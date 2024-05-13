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WSJ: To Musk nakazał spowolnienie systemu Starshield w Ukrainie Zaloguj się, aby zapisać na później Bartosz Kocejko-Szukalski Według Wall Street Journal to Elon Musk nakazał spowolnienie wojskowej wersji Starlink, z której korzysta Ukraina

To założyciel SpaceX ograniczył prędkości, z jakimi ukraińskie urządzenia mogły łączyć się z satelitarną siecią internetową – ustalił Wall Street Journal na podstawie rozmów z urzędnikami i osobami zaznajomionymi ze sprawą. W rezultacie niektóre drony uderzeniowe i drony przechwytujące stały się praktycznie bezużyteczne.

Wg informatorów dziennika, Musk i Trump rozmawiali o tej decyzji przez telefon wkrótce po tym, jak informacja o ograniczeniu prędkości stała się publiczna. Jeden z informatorów twierdzi również, że Musk i Trump rozmawiali o tym przed decyzją o ograniczeniu Starlinka.

Kilka godzin po upublicznieniu informacji o ograniczeniu prędkości Musk napisał na Twitterze, że „o wszelkich ograniczeniach prędkości i użytkowania decyduje armia USA, a ostatecznie prezydent USA”,

W poniedziałek Trump powiedział dziennikarzom, że nie wie, kto jest odpowiedzialny za spowolnienie Starlinka, „ale chciałbym się dowiedzieć”.

Spowolnienie, które rozpoczęło się 14 października, nastąpiło po kilku oświadczeniach zarówno Trumpa, jak i Muska krytycznych wobec Ukrainy i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent USA wyraża gwałtowne niezadowolenie z powodu ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Trump obwinia te ataki o wzrost cen energii, ignorując przy tym faktyczną główną przyczynę tego wzrostu: konsekwencje wojny USA z Iranem.

To sprawiło, że Kijów natychmiast zaczął podejrzewać, że rozkaz pochodzi albo od Trumpa, albo od Muska.

SpaceX nie odpowiedziało WSJ na prośbę o komentarz.

Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth powiedział we wtorek, że „nie wycofaliśmy się z niczego”, ale „Starlink ma swobodę decydowania o warunkach świadczenia usług”. Dodał: „Nie wydaliśmy żadnych dyrektyw ani niczego w tym stylu”.

Jak jest kontekst?

Administracja Donalda Trumpa próbuje skłonić Ukrainę do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie, które są jednym ze sposobów osłabiania rosyjskiej machiny wojennej.

Próba skłonienia Ukrainy do wstrzymania ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną jest związana z zawartym przez USA z Rosją porozumieniem ws. zakupów rosyjskiego oleju napędowego. Kontrowersyjna umowa została ogłoszona 9 października. USA zniosły część sankcji na Rosję i planują zakupy rosyjskiego diesla – w sumie 3 mln ton w ciągu kilku miesięcy.

Ta polityka administracji Trumpa stanowi bezpośrednie wsparcie rosyjskiej machiny wojennej, która finansowana jest głównie ze sprzedaży surowców energetycznych.

W wywiadzie dla Bloomberga 18 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że niektóre działania amerykańskich partnerów mogą świadczyć o tym, że Donald Trump wywiera presję na Ukrainę i próbuje zmusić kraj do kapitulacji przed Rosją.

Spowolnienie działania systemu Starshield jest interpretowane jako jedna z form takiej presji.

„Jeżeli ograniczenie dostępu do systemów Starlink lub Starshield będzie się powtarzać, wpłynie to negatywnie na ukraińskie zdolności w budowaniu świadomości sytuacyjnej na polu walki, użyciu dronów średniego zasięgu (dystans do 300 kilometrów) oraz utrudni działanie dronów myśliwskich przeznaczonych do zwalczania rosyjskich bezzałogowców o napędzie odrzutowym. Natomiast nie wpłynie znacząco na skuteczność ukraińskich ataków dalekiego zasięgu, ponieważ używane do nich drony posługują się innymi systemami nawigacji” – pisze w OKO.press płk Piotr Lewandowski.

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