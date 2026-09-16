Zondacrypto miała wyjątkową relację z Telewizją Republika. Są na to liczby
Prawica staje na głowie, żeby przekonać Polaków, że Przemysław Kral to człowiek TVN-u. Ale wystarczy spojrzeć na liczby: Zondacrypto na reklamy w Republice wydała sześciokrotnie więcej niż w TVN i 43-krotnie więcej niż w TVP1. Nawet Amber Gold do nikogo się tak nie przykleiła.
„Kral kupował reklamy w TVN-ie, a dzisiaj jest autorytetem w tej stacji i od rana przywoływane są jego rzekome zeznania/wyjaśnienia niczym słowa objawione” – pisze na portalu X rzecznik PiS Rafał Bochenek.
A więc Kral człowiekiem TVN-u – to nowy spin prawicy byle tylko odwrócić uwagę od nowych wątków, które kolejny raz sklejają aferę Zondacrypto z przedstawicielami środowiska prawicy.
Tym najnowszym wątkiem są ustalenia dziennikarzy Wp.pl i TVN24, jakoby tajemniczym panem X wspomnianym niedawno publicznie przez premiera, miał być Tomasz Sakiewicz, współwłaściciel, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika.
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