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Po historycznym debiucie ceny Anthropica idą w dół Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Entuzjazm związany z wejściem Anthropica na giełdę nie trwał długo. Cały rynek ciągnie w dół kryzys w Nvidii

Co się wydarzyło

To był najgorętszy debiut giełdowy w historii. Anthropic, twórca chatbota Claude, pozyskał od inwestorów 81,3 mld dolarów i w ten sposób pobił ustanowiony w czerwcu przez SpaceX Elona Muska rekord, który wynosił 75 miliardów.

Na koniec pierwszego dnia akcje Anthropica kosztowały 17 proc. więcej od ceny emisyjnej. A w piku wycena firmy przekroczyła poziom 2 biliona dolarów. Jednak po chwilowej euforii, ceny zaczęły spadać. W piątek 20 listopada Anthropic skończył dzień ze spadkiem na poziomie 8,5 proc., a chwilami kurs akcji zbliżał się do ceny emisyjnej (85 dolarów). A to wszystko w związku z atmosferą wokół rynku technologicznego i masową wyprzedażą akcji. Jak podają branżowe portale, w ciągu ostatnich 45 dni z wycen całego sektora wyparowało 8 bilionów dolarów.

Największy wpływ na rynek ma zamieszanie wokół Nvidii – kultowego producenta czipów i platform obliczeniowych, kart graficznych, układów AI dla centrów danych. W ciągu ostatniego tygodnia jej akcje spadły o 23 proc., notując najgorszy wynik od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Powód? Kryzys przywództwa w spółce po odejściu współzałożyciela i dotychczasowego prezesa Nvidii.

Jensen Huang rozstał się z firmą w atmosferze skandalu, w związku z zarzutami romansu z Alice Huang (zbieżność nazwisk przypadkowa), oskarżoną o szpiegostwo na rzecz Chin. Obawa o to, że chiński przemysł będzie w stanie odtworzyć czipy Nvidii, zawładnęła wyobraźnią inwestorów.

Co więcej, w piątek 20 listopada Reuters poinformował, że pracownicy działu egzekwowania prawa Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) badają potencjalne nieprawidłowości księgowe w spółce.

Jaki jest kontekst

Anthropic został założony przez siedmiu były pracowników OpenAI. Jak przekonuje dyrektor generalny spółki Dario Amodei, ich celem było stworzenie bezpieczniejszego modelu rozwoju AI.

Wśród negatywnych konsekwencji wyścigu technologicznego Amodei wymienia m.in. destabilizację rynku pracy i utratę kontroli nad coraz bardziej autonomicznymi modelami. Jednocześnie jego firma jest jednym z podmiotów, które najszybciej rozwijają technologie mogące te zagrożenia urzeczywistnić. Anthropic inwestuje w modele, które potrafią nie tylko odpowiadać na pytania, ale też pisać kod, analizować dokumenty i wykonywać zaawansowane zadania wymagające korzystania z osobnych narzędzi. To oznacza, że AI coraz częściej konkuruje z ludźmi wykonującymi pracę umysłową.

W USA dyskusja wokół Anthropica najczęściej skupia się jednak na rozwoju centrów danych, bez których niemożliwe jest utrzymanie i rozwój mocy obliczeniowej takich produktów jak Claude. A Amerykanie, mimo ogromnej polaryzacji, akurat w tej sprawie są zgodni. Według sondażu Gallupa z 13 maja siedmiu na dziesięciu ankietowanych jest przeciw budowie centrum danych AI w swoim sąsiedztwie. Dlaczego? Bo zyski nie przewyższają kosztów. Mimo szumnych zapowiedzi nie zwiększają zatrudnienia w regionie, za to hałasują, pobierają ogromne ilości wody do chłodzenia serwerów, w niektórych przypadkach powodują korki na drogach (a nawet wypadki), drastycznie zmieniają krajobraz, a także wpływają na bioróżnorodność regionów.