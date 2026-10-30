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Prawa autorskie: 30.10.2026 Warszawa , al. Jana Chrystiana Szucha 12A . Trybunal Konstytucyjny . Policja przed siedziba Trybunalu Konstytucyjnego . Dzisiaj wieczorem na stronie internetowej TK pojawila sie informacja ws. zarzadzenia przerwy w czynnosciach sluzbowych prezesa Bogdana Swieczkowskiego i wiceprezesa Bartlomieja Sochanskiego . Fot. Michal Borowczyk / Agencja Wyborcza.pl30.10.2026 Warszawa ...
30 października 2026

Co się dzieje pod Trybunałem Konstytucyjnym [NA ŻYWO]

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Prezes Trybunału Konstytucyjnego został odsunięty. Pod budynkiem Trybunału jest policja i protestujący politycy opozycji. W budynku przebywa siedmioro sędziów TK. Na miejscu są dziennikarze i dziennikarki OKO.press. Relacjonujemy dla Was na żywo

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„Uważam, że prezydent nie pojawi się dziś pod TK, bo mogłoby dojść do eskalacji” – mówi w TVN24 dziennikarz OKO.press Mariusz Jałoszewski, specjalizujący się w tematyce sądów i praworządności.

„Dalszy ciąg zależy od tego, czy sytuacja będzie eskalować i czy uda się zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Trybunał był kiedyś zaporą chroniącą obywateli przed zakusami władzy, by uchwalać złe prawo. Obecnie jest to upadły organ konstytucyjny, za co odpowiada była prezes Julia Przyłębska. Swoje dołożył też obecny prezes Bogdan Święczkowski” – dodaje Jałoszewski.

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Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

Na zdjęciu Witold Głowacki
Witold Głowacki

Dziennikarz, publicysta, rocznik 1978. Pracowałem w "Dzienniku Polska Europa Świat" (obecnie „Dziennik Gazeta Prawna”) i w "Polsce The Times" wydawanej przez Polska Press. W „Dzienniku” prowadziłem dział opinii. W „Polsce The Times” byłem analitykiem i komentatorem procesów politycznych, wydawałem też miesięcznik „Nasza Historia”. Współprowadziłem realizowany we współpracy z amerykańską fundacją Democracy Council i Departamentem Stanu USA cykl szkoleniowy „Media kontra fake news”, w ramach którego ok 700 dziennikarzy mediów lokalnych z całej Polski zostało przeszkolonych w zakresie identyfikacji narracji dezinformacyjnych i przeciwdziałania im. Wydawnictwo Polska Press opuściłem po przejęciu koncernu przez kontrolowany przez rząd PiS państwowy koncern paliwowy Orlen. Wtedy też, w 2021 roku, wszedłem w skład zespołu OKO.press. W OKO.press kieruję działem politycznym, piszę też materiały o polityce krajowej i międzynarodowej oraz obronności. Stworzyłem i prowadziłem poświęcony wojnie w Ukrainie cykl „Sytuacja na froncie” obecnie kontynuowany przez płk Piotra Lewandowskiego.

Na zdjęciu Magdalena Chrzczonowicz
Magdalena Chrzczonowicz

Naczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Na zdjęciu Agata Kołodziej
Agata Kołodziej

Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

Na zdjęciu Wojciech Kość
Wojciech Kość

W OKO.press pisze głównie o kryzysie klimatycznym i ochronie środowiska. Publikuje także relacje z Polski w mediach anglojęzycznych: Politico Europe, IntelliNews, czy Notes from Poland. Twitter: https://twitter.com/WojciechKosc

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