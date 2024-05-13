Prawa autorskie: 28.11.2025 Warszawa . Trasa ul . Wiejska - Palac Prezydencki ul . Krakowskie Przedmiescie . Marsz Kobiet na Palac Prezydencki . 108 lat od kiedy Polki wywalczyly prawa wyborcze . Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl 28.11.2025 Warszawa ...

Marsz kobiet na Pałac Prezydencki. W sprawie aborcji Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Na czele przemarszu niesiono transparent: „Polska za aborcją”. Inne hasła: „Prezydent nie ciąża, można go usunąć”, „Agnieszka, Izabela, Anna, Justyna, Marta i Dorota powinny żyć. Ani jednej więcej”, „Brak legalnej aborcji zabija”, „Wet za wet, panie prezydencie”, „Wsadź sobie weta, decyduje kobieta”.

Co się wydarzyło

Spod Sejmu pod Pałac Prezydencki przeszło kilkaset osób, domagając się od Karola Nawrockiego podpisania ustaw aborcyjnych.

Protest odbywa się w 108. rocznicę wywalczenia przez Polki praw wyborczych.

„Wywalczyły. I tak jak one – my także wywalczyć musimy swoje prawa. I zrobimy to. Ustawy aborcyjne, które przegłosował Sejm, wyszły właśnie z Senatu i trafiły na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent ma czas właśnie do 28.11.2026, by zdecydować o ich losie: podpisać, zawetować lub odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Jak myślicie, co zrobi? Podpisze je, bojąc się obniżenia swoich szans w walce o drugą kadencję? Czy zawetuje, jak to ma w zwyczaju? Tak lubi podkreślać, że jest prezydentem wszystkich Polek i Polaków. Czy rzeczywiście?” – napisały organizatorki protestu.

Protest zorganizował Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundacja Widzialne.

Jaki jest kontekst

Na podpis prezydenta czekają dwie ustawy: pierwsza zakłada dekryminalizację pomocy w aborcji. Druga – przywraca prawo do przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu.

Obie ustawy leżały w Sejmie ponad dwa lata. Jak pisaliśmy, „W lipcu 2024 r. ustawa dekryminalizująca pomoc w aborcji (zmiana Kodeksu karnego) przepadła w Sejmie. Po kilku dniach przedłożono ją po raz kolejny. Wtedy jeszcze zakładała usunięcie obu paragrafów (1 i 2) z art. 152. W toku prac zrezygnowano z usunięcia par. 1 („Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”). Zakłada ona usunięcie jedynie par. 2, który mówi o pomocy w aborcji”.

Ponieważ liberalizacja prawa aborcyjnego jest jedną z najważniejszych obietnic koalicji rządzącej, sprawa nie tylko wróciła do Sejmu, ale została domknięta przez parlament.

Na podpis prezydenta koalicja rządząca nie liczy.