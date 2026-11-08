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08 listopada 2026

„Nie byliśmy tam po to, by łapać przestępców. Mieliśmy pomóc”. Lekarze o akcji ratunkowej w Krakowie

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- Gdyby dr Mateusz Wierdak nie uciskał policjantowi krwawiącej rany, chory nie doczekałby przyjazdu karetki – mówi prof. Michał Pędziwiatr. Obaj lekarze – krakowscy chirurdzy – przypadkowo znaleźli się w miejscu wymiany ognia między policjantami a zamachowcem. – Chirurgia jest grą zespołową – dodaje dr Wierdak.

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- Baliśmy się – mówią lekarze, którzy przypadkiem znaleźli się w miejscu, gdzie policjanci postrzelili sprawcę zamachu na Rynku Głównym w Krakowie. – Ale aż tak bardzo o tym nie myśleliśmy – dodają. Dwaj chirurdzy, dr Mateusz Wierdak oraz prof. Michał Pędziwiatr ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie jedli obiad ze swoimi rodzinami w jednej z pobliskich restauracji. Pożegnali się i wyszli z lokalu. Po chwili syn prof. Pędziwiatra krzyknął, że kawałek dalej jest strzelanina.

Lekarze się schowali, a kiedy strzały ustały, wybiegli na miejsce zdarzenia. – Od policjantów dostaliśmy apteczki, które mają w radiowozach – relacjonuje prof. Pędziwiatr. – To nieprawda, że na miejscu nie było żadnych służb – dodaje. Obaj lekarze wystąpili w niedzielę podczas konferencji prasowej przed Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, relacjonując, co działo się dzień wcześniej na rogu ulic Dietla i Stradomskiej. Tam zakończył się szaleńczy rajd Michała O., który wcześniej zabił sześć osób na Rynku Głównym, strzelając z karabinu. Do tragedii doszło w sobotę, 7 listopada, około godz. 15.

Dr Mateusz Wierdak: – Funkcjonariusze byli bardzo profesjonalni. Kiedy przedstawiłem się, że jestem chirurgiem naczyniowym, zostawili mi pole do działań ratowniczych, a sami zajęli się zabezpieczeniem terenu, dzięki czemu, choć strach był, to mogliśmy prowadzić akcję. Na pewno pomogło też to, że na co dzień działamy pod wpływem stresu.

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zamach w Krakowie

Na zdjęciu Katarzyna Kojzar
Katarzyna Kojzar

Dziennikarka, reporterka, redaktorka, współkierowniczka działu społeczno-gospodarczego (razem z Jakubem Szymczakiem). Zarządza również pracą zespołu klimatycznego. W OKO.press zajmuje się przede wszystkim prawami zwierząt, ochroną rzek, lasów i innych cennych ekosystemów, a także sprawami dotyczącymi łowiectwa, energetyki i klimatu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Szkoły Reportażu, laureatka Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego za reportaż o Odrze i nagrody Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego za "bezkompromisowość i konsekwencję w nagłaśnianiu zaniedbań władz w obszarze ochrony środowiska naturalnego". Urodziła się nad Odrą, mieszka w Krakowie.

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