo gospodarcze USA i sprawić, że azjatyccy rywale mogliby uzyskać i odtworzyć najbardziej zaawansowane chipy NVIDII?
Dlatego skandal, który wybuchł wokół prezesa NVIDII nie dziwi. Wykorzystywanie szpiegów rekomendował już chiński strateg Sun Tzu 2500 lat temu w swojej Sztuce Wojny. Dziennikarka Gosia Fraser niejednokrotnie zwracała uwagę, że Chiny od lat uprawiają szpiegostwo jako element budowania przewagi gospodarczej, militarnej i badawczej.
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