Zaloguj się, aby zapisać na później Śledztwo Dodaj nas w Google 23 października 2026 Ujawniamy nazwiska i firmy z pajęczyny spółek w aferze Zondacrypto Agata Kołodziej Prawa autorskie: Źródło: YouTube/ParkietTV/https://www.youtube.com/watch?v= bCxY0515f4 Źródło: YouTube/Park... Prawa autorskie: Źródło: YouTube/ParkietTV/https://www.youtube.com/watch?v= bCxY0515f4 Źródło: YouTube/Park... Zaloguj się, aby zapisać na później Śledztwo Dodaj nas w Google 23 października 2026 Ujawniamy nazwiska i firmy z pajęczyny spółek w aferze Zondacrypto Agata Kołodziej

Sylwester Suszek wciąż żyje – przynajmniej dla KRS. Mimo, że od jego zaginięcia minęły już ponad cztery lata, w KRS wciąż figurują spółki, w których jest ujawniony. W różnych rolach. I w ostatnich miesiącach wiele się w nich dzieje. Kluczową postacią w tej pajęczynie jest teraz mec. Błażej Gazda. Dodaj nas w Google Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 17 minut Skomentuj

5 grudnia 2025 roku Donald Tusk występuje w Sejmie na utajnionym posiedzeniu. Mówi wtedy o Zondacrypto. O rosyjskich tropach, które — tak na marginesie — do dziś nie zostały wyjaśnione.

Wiemy, że to psuje szyki Przemysławowi Kralowi — ówczesnemu prezesowi Zondacrypto operującemu z Estonii przez spółkę BB Trade Estonia OÜ. Nerwowo robi się na przykład na linii Kral — Telewizja Republika, z którą Zondacrypto miała szczególne relacje, a nawet miała przejąć część jej udziałów.

ABW węszy już od kilku miesięcy, m.in. na prośbę UOKiK. Ale ludzie z Zondacrypto nie muszą o tym jeszcze wiedzieć. Jednak o tajnym, grudniowym posiedzeniu w Sejmie, które ich dotyczyło, wiedzą na pewno. Choćby od ludzi z Telewizji Republika. I wtem jedna z kluczowych spółek w pajęczynie Zondacrypto, po dwóch latach zawieszenia, nagle wznawia działalność.

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