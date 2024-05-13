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Prowokacja pod fałszywą flagą. Polskie służby udaremniły rosyjską operację Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Polskie służby zaalarmowała obecność rosyjskich funkcjonariuszy GRU w obwodzie królewieckim, przy granicy z Polską – podają dziennikarze „Rzeczpospolitej”

Co się wydarzyło

Na przełomie października i listopada Rosja przygotowywała operację dywersyjną na terenie Polski, blisko granicy z obwodem królewieckim – informuje „Rzeczpospolita”. Miała ona zostać przeprowadzona pod obcą flagą, tak aby odpowiedzialnością za ewentualny atak obciążyć Ukrainę.

Chodziło o przekroczenie polskiej granicy, a także symulowane uderzenie na terenie Federacji Rosyjskiej. „Mieliśmy informacje o konkretnych obiektach, gdzie miało dojść do ataku. Rosjanie zakładali dużą liczbę ofiar” – mówi jeden z rozmówców „Rzeczpospolitej”. Celem prowokacji było wstrzymanie pomocy dla Kijowa i podsycanie antyukraińskich nastrojów.

Sygnałem alarmowym dla polskich służb było pojawienie się w obwodzie królewieckim oficerów służb, którzy koordynują podobne akcje dywersyjne. Mowa głównie o funkcjonariuszach GRU.

To właśnie dlatego po niepokojącym incydencie w nocy z 2 na 3 listopada, gdy bardzo blisko granicy Polski z Obwodem Królewieckim, po stronie rosyjskiej zauważono grupę osób z latarkami, policja wysłała dodatkowych funkcjonariuszy do powiatów przygranicznych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, a Komenda Główna Policji powołała sztab operacji prewencyjnej. Wzmocniono też placówki Straży Granicznej oraz wysłano w ten rejon dodatkowych funkcjonariuszy ABW. Na miejscu zorganizowano też ćwiczenia wojsk specjalnych, a rząd skierował na te tereny GROM (jednostkę specjalną, która specjalizuje się w operacjach kontrterrorystycznych).

„Jeśli podjęliśmy pewne kroki, to dlatego, że uznaliśmy, iż jest realne zagrożenie” – ocenił minister, koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Jaki jest kontekst

Jak pisała w OKO.press Anna Mierzyńska, co najmniej od sierpnia kraje Europy Środkowo-Wschodniej ostrzegane są o możliwej eskalacji działań dywersyjnych i sabotażowych przez Rosję. Najpierw takie informacje przekazały służby amerykańskie, a pod koniec października ukraiński wywiad miał przechwycić bezpośredni rozkaz najwyższego kierownictwa Federacji Rosyjskiej, nakazujący nasilenie działalności wywrotowej na terenie UE i NATO. Główną bronią Kremla mają być właśnie operacje pod fałszywą flagą, czyli incydenty, które będą sprawiać wrażenie zrealizowanych przez siły ukraińskie.

„Po obydwu stronach granicy może się wydarzyć coś bardzo masywnego. Po obydwu stronach, czyli po stronie polskiej i rosyjskiej, czym obciążeni zostaną Ukraińcy. I to jest istota tej sprawy” – komentował na początku listopada na antenie TVN24 minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. I podkreślał, że najnowsze ostrzeżenia dotyczą nie tylko Polski, ale także krajów bałtyckich.

Najbardziej narażone na ataki są obiekty infrastruktury krytycznej, rejony przygraniczne, enklawy rosyjskojęzyczne, a także obiekty o dużym znaczeniu historycznym dla Rosji.

Działaniami sabotażowymi Kremla zawiaduje nowa – utworzona w 2023 roku – specjalna jednostka GRU – Służba Zadań Specjalnych (ros. Служба специальных дел, SSD).