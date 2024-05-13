Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone

Amerykanie uratowali drugiego czlonka załogi F15 Zaloguj się, aby zapisać na później Agnieszka Jędrzejczyk Samolot zestrzelili Irańczycy nad swoim terytorium. Pilota samolotu Amerykanie odnaleźli w piątek, teraz uratowany miał zostać operator uzbrojenia. Trump i Netanjahu zwiększają nacisk na Iran, by otworzył cieśninę Ormuz.

Drugi członek załogi F15, w stopniu pułkownika, „doznał obrażeń”, ale „wszystko będzie z nim dobrze” – ogłosił Trump.

Członkowie załogi F-15E Strike Eagle, pierwszego samolotu, który został zestrzelony przez Irańczyków w tej wojnie, katapultowali się w piątek. Pilota wkrótce uratowano. Iran i Stany Zjednoczone ścigały się o odnalezienie drugiego członka załogi, operatora uzbrojenia. Irańscy urzędnicy oferowali nagrody pieniężne obywatelom, którzy odnajdą go „żywego”. W mediach społecznościowych można zobaczyć nagrania pokazujące setki Irańczyków zmierzających w górzysty teren w południowo-zachodnim Iranie, by szukać rozbitka.

Amerykańskie siły specjalne musiały wkroczyć głęboko na terytorium wroga, żeby go uratować.

Późnym wieczorem w sobotę, amerykańskie samoloty zrzuciły bomby i otworzyły ogień do irańskich oddziałów. W tym samym czasie siły amerykańskie zbliżyły się do miejsca pobytu drugiego lotnika. Trump napisał na Truth Social, że w akcji ratunkowej armia amerykańska „wysłała dziesiątki samolotów”. Amerykańcy urzędnicy przyznają, że w czasie akcji ratunkowej na lądzie doszło do starć z Irańczykami. Żaden Amerykanin miał nie zginąć. Irańczycy twierdzą, że zniszczyli jeden z samolotów uczestniczących w akcji ratunkowej. Amerykanie podali, że sami zniszczyli swój samolot, bo miał awarię przed startem z miejsca ewakuacji lotnika.

Jaki jest kontekst?

Dotychczas w wojnie przeciw Iranowi zginęło 13 żołnierzy USA, a 365 zostało rannych.

Wojna, która miała być szybką operacją, trwa od 28 lutego.

Incydent z zestrzeleniem F-15 był bolesnym ciosem dla reputacji Sił Powietrznych USA: po raz pierwszy od początku operacji w Iranie – i po raz pierwszy w ponad 20-letnich operacjach bojowych na całym świecie – amerykański F-15 został zestrzelony przez wroga (trzy kolejne samoloty zostały trafione „ogniem własnym” z kuwejckich systemów obrony powietrznej 1 marca). Jednak schwytanie pilotów wyrządziłoby Waszyngtonowi jeszcze większe szkody.

Trump cały czas wysyła sprzeczne komunikaty – od sugestii o postępach dyplomatycznych po groźby zbombardowania Republiki Islamskiej „z powrotem do epoki kamienia łupanego”. Grozi atakiem na irańskie elektrownie, jeśli jego żądania nie zostaną spełnione i wyznacza kolejne terminy na zawarcie porozumienia.

„Pamiętacie, jak dałem Iranowi dziesięć dni na ZAWARCIE UMOWY lub OTWORZENIE CIEŚNINY ORMUZ? Czas ucieka — 48 godzin, zanim spadnie na nich piekło. Chwała BOGU!” — napisał w poście na Truth Social.