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Prawa autorskie: Il. Iga Kucharska / OKO.pressIl. Iga Kucharska / ...
14 listopada 2026

Skąd się biorą samotni terroryści?

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Tragiczne wydarzenia w Krakowie były zamachem terrorystycznym przeprowadzonym przez pojedynczą osobę, nie organizację. Czy wiemy, co prowadzi samotnego człowieka do decyzji o takim czynie? Mniej więcej tak — i słowo „samotny” może być tu kluczowe.

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Gdy dziesięć lat temu w „Gazecie Wyborczej” ukazał się mój tekst „Jak stworzyć zamachowca. Przepis naukowy” nie przypuszczałem, że podobny scenariusz kiedykolwiek wydarzy się w Polsce. Mieliśmy z nim niestety do czynienia w ubiegłą sobotę, 7 listopada, w Krakowie.

Tydzień temu w sobotę tuż przed godziną 15:00 na krakowski Rynek Główny wjechał uzbrojony zamachowiec. Zatrzymał samochód u wlotu ul. Sławkowskiej, po czym zaczął oddawać strzały z broni długiej w kierunku przypadkowych przechodniów. Strzelając, ruszył w stronę zaparkowanych dorożek. Na wysokości Kościoła Mariackiego skręcił w stronę ul. Grodzkiej. Cały czas strzelał do osób próbujących znaleźć bezpieczne schronienie. Na wysokości ul. Siennej (o godzinie 15:01) za sprawcą ruszył policyjny radiowóz.

Sprawca wjechał w ul. Grodzką, na skrzyżowaniu z ul. Franciszkańską oddał strzały do ruszającego z przystanku tramwaju, po czym kontynuował jazdę ulicami Grodzką i Stradomską. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Dietla jego czarne subaru uderzyło w samochód osobowy. Sytuację wykorzystali ścigający go radiowozem dwaj policjanci, którzy zaatakowali zamachowca. Doszło do wymiany ognia, w której sprawca i obaj policjanci zostali ciężko ranni. Była godzina 15:03.

Na rynku lądował helikopter lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie udało się uratować życia sześciorga przechodniów. Szesnaścioro pozostałych, dwóch policjantów oraz sprawca trafili do szpitali z ciężkimi obrażeniami.

Wieczorem w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie mieszkał zamachowiec, odkryto trzy ciała. Sprawca, przed wyjazdem do Krakowa, zabił rodziców i siostrę, gdy jeszcze spali, z broni z tłumikiem.

Zamachowiec zmarł w poniedziałek nad ranem w krakowskim szpitalu wskutek ran postrzałowych zadanych przez policjantów. Obaj policjanci, początkowo w stanie ciężkim, przeszli operacje i zostali wybudzeni w poniedziałek.

Przebieg wydarzeń podaję za małopolską Policją.

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Bezpieczeństwo

atak terrorystyczny

terroryzm

zamach w Krakowie

Na zdjęciu Michał Rolecki
Michał Rolecki

Rocznik 1976. Od dziecka przeglądał encyklopedie i słowniki. Ukończył anglistykę, tłumaczył teksty naukowe i medyczne. O nauce pisał m. in. w "Gazecie Wyborczej", Polityce.pl i portalu sztucznainteligencja.org.pl. Lubi wiedzieć, jak jest naprawdę. Uważa, że pisanie o nauce jest rodzajem szczepionki, która chroni nas przed dezinformacją. W OKO.press najczęściej wyjaśnia, czy coś jest prawdą, czy fałszem. Czasem są to powszechne przekonania na jakiś temat, a czasem wypowiedzi polityków.

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