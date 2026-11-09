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Prawa autorskie: Fot. Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.plFot. Jakub Wlodek / ...
09 listopada 2026

Czy sakiewicze mogą jeszcze popatrzeć w lustro? OKO.press składa skargę do KRRiT

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Trudno mi znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie moralne wytłumaczenie mają politycy prawicy i TV Republika po tym, jak na ludzkiej rozpaczy, strachu o swoich najbliższych i krwi zastrzelonych na krakowskim Rynku próbowali zbijać polityczny kapitał. Gdzie skończy się walka o kilka punktów procentowych więcej na partyjnym słupku poparcia?

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Tę sekwencję zdarzeń warto zapamiętać. Kilka chwil po tym, jak na krakowskim Rynku Głównym 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego urządził krwawy rajd i strzelając zabił sześć osób, raniąc 15 kolejnych, Tomasz Sakiewicz rozpoczął nadawanie na żywo w Telewizji Republika.

Chwali się, że był pierwszym reporterem na miejscu. Na co położył nacisk? Jednym z pierwszych zdań, jakie powiedział, było: „Wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy (...) Gdzie jest policja? (...) Nie widać ani jednego policjanta”. Tyle tylko, że policjant stał tuż za nim. Pokazywały go kamery Republiki, kiedy Sakiewicz przypuszczał atak na policjantów i — oczywiście — rząd Donalda Tuska. Dziś tłumaczy się, że „widząc to, co widziałem i słysząc to, co słyszałem, nie mogłem uczciwie powiedzieć widzom nic innego”.

Poruszeni i oburzeni wyjątkowym, nawet jak na TV Republika, cynizmem OKO.press składa skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na sobotni materiał Tomasza Sakiewicza z płyty krakowskiego Rynku.

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Angelika Pitoń

Dziennikarka OKO.press. Pisze o prawach pracowniczych, lokatorskich i sprawach społecznych. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka przy HFHR. Finalistka nagrody im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby, Pióra Nadziei Amnesty International czy Korony Równości Kampanii Przeciw Homofobii. W latach 2017-2025 związana z "Gazetą Wyborczą".

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