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Prawa autorskie: Andriy Andriyenko/65. ukraińska brygada zmechanizowana za pośrednictwem APAndriy Andriyenko/65...
20 października 2026

Rosyjskie drony sieją zniszczenie, a Amerykanie utrudniają Ukrainie obronę [PŁK LEWANDOWSKI O WOJNIE]

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Rosyjskie dowództwo tuszuje propagandą brak sukcesów w operacji lądowej. Rosjanie kontynuują naloty powietrzne, również na morzach. Problemy ukraińskich sił zbrojnych ze Starlinkiem. Sytuację na froncie analizuje płk Piotr Lewandowski

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Na zdjęciu udostępnionym przez 65. ukraińską brygadę zmechanizowaną widać reakcję żołnierzy po powrocie z długiej misji na froncie w regionie Zaporoża na Ukrainie, w poniedziałek 19 października 2026 r. Fot. Andriy Andriyenko.

Władimir Putin podczas wizyty na tyłowym stanowisku dowodzenia Połączonego Zgrupowania Sił przyjął meldunek od szefa sztabu generalnego gen. Gierasimowa. Rosyjski dowódca opisał w nim sytuację na froncie całkowicie niezgodnie ze stanem rzeczywistym. Stwierdził między innymi, że wojska rosyjskie zdobyły Dobropole oraz dotarły do miast w tzw. Pasie Twierdz i że obecnie trwają walki na przedmieściach Drużkiwki, Słowiańska i Kramatorska. W rzeczywistości Rosjanie kontrolują tylko część zabudowań Dobropola, a od „miast twierdz” dzieli ich kilka linii ukraińskiej obrony. Stwierdzenie, że wojska rosyjskie od początku roku zajęły 6500 kilometrów kwadratowych, sprowokowało bardzo krytyczne komentarze nawet ze strony rosyjskich blogerów militarnych.

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Piotr Lewandowski

Pułkownik rezerwy, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kierunku pedagogika oraz studiów podyplomowych z zarządzania kryzysowego. Dowodził plutonem, kompanią i samodzielnym batalionem, wyróżnionym mianem przodującego oddziału wojska polskiego. Pełnił również obowiązki szefa pionu szkolenia i szefa rozpoznania pułku. Siedmiokrotny uczestnik misji bojowych poza granicami kraju, gdzie wykonywał obowiązki między innymi oficera CIMIC (współpracy cywilno-wojskowej), zastępcy dowódcy batalionowej grupy bojowej i dowódcy bazy. Służbę wojskową zakończył na stanowisku dowódcy bazy/dowódcy batalionu ochrony w Redzikowie.

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