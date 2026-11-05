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Prawa autorskie: "Wiesti", 4 lipca 2026"Wiesti", 4 lipca 20...
05 listopada 2026

Rozkaz Kremla: nasilić sabotaże w Europie. Policja w gotowości, GROM na granicy [POD PROGIEM WOJNY]

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Przechwycono rozkaz Kremla do służb specjalnych, nakazujący nasilenie działalności wywrotowej w krajach europejskich. Narażone są zwłaszcza tereny przygraniczne, dlatego polski rząd wzmocnił tam ochronę kontrterrorystyczną, a policjanci na patrole zabierają broń automatyczną.

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Rosyjskie służby przygotowują masywne sabotaże lub prowokacje, których celem będzie wywołanie paniki w społeczeństwach państw Europy Środkowo-Wschodniej. Takie ostrzeżenie Polska otrzymała w ostatnich dniach października od ukraińskiego wywiadu.

W tym samym czasie pojawiły się nowe ustalenia europejskich śledczych na temat rosyjskiej siatki, przemycającej ładunki wybuchowe i drony do państw UE. Grupa miała własne centra logistyczne, a także ukryte magazyny w pobliżu obiektów o charakterze strategicznym. Skala zagrożenia dla Europy ze strony Moskwy jest dużo większa niż do tej pory oceniano.

Przynajmniej część wrogich działań może dotyczyć polskich granic, zwłaszcza tej z Obwodem Kaliningradzkim. To dlatego policja wysłała dodatkowych funkcjonariuszy do powiatów przygranicznych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim, a Komenda Główna Policji powołała sztab operacji prewencyjnej.

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Na zdjęciu Anna Mierzyńska
Anna Mierzyńska

Analityczka mediów społecznościowych, ekspertka. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji i manipulacji w sieci. Autorka książki „Efekt niszczący. Jak dezinformacja wpływa na nasze życie” oraz dwóch poradników na temat zwalczania dezinformacji. Z OKO.press współpracuje jako autorka zewnętrzna. Pisze o dezinformacji, bezpieczeństwie państwa, wojnie informacyjnej oraz o internetowych trendach dotyczących polityki. Zajmuje się też monitorowaniem ruchów skrajnie prawicowych i antysystemowych.

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