Rosyjskie drony sieją zniszczenie, a Amerykanie utrudniają Ukrainie obronę [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

Władimir Putin podczas wizyty na tyłowym stanowisku dowodzenia Połączonego Zgrupowania Sił przyjął meldunek od szefa sztabu generalnego gen. Gierasimowa. Rosyjski dowódca opisał w nim sytuację na froncie całkowicie niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Stwierdził między innymi, że wojska rosyjskie zdobyły Dobropole oraz dotarły do miast w tzw. Pasie Twierdz i że obecnie trwają walki na przedmieściach Drużkiwki, Słowiańska i Kramatorska. W rzeczywistości Rosjanie kontrolują tylko część zabudowań Dobropola, a od „miast twierdz” dzieli ich kilka linii ukraińskiej obrony. Stwierdzenie, że wojska rosyjskie od początku roku zajęły 6500 kilometrów kwadratowych, sprowokowało bardzo krytyczne komentarze nawet ze strony rosyjskich blogerów militarnych.