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Prawa autorskie: Fot. Piotr Skornicki / Agencja Wyborcza.pl Galeria zdjecie rokuFot. Piotr Skornicki...
26 października 2026

Nowy plan PGE: 210 mld zł na inwestycje i OZE zamiast węgla. Dlaczego ekolodzy twierdzą, że to sabotaż?

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Grupa PGE ogłosiła strategię na kolejne lata. Choć ogrom pieniędzy przeznaczy na odchodzenie od węgla, i tak naraziła się na ostrą krytykę. Czy słusznie?

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PGE to największy w Polsce producent energii elektrycznej i cieplnej, zapewniający odpowiednio ok. 25 proc. prądu i 20 proc. ciepła. Przyszłość spółki jest więc kluczowa dla przyszłości energetyki w naszym kraju.

Co ta przyszłość ma przynieść, pokazano podczas prezentacji zaktualizowanej strategii grupy do 2035 r.

Plan PGE zakłada, że w najbliższej dekadzie zostanie wydane 210 mld zł. Najwięcej pieniędzy – 80 mld – ma być przeznaczone na rozwój odnawialnych źródeł energii (wiatraki na morzu i lądzie) i magazynów energii. Kolejne 70 mld – na rozwój infrastruktury sieciowej i dystrybucyjnej. Oba działania są niezbędne, jeżeli Polska ma odejść od (w większości importowanych) paliw kopalnych i zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne.

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Na zdjęciu Szymon Bujalski
Szymon Bujalski

Redaktor serwisu Naukaoklimacie.pl, dziennikarz, prowadzi w mediach społecznościowych profile „Dziennikarz dla klimatu”, autor tekstów m.in. dla „Wyborczej” i portalu „Ziemia na rozdrożu”.

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