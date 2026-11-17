Święczkowski dostanie zarzuty karne? W środę decyzja ws. uchylenia jego immunitetu
Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK dopiero w środę ogłosi decyzję, czy zgadza się na postawienie zarzutów karnych prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i jego zastępcy. Jeśli będzie zgoda na uchylenie im immunitetu, to zostaną też bezterminowo zawieszeni
W sprawie immunitetu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego (na zdjęciu u góry) i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego 17 listopada 2026 roku przez cały dzień obradowało Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. W Zgromadzeniu wzięło udział 8 nowych sędziów. Kworum było, ale w sprawie o immunitet nie jest wymagane. Głosują sędziowie obecni na Zgromadzeniu, co wynika z ustawy o statusie sędziów TK.
Obrady zaczęły się o 9 rano w siedzibie TK. Ale potem ze względów bezpieczeństwa i porządkowych, obrady przeniesiono do Sądu Okręgowego w Warszawie. I tam zaproszono na wysłuchanie prezesa TK i jego zastępcę. Obaj nie mogą obecnie wchodzić do siedziby TK.
Święczkowski oświadczył mediom, że nie stawi się na wysłuchaniu. Nie pojawił się też Sochański. Nie zablokowało to jednak Zgromadzenia, bo ich stawiennictwo nie jest obowiązzkowe. Po wysłuchaniu ich obrońców (obrady były w trybie niejawnym), którzy składali wnioski formalne, członkowie Zgromadzenia wrócili do siedziby TK. I tam kontynuowano obrady do późnych godzin nocnych.
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