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Prawa autorskie: Fot. Patryk Ogorzalek / Agencja Wyborcza.plFot. Patryk Ogorzale...
16 września 2026

Zondacrypto miała wyjątkową relację z Telewizją Republika. Są na to liczby

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Prawica staje na głowie, żeby przekonać Polaków, że Przemysław Kral to człowiek TVN-u. Ale wystarczy spojrzeć na liczby: Zondacrypto na reklamy w Republice wydała sześciokrotnie więcej niż w TVN i 43-krotnie więcej niż w TVP1. Nawet Amber Gold do nikogo się tak nie przykleiła.

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„Kral kupował reklamy w TVN-ie, a dzisiaj jest autorytetem w tej stacji i od rana przywoływane są jego rzekome zeznania/wyjaśnienia niczym słowa objawione” – pisze na portalu X rzecznik PiS Rafał Bochenek.

A więc Kral człowiekiem TVN-u – to nowy spin prawicy byle tylko odwrócić uwagę od nowych wątków, które kolejny raz sklejają aferę Zondacrypto z przedstawicielami środowiska prawicy.

Tym najnowszym wątkiem są ustalenia dziennikarzy Wp.pl i TVN24, jakoby tajemniczym panem X wspomnianym niedawno publicznie przez premiera, miał być Tomasz Sakiewicz, współwłaściciel, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika.

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Afery

Tomasz Sakiewicz

Afera Zondacrypto

Amber Gold

Telewizja Republika

Tomasz Sakiewicz

Na zdjęciu Agata Kołodziej
Agata Kołodziej

Dziennikarka ekonomiczna, absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowych Studiów Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Publicystka, producentka wideo online, autorka podcastów, host w studio TV na żywo. Byłam przywiązana do tematyki gospodarczej od kilkunastu lat, głównie w zakresie makroekonomii, finansów i bankowości oraz rynku mieszkaniowego. Obecnie gospodarka jest dla mnie interesująca przede wszystkim w połączeniu z kontekstem społecznym oraz politycznym. Wcześniej byłam związana ze Spidersweb.pl, Money.pl i Onetem, a jeszcze wcześniej z „Gazetą Giełdy Parkiet”. Współpracowałam także z „Dziennikiem Gazetą Prawną” i „Gazetą Wyborczą”.

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