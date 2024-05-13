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Witkoff u Putina. Rosja uwolniła Amerykanina skazanego za wspieranie Ukrainy Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak Witkoff przywiózł do Sankt Petersburga propozycję nowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Putin podziękował i zaproponował ściślejszą współpracę gospodarczą z USA. A na znak „szacunku” dla Trumpa – jak twierdzi sam Trump – wypuścił z więzienia Stephena Hubbarda

Co się wydarzyło

W środę 21 października Steve Witkoff specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa spotkał się w Sankt Petersburgu z prezydentem Władimirem Putinem.

Witkoff przyleciał do Rosji prosto z Oslo, gdzie dzień wcześniej rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Gahrem Stoerem.

Jak relacjonują rosyjskie agencje Interfax i TASS, Witkoff przekazał, że do Rosji przywiózł dokumenty z propozycjami rozwiązań dla Ukrainy. Z relacjonowanej przez „Guardiana” konferencji prasowej po spotkaniu w Oslo wynika, że chodzi o nowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Jak dodał Witkoff, są podstawy do tego, żeby niedługo ogłosić zawieszenie broni. Wyraził też nadzieje, że Putin rozważy powrót do trójstronnych rozmów z USA i Ukrainą w sprawie wynegocjowania warunków trwałego pokoju.

Putin miał za to podziękować Amerykanom za ich wysiłki, a także zaproponować możliwość zorganizowania spotkania między liderami USA i Rosji w Chinach. Rosja zaproponowała zacieśnienie więzi gospodarczych między oba krajami.

Najważniejszym urobkiem ze spotkania jest jednak informacja o uwolnieniu Stephena Hubbarda, pierwszego Amerykanina skazanego za walkę jako najemnik po stronie ukraińskiej armii. Rosjanie zatrzymali go w 2022 roku, w 2024 – skazali na 7 lat więzienia. Hubbard zaprzeczał, że był powiązany z jakimikolwiek siłami zbrojnymi. Przekonywał, że rosyjscy żołnierze siłą zabrali go z domu, w którym mieszkał. O uwolnienie 74-letniego Hubbarda apelował prezydent Donald Trump.

We wpisie opublikowanym na platformie Truth Social, Trump stwierdził, że z szacunku dla prezydenta, USA „nie musiały oferować nic w zamian – co stanowi bezprecedensową sytuację dla Rosji”. „W przypadku tego uwolnienia nie była konieczna żadna wymiana” – napisał Trump.

Jaki jest kontekst

Jak pisała w OKO.press Agnieszka Jędrzejczyk, Amerykanie za wszelką cenę usiłują osiągnąć sukces w Ukrainie i to przed wyborami połówkowymi w USA. Obecnie uważają, że sukces uda się osiągnąć dzięki zmuszeniu Ukrainy do przyjęcia warunków Rosji. Trump nie tylko porozumiał się z Putinem w sprawie rosyjskiego diesla, na który do tej pory obowiązywały amerykańskie sankcje. Zablokował też wejście w życie sankcji z odpisanej zaledwie kilka tygodni temu dwupartyjnej ustawy Grahama. Negocjatorzy Trumpa rozmawiali o umowie dotyczącej większości udziałów w Łukoilu, rosyjskiej firmie energetycznej. Sam Trump wezwał również do odsunięcia od władzy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Według „The Moscow Times” Amerykanie chcą teraz skłonić Ukrainę do ustępstw terytorialnych. Nie jest jasne, jakich. Przed rozmowami w Oslo swój pomysł mieli też mieć Europejczycy. Pisał o tym „Financial Times”.

Putin wedle tej wersji miałby dostać do wyboru:

zamrożenie konfliktu na linii frontu w zamian za gwarancję, że Ukraina nie przystąpi do NATO

lub oddanie Moskwie całego Donbasu, po czym Kijów mógłby przystąpić do sojuszu.

Putin od razu ogłosił, że chce więcej terenów niż sam Donbas.