Kongijka i Somalijczyk prosili o ochronę międzynarodową na przejściu granicznym w Terespolu, ale Straż Graniczna odesłała ich z powrotem na Białoruś. Utrzymywała potem, że wniosków o ochronę nigdy nie było. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie zapadł wyrok w tej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w dwóch sprawach uznał 9 listopada 2026 r., że Straż Graniczna nie miała prawa odesłać „do linii granicy państwa” uchodźców, którzy prosili o ochronę międzynarodową na przejściu granicznym w Terespolu.

Chodzi o zdarzenia z kwietnia 2025 roku. Kongijka i Somalijczyk stawili się na drogowym przejściu granicznym w Terespolu, chcąc legalnie dostać się do Polski. Poprosili o ochronę międzynarodową.

Przed przyjazdem cudzoziemcy wysłali na adres poczty elektronicznej placówki Straży Granicznej w Terespolu deklarację woli ubiegania się o ochronę międzynarodową. Wspierający ich aktywiści przesłali także do Straży Granicznej ich szczegółowe historie. Na miejscu ze skarżącymi znajdował się także pełnomocnik, ale SG nie dopuściła go do czynności prowadzonych z udziałem Kongijki i Somalijczyka.