Prawa autorskie: 31.10.2026 Warszawa , al. Jana Chrystiana Szucha 12A . Trybunal Konstytucyjny . Policja przed siedziba Trybunalu Konstytucyjnego . Wczoraj wieczorem na stronie internetowej TK pojawila sie informacja ws. zarzadzenia przerwy w czynnosciach sluzbowych prezesa Bogdana Swieczkowskiego i wiceprezesa Bartlomieja Sochanskiego . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl 31.10.2026 Warszawa ...

Policja: Cztery osoby zatrzymane pod Trybunałem Konstytucyjnym Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Policja zatrzymała trzy osoby, które wtargnęły na teren TK przez ogrodzenie i jedną, która znieważała policjantów. Warszawska policja wyjaśnia, jak wyglądały jej działania pod Trybunałem

Co się wydarzyło

Warszawska policja opublikowała oświadczenie na temat działań funkcjonariuszy pod Trybunałem Konstytucyjnym. 30 października 2026 policja broniła wejścia do budynku TK i ochraniała protestujących pod Trybunałem. Jak relacjonowali obecni tam dziennikarze OKO.press, wezwania, by policjanci porzucili swoje obowiązki i przeszli na stronę protestujących, należały do najpopularniejszych okrzyków.

Policja informuje, że „policjanci i policjantki zabezpieczający rejon przyległy do siedziby Trybunału Konstytucyjnego realizowali ustawowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz zgromadzonym przed nim, a także ochroną porządku publicznego i mienia”.

W oświadczeniu zwrócono uwagę, że wydarzeniom pod TK towarzyszyły „ogromne emocje społeczne”, w związku z czym „funkcjonariusze musieli się wykazać opanowaniem, odpornością na presję i umiejętnością właściwego reagowania w dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Policjanci i policjantki zachowali spokój i profesjonalizm, respektując prawo uczestników zgromadzenia do wyrażania swoich poglądów. Wzywali do przestrzegania prawa i zachowania pokojowego charakteru zgromadzenia. Wszystkie działania prowadzili z poszanowaniem godności i praw każdego człowieka”.

Taki opis działań policji potwierdzają dziennikarze OKO.press. Obecna tam redaktorka naczelna, Magdalena Chrzczonowicz, mówiła: „Kiedy tu przyszliśmy, atmosfera była napięta. Ludzie napierali na policję. A policja zachowuje się delikatnie, nie wpuszcza ludzi za bramę, ale policjanci nie wykonują żadnych ruchów, nie przepychają tłumu”.

O swoich działaniach policja informuje: „W trakcie działań nie używano środków przymusu bezpośredniego w postaci pałek czy ręcznych miotaczy gazu.

Nie oznaczało to jednak przyzwolenia na łamanie prawa”.

Jak przekazuje policja, pod TK zatrzymano łącznie cztery osoby. „Trzy z nich wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego, przeskakując przez ogrodzenie. W tych przypadkach czynności procesowe prowadzone są w kierunku art. 193 Kodeksu karnego. Czwarta osoba została zatrzymana w związku ze znieważeniem funkcjonariusza Policji”.

„Działania policjantów skupiały się na zabezpieczeniu terenu wokół Trybunału Konstytucyjnego, niemniej około godziny 2:30 w nocy będący na miejscu prokurator wydał polecenie funkcjonariuszom, by podjęli czynności polegające na wylegitymowaniu wskazanych osób przebywających w budynku. Po ustaleniu ich tożsamości osoby te bez interwencji funkcjonariuszy same opuściły siedzibę Trybunału. To były jedyne działania Policji podjęte wewnątrz Trybunału i na wyraźne polecenie uprawnionego organu.