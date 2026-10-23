Ujawniamy nazwiska i firmy z pajęczyny spółek w aferze Zondacrypto

Agata Kołodziej
Agata Kołodziej
Sylwester Suszek wciąż żyje – przynajmniej dla KRS. Mimo, że od jego zaginięcia minęły już ponad cztery lata, w KRS wciąż figurują spółki, w których jest ujawniony. W różnych rolach. I w ostatnich miesiącach wiele się w nich dzieje. Kluczową postacią w tej pajęczynie jest teraz mec. Błażej Gazda.
5 grudnia 2025 roku Donald Tusk występuje w Sejmie na utajnionym posiedzeniu. Mówi wtedy o Zondacrypto. O rosyjskich tropach, które — tak na marginesie — do dziś nie zostały wyjaśnione.
Wiemy, że to psuje szyki Przemysławowi Kralowi — ówczesnemu prezesowi Zondacrypto operującemu z Estonii przez spółkę BB Trade Estonia OÜ. Nerwowo robi się na przykład na linii Kral — Telewizja Republika, z którą Zondacrypto miała szczególne relacje, a nawet miała przejąć część jej udziałów.
ABW węszy już od kilku miesięcy, m.in. na prośbę UOKiK. Ale ludzie z Zondacrypto nie muszą o tym jeszcze wiedzieć. Jednak o tajnym, grudniowym posiedzeniu w Sejmie, które ich dotyczyło, wiedzą na pewno. Choćby od ludzi z Telewizji Republika. I wtem jedna z kluczowych spółek w pajęczynie Zondacrypto, po dwóch latach zawieszenia, nagle wznawia działalność.
Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.
Już wspierasz? na swoje konto.
Wspierasz nas inaczej?
Daj nam znać, doceniamy każdą formę wsparcia
Ten artykuł dostępny jest tylko dla wspierających OKO.press. Rozpocznij subskrypcję.
Komentarze