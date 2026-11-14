Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.press Il. Iga Kucharska / ... Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.press Il. Iga Kucharska / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 14 listopada 2026 Dodaj nas w Google Skąd się biorą samotni terroryści? Michał Rolecki przeczytasz w 16 minut Tragiczne wydarzenia w Krakowie były zamachem terrorystycznym przeprowadzonym przez pojedynczą osobę, nie organizację. Czy wiemy, co prowadzi samotnego człowieka do decyzji o takim czynie? Mniej więcej tak — i słowo „samotny” może być tu kluczowe. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.press Il. Iga Kucharska / ... Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.press Il. Iga Kucharska / ...

Gdy dziesięć lat temu w „Gazecie Wyborczej” ukazał się mój tekst „Jak stworzyć zamachowca. Przepis naukowy” nie przypuszczałem, że podobny scenariusz kiedykolwiek wydarzy się w Polsce. Mieliśmy z nim niestety do czynienia w ubiegłą sobotę, 7 listopada, w Krakowie.

Zamach w Krakowie

Tydzień temu w sobotę tuż przed godziną 15:00 na krakowski Rynek Główny wjechał uzbrojony zamachowiec. Zatrzymał samochód u wlotu ul. Sławkowskiej, po czym zaczął oddawać strzały z broni długiej w kierunku przypadkowych przechodniów. Strzelając, ruszył w stronę zaparkowanych dorożek. Na wysokości Kościoła Mariackiego skręcił w stronę ul. Grodzkiej. Cały czas strzelał do osób próbujących znaleźć bezpieczne schronienie. Na wysokości ul. Siennej (o godzinie 15:01) za sprawcą ruszył policyjny radiowóz.

Sprawca wjechał w ul. Grodzką, na skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską oddał strzały do ruszającego z przystanku tramwaju, po czym kontynuował jazdę ulicami Grodzką i Stradomską. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Dietla jego czarne subaru uderzyło w samochód osobowy. Sytuację wykorzystali ścigający go radiowozem dwaj policjanci, którzy zaatakowali zamachowca. Doszło do wymiany ognia, w której sprawca i obaj policjanci zostali ciężko ranni. Była godzina 15:03.

Na rynku lądował helikopter lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie udało się uratować życia sześciorga przechodniów. Szesnaścioro pozostałych, dwóch policjantów oraz sprawca trafili do szpitali z ciężkimi obrażeniami.

Wieczorem w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mieszkał zamachowiec, odkryto trzy ciała. Sprawca, przed wyjazdem do Krakowa, zabił rodziców i siostrę, gdy jeszcze spali, z broni z tłumikiem.

Zamachowiec zmarł w poniedziałek nad ranem w krakowskim szpitalu wskutek ran postrzałowych zadanych przez policjantów. Obaj policjanci, początkowo w stanie ciężkim, przeszli operacje i zostali wybudzeni w poniedziałek.