Czy sakiewicze mogą jeszcze popatrzeć w lustro? OKO.press składa skargę do KRRiT

Trudno mi znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie moralne wytłumaczenie mają politycy prawicy i TV Republika po tym, jak na ludzkiej rozpaczy, strachu o swoich najbliższych i krwi zastrzelonych na krakowskim Rynku próbowali zbijać polityczny kapitał. Gdzie skończy się walka o kilka punktów procentowych więcej na partyjnym słupku poparcia?

Chwali się, że był pierwszym reporterem na miejscu. Na co położył nacisk? Jednym z pierwszych zdań, jakie powiedział, było: „Wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy (...) Gdzie jest policja? (...) Nie widać ani jednego policjanta”. Tyle tylko, że policjant stał tuż za nim. Pokazywały go kamery Republiki, kiedy Sakiewicz przypuszczał atak na policjantów i — oczywiście — rząd Donalda Tuska. Dziś tłumaczy się, że „widząc to, co widziałem i słysząc to, co słyszałem, nie mogłem uczciwie powiedzieć widzom nic innego”.