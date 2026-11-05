Rozkaz Kremla: nasilić sabotaże w Europie. Policja w gotowości, GROM na granicy [POD PROGIEM WOJNY]

Przechwycono rozkaz Kremla do służb specjalnych, nakazujący nasilenie działalności wywrotowej w krajach europejskich. Narażone są zwłaszcza tereny przygraniczne, dlatego polski rząd wzmocnił tam ochronę kontrterrorystyczną, a policjanci na patrole zabierają broń automatyczną.

Rosyjskie służby przygotowują masywne sabotaże lub prowokacje, których celem będzie wywołanie paniki w społeczeństwach państw Europy Środkowo-Wschodniej. Takie ostrzeżenie Polska otrzymała w ostatnich dniach października od ukraińskiego wywiadu.

W tym samym czasie pojawiły się nowe ustalenia europejskich śledczych na temat rosyjskiej siatki, przemycającej ładunki wybuchowe i drony do państw UE. Grupa miała własne centra logistyczne, a także ukryte magazyny w pobliżu obiektów o charakterze strategicznym. Skala zagrożenia dla Europy ze strony Moskwy jest dużo większa niż do tej pory oceniano.