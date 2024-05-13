Prawa autorskie: Fot. Piotr Wojnarowski / Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa Fot. Piotr Wojnarows...

„Za uratowanie życia”. Kraków odznaczył lekarzy i ratowników niosących pomoc po strzelaninie Zaloguj się, aby zapisać na później Anton Ambroziak „Dziękuję, że mamy w Krakowie takich ludzi” – mówił prezydent miasta Łukasz Gibała, wręczając dziś odznaczenia Honoris Gratia tym, którzy uczestniczyli w bohaterskiej akcji ratunkowej 7 listopada

Co się wydarzyło

18 listopada podczas sesji Rady Miasta prezydent Krakowa Łukasz Gibała odznaczył ludzi, którzy 7 listopada, po strzelaninie, do której doszło na rynku, nieśli pomoc rannym. Wśród nich znaleźli się m.in. prof. dr. hab. n. med. Michał Pędziwiatr oraz dr. n. med. Mateusz Wierdak. To lekarze, którzy tego dnia byli w miejscu wydarzeń prywatnie, jedli obiad w pobliskiej restauracji i jako pierwsi ruszyli na pomoc poszkodowanym. Medale otrzymał też personel medyczny placówek, do których trafili ranni, a także ratownicy medyczni, uczestniczący tego dnia w akcji.

„Wiem, że wielu z państwa powie, że to nasza praca. No, nie. Nawet najlepsze przygotowanie zawodowe nie spowoduje, że człowiek będzie odporny na taką grozę. Trzeba było działać, wykorzystać swoją wiedzę, współpracować, nieść pomoc ludziom poszkodowanym. I dziękuje Państwu za tę odwagę, poświęcenie i po prostu człowieczeństwo” – mówił prezydent Łukasz Gibała.

Odznaka Honoris Gratia to jedno z najważniejszych wyróżnień, które można otrzymać za zasługi cywilne w Krakowie. Jak mówił Gibała, „żadne odznaczenie nie odda w pełni tego, co zawdzięczamy” medykom.

„Chciałbym jednak, żeby pozostało z Państwem jako przypomnienie, że mieszkańcy naszego miasta pamiętają. I że wiedzą, iż nawet w najtrudniejszych chwilach mogą na Państwa liczyć. Pamiętam, jak w 2020 roku ludzie wychodzili na balkony, żeby oklaskami podziękować medykom. Myślę, że dziś wielu krakowian chciałoby zrobić dokładnie to samo. Dziękuję Państwu. Za uratowane życie. Za niesioną pomoc. Za to, że mamy w Krakowie takich ludzi” – dodał prezydent Krakowa.

Oto pełna lista odznaczonych:

prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr,

dr n. med. Mateusz Wierdak,

dr Grzegorz Mocny,

dr Michał Tomaszewski,

Adrian Adamczyk,

Edward Bulicz,

Ryszard Czeszyk,

Krzysztof Dukat,

Damian Dudziak,

Emil Figura,

Wojciech Hycnar,

Przemysław Janik,

Sebastian Kędzior,

Kacper Kierzyk,

Artur Klimas,

Paweł Kramarz,

Jakub Lebiedzki,

Marcin Łoboda,

Wojciech Łyko,

Piotr Mroczek,

Paweł Mystek,

Marcin Myśliński,

Mikołaj Nawrocki,

Paweł Pastuszka,

Dariusz Perliński,

Tomasz Pituła,

Marcin Potocki,

Kamil Rojewski,

Jakub Strug,

Tomasz Stryjakowski,

dr Elżbieta Surdek,

Klaudiusz Śmiga,

Justyna Wójcik,

Tomasz Długosz (otrzymał dziś list, bo odznaczenie Honoris Gratia otrzymał już wcześniej),

Mário Mačina, Obywatel Republiki Słowackiej,

Linda Trnkova, Obywatelka Republiki Słowackiej.

Jaki jest kontekst

W sobotę 7 listopada tuż przed godziną 15:00 na krakowski Rynek Główny wjechał uzbrojony zamachowiec. Zatrzymał samochód u wlotu ul. Sławkowskiej, po czym zaczął oddawać strzały z broni długiej w kierunku przypadkowych przechodniów. Strzelając, ruszył w stronę zaparkowanych dorożek. Na wysokości Kościoła Mariackiego skręcił w stronę ul. Grodzkiej. Cały czas strzelał do osób próbujących znaleźć bezpieczne schronienie. Na wysokości ul. Siennej (o godzinie 15:01) za sprawcą ruszył policyjny radiowóz.

Sprawca wjechał w ul. Grodzką, na skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską oddał strzały do ruszającego z przystanku tramwaju, po czym kontynuował jazdę ulicami Grodzką i Stradomską. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Dietla jego czarne subaru uderzyło w samochód osobowy. Sytuację wykorzystali ścigający go radiowozem dwaj policjanci, którzy zaatakowali zamachowca. Doszło do wymiany ognia, w której sprawca i obaj policjanci zostali ciężko ranni. Była godzina 15:03.

Na rynku lądował helikopter lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie udało się uratować życia sześciorga przechodniów. Szesnaścioro pozostałych, dwóch policjantów oraz sprawca trafili do szpitali z ciężkimi obrażeniami.

Wieczorem w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mieszkał zamachowiec, odkryto trzy ciała. Sprawca, przed wyjazdem do Krakowa, zabił rodziców i siostrę, gdy jeszcze spali, z broni z tłumikiem.

Zamachowiec zmarł w poniedziałek nad ranem w krakowskim szpitalu wskutek ran postrzałowych zadanych przez policjantów. Obaj policjanci, początkowo w stanie ciężkim, przeszli operacje i zostali wybudzeni w poniedziałek.

Przebieg wydarzeń podajemy za małopolską Policją.

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Do akcji ratunkowej jako pierwsi zgłosili się dwaj chirurdzy, dr Mateusz Wierdak oraz prof. Michał Pędziwiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

„Mateusz jest tu bohaterem” – relacjonował prof. Michał Pędziwiatr. „Gdyby nie uciskał policjantowi bez zabezpieczenia, bez rękawiczek tej krwawiącej rany, nie upchał tych wszystkich gazików do klatki piersiowej, chory nie doczekałby przyjazdu karetki. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości”.

Doktor Mateusz Wiedrak: „Chirurgia jest grą zespołową, a Michał koordynował opatrywanie i transport pozostałych poszkodowanych”.

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Na podstawie łusek znalezionych w samochodzie, prokuratura ustaliła, że sprawca oddał tego dnia ponad 100 strzałów.

„Mogę również potwierdzić, że w samochodzie, którym poruszał się sprawca, znaleziono cztery telefony. Zawartość większości z nich została już zabezpieczona. Natomiast jeden z nich był wyładowany, a niektóre typy tych urządzeń wtedy automatycznie się kodują. Tak też stało się w tym przypadku. Natomiast myślę, że wcześniej czy później zostanie on również otwarty” — przekazał szef wydziału Prokuratury Krajowej w Krakowie Eryk Stasielak.

7 listopada w Krakowie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Do dziś 9 osób przebywa w szpitalu.