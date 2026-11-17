Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 listopada 2026 Dodaj nas w Google Święczkowski dostanie zarzuty karne? W środę decyzja ws. uchylenia jego immunitetu Mariusz Jałoszewski przeczytasz w 9 minut Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK dopiero w środę ogłosi decyzję, czy zgadza się na postawienie zarzutów karnych prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i jego zastępcy. Jeśli będzie zgoda na uchylenie im immunitetu, to zostaną też bezterminowo zawieszeni Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz... Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl Fot. Dawid Żuchowicz...

W sprawie immunitetu prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego (na zdjęciu u góry) i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego 17 listopada 2026 roku przez cały dzień obradowało Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. W Zgromadzeniu wzięło udział 8 nowych sędziów. Kworum było, ale w sprawie o immunitet nie jest wymagane. Głosują sędziowie obecni na Zgromadzeniu, co wynika z ustawy o statusie sędziów TK.

Obrady zaczęły się o 9 rano w siedzibie TK. Ale potem ze względów bezpieczeństwa i porządkowych, obrady przeniesiono do Sądu Okręgowego w Warszawie. I tam zaproszono na wysłuchanie prezesa TK i jego zastępcę. Obaj nie mogą obecnie wchodzić do siedziby TK.