Prawa autorskie: Fot. Adam Stepien / Agencja Wyborcza.pl Fot. Adam Stepien / ...

Sześć osób zatrzymanych po atakach w Krakowie. Publikowały „niepokojące treści” Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Kołodziej Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości od soboty zatrzymało sześć osób, które w sieci gloryfikowały działania Michała O. i mogły stanowić potencjalne zagrożenie jako jego naśladowcy

Co się wydarzyło?

Służby na bieżąco monitorują przestrzeń internetową po tragicznych wydarzeniach w Krakowie, również działania w darknecie. W ramach tego monitoringu wychwyciły i zatrzymały sześciu internautów, których wpisy budziły niepokój i mogły stanowić zagrożenie dla porządku publicznego – poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Zatrzymani mają od 15 do 36 lat, zostali zatrzymani w kilku województwach na terenie Polski. To pięciu obywateli Polski i jeden obywatel Ukrainy. Jak przekazało CBZC, wszyscy przyznali się do publikowania fałszywych informacji. Jeden z zatrzymanych wyjaśniał, że umieścił wpis „dla żartu”.

Wcześniej rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka przekazała na antenie TVP Info, że:

„Były to osoby, których wpisy budziły potencjalne zagrożenie. Zostały zatrzymane, ponieważ w pewien sposób mogły być naśladowcami działań Michała O.”

Dodała, że w związku z zamachem w Krakowie służby są „bardzo mocno wyczulone na ewentualnych naśladowców takich działań”.

CBZC informuje, że wpisy, które były powodem zatrzymań, sugerowały, że zagrożone jest czyjeś życie bądź zdrowie. Biuro przestrzega jednocześnie, że w internecie pojawiają się wiadomości, które mają wywołać chaos, panikę i dezinformację.

„Ich twórcy wykorzystują tragedię, chcąc zaistnieć w social mediach. Publikują wymyślone treści, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swoich działań. Tego typu wpisy często są bezrefleksyjnie przekazywane dalej w sieci” – pisze CBZC.

I przestrzega:

„Reakcja służb jest NATYCHMIASTOWA na KAŻDĄ taką sytuację. Pamiętaj, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna, a autor TAKIEGO WPISU musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.”

Wiemy już, że jedna z tych osób usłyszała zarzuty. To Emil W., mieszkaniec Warszawy, który w nocy z soboty na niedzielę pod transmisją Kanału Zero dotyczącą zamachu w Krakowie, zamieścił wpis o treści: „spokojnie, jutro akcja w Warszawie, uważajcie na ulicach”.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba poinformował, że śledczy uznali, że wpis mógł wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób oraz doprowadził do podjęcia działań przez policję.

Podejrzany przyznał, że jest autorem komentarza i wyjaśnił, że nie zapowiadał zamachu, lecz odnosił się do spodziewanych protestów i zamieszek pod Trybunałem Konstytucyjnym. Tłumaczył, że zamieszczenie wpisu pod relacją z krakowskiej tragedii było przejawem bezmyślności.

Za czyn z art. 224a § 1 Kodeksu karnego Emilowi W. grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji połączony z obowiązkiem stawiania się raz w tygodniu w komendzie.

Przeczytaj także:

Jaki jest kontekst?

Po zamachu w Krakowie polskie służby są bardzo aktywne również w cyberprzestrzeni. W poniedziałek rano Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że NASK zgłosił do moderacji platform społecznościowych ponad 2 tys. kont rozpowszechniających fałszywe narracje.

Jedną z nich jest, jakoby zamach został zaplanowany przez polski rząd przy udziale UE, a zasięg tej fałszywej informacji mógł osiągnąć nawet 200 mln wyświetleń – jak pisaliśmy w poniedziałek w OKO.press.

Przeczytaj także:

Inną fałszywą narrację, o tym, że istnieje związek pomiędzy zamachem w Krakowie, a wydarzeniami pod Trybunałem Konstytucyjnym, oraz o tym, że w Krakowie było niedostatecznie dużo funkcjonariuszy policji właśnie z powodu TK, podawała Telewizja Republika.

„Wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy (...) Gdzie jest policja? (...) Nie widać ani jednego policjanta” – mówi na antenie Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz prosto z krakowskiego Rynku, przechwalając się, że jest pierwszym reporterem na miejscu wydarzeń.

Tyle tylko, że policjant stał tuż za nim – pisze w OKO.press Anglika Pitoń, dodając:

„Poruszeni i oburzeni wyjątkowym, nawet jak na TV Republika, cynizmem OKO.press składa skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na sobotni materiał Tomasza Sakiewicza z płyty krakowskiego Rynku.

Skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) na sobotni materiał Tomasza Sakiewicza z płyty krakowskiego Rynku złożyła również ministra kultury Marta Cienkowska i wiele innych osób.

„Rada już ogłosiła, że skargi otrzymała — i co prawda wskutek mnogości skarg wszczęła już postępowanie, ale na analizę materiałów i wymierzenie ewentualnej kary ma rok. Mogła wszcząć postępowanie z urzędu, nie czekając na skargi. Nie zrobiła tego.” – pisze Angelika Pitoń. Cały tekst o zbijaniu kapitału na tragicznych wydarzeniach w Krakowie przez Telewizje Republika dostępny jest poniżej: