Nowy plan PGE: 210 mld zł na inwestycje i OZE zamiast węgla. Dlaczego ekolodzy twierdzą, że to sabotaż?

Grupa PGE ogłosiła strategię na kolejne lata. Choć ogrom pieniędzy przeznaczy na odchodzenie od węgla, i tak naraziła się na ostrą krytykę. Czy słusznie?

PGE to największy w Polsce producent energii elektrycznej i cieplnej, zapewniający odpowiednio ok. 25 proc. prądu i 20 proc. ciepła. Przyszłość spółki jest więc kluczowa dla przyszłości energetyki w naszym kraju.

Plan PGE zakłada, że w najbliższej dekadzie zostanie wydane 210 mld zł. Najwięcej pieniędzy – 80 mld – ma być przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii (wiatraki na morzu i lądzie) i magazynów energii. Kolejne 70 mld – na rozwój infrastruktury sieciowej i dystrybucyjnej. Oba działania są niezbędne, jeżeli Polska ma odejść od (w większości importowanych) paliw kopalnych i zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne.