Zamach w Moskwie. Postrzelono zastępcę szefa rosyjskiego wywiadu wojskowego

Donald Tusk w Kijowie: Być może zbliżamy się do pokoju Zaloguj się, aby zapisać na później Dominika Sitnicka „Polska i ja osobiście nie musimy nikogo zapewniać o tym, że dla nas pomoc Ukrainie to nie tylko oczywisty obowiązek moralny, nie tylko oczywista potrzeba solidarności, żeby stanąć po stronie zaatakowanego, przeciwko agresorowi" – mówił dziś Donald Tusk w Kijowie.

Co się wydarzyło?

W Kijowie Donald Tusk zabrał głos podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

„Wspieramy wszystko to, co dobre, słuszne i prawdziwe w świecie. Jesteśmy także dzisiaj w Kijowie, bo chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy Kijowa, obywatele, obywatelki Ukrainy wiedzieli, że nie są i nie pozostaną sami. Ja wiem, że tu, w Kijowie, w Charkowie, w Odessie, wszędzie w Ukrainie, słyszycie często słowa solidarności, otuchy i wiem, że słowa nie wystarczą – stwierdził premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Kijowie.

„Polska i ja osobiście nie musimy nikogo zapewniać o tym, że dla nas pomoc Ukrainie to nie tylko oczywisty obowiązek moralny, nie tylko oczywista potrzeba solidarności, żeby stanąć po stronie zaatakowanego, przeciwko agresorowi, to w moim i polskim przypadku jest także oczywisty wspólny interes, wspólne doświadczenie historyczne, wspólne przeżywanie tego, co dzisiaj i wspólna przyszłość Polski i Ukrainy" – mówił premier.

„Być może zbliżamy się do pokoju, a przynajmniej przerwania ognia, a później pokoju, żeby warunki, o jakich się dyskutuje, to były warunki do zaakceptowania przez Ukrainę. Polska na pewno nie zaakceptuje i nie będzie wspierała żadnego rozwiązania, które byłoby wbrew Ukrainie, jeśli chodzi o rozmowy pokojowe" – zadeklarował Donald Tusk.

Decyzja w sprawie MIG-ów zapadnie do poniedziałku

„47. pakiet pomocowy będzie miał czy ma wartość około 100 mln zł i była to głównie amunicja 155 mm. Ona została już w większości dostarczona. Kończymy w tej chwili przygotowanie 48. pakietu. On będzie miał wartość 200 mln zł i będzie polegał głównie na sprzęcie pancernym dla wojsk pancernych Ukrainy" – przekazał szef rządu.

Donald Tusk poruszył także kwestię przekazania walczącej Ukrainie MIG-ów.

„Te MiG-i czekają, są w dyspozycji. My obaj z prezydentem Zełenskim umówiliśmy się, że będziemy działali elastycznie, w razie potrzeb, będziemy zmieniali pewne ustalenia, bo chcemy działać rzeczywiście adekwatnie do aktualnych potrzeb. Wiem że Ukraina potrzebuje rozmaitego typu form obrony powietrznej, w tym przede wszystkim pewnego typu pociski, rakiety (...) Nie we wszystkim możemy pomóc. Jeśli nadal utrzymamy tę potrzebę MiG-ów, to Polska jest gotowa w tej chwili przekazać te MiG-i. My mówiliśmy tutaj o wzajemnej wymianie i Ukraina i jest gotowa do tej wymiany. Mówimy tutaj o ukraińskich dronach, ponieważ chcemy budować w Polsce skuteczną obronę przeciwdronową i nasze możliwości dronowe i współpraca z Ukrainą jest tutaj priorytetów" – stwierdził premier. I dodał, że po powrocie do Polski będzie rozmawiał na ten temat z ministrem obrony narodowej, generałami i najpóźniej w poniedziałek przekaże prezydentowi Ukrainy, jakie decyzje zapadły.

Podczas spotkania politycy podpisali także list intencyjny w kwestii zbrojeń.

„Rozmawialiśmy o tym i włożyliśmy sporo wysiłku, aby idea wspólnej produkcji w zakładach w Polsce i w Ukrainie, wspólnej produkcji zbrojenia, amunicji, stała się faktem, żeby znaleźć finansowanie i znieść bariery, które uniemożliwiały, czy utrudniały wymianę technologii" – mówił Donald Tusk.

Podczas konferencji głos zabrał także Wołodymyr Zełenski.

„Dużo robimy, żeby dać ludziom normalne warunki do życia w obliczu ciągłego terroru rosyjskiego. Dziękuję Polakom za wszelką pomoc, dziękujemy za przekazanie sprzętu energetycznego, zwłaszcza generatorów, które bardzo pomogą Ukrainie" – powiedział prezydent Ukrainy.

„Bardzo ważne, by 20. pakiet europejskich sankcji był bardzo mocny, żeby zmotywował Rosję do zakończenia wojny. Zamrożone aktywa powinny zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy po rosyjskiej agresji (...) Powinniśmy skończyć tę wojnę i otrzymać pewne gwarancje bezpieczeństwa. Najważniejsze — Rosja nie powinna otrzymać żadnej nagrody za agresję, tak by nie chciała ponownie wznawiać tej agresji przeciwko Ukrainie, bądź przeciwko innym krajom. Dziękujemy Polsce bardzo za wsparcie w tym zakresie" – dodawał.

Zełenski poruszył także kwestię planowanej w Polsce w konferencji dotyczącej obudowy Ukrainy. „Szykujemy się na to i mamy nadzieję, że to będzie konferencja z bardzo konkretnymi efektami” – powiedział ukraiński prezydent.

Przeczytaj teksty OKO.press na podobny temat: