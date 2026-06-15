Prawa autorskie: Siemion Skriepecki w stroju z jednego ze swoich performance`ów, źródło: Facebook Siemion Skriepecki w... Prawa autorskie: Siemion Skriepecki w stroju z jednego ze swoich performance`ów, źródło: Facebook Siemion Skriepecki w...

Zaloguj się, aby zapisać na później 15 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu W Białej Podlaskiej miał zostać zastrzelony rosyjski artysta. Wyśmiewał Putina i Kadyrowa W poniedziałek w Białej Podlaskiej został zamordowany 44-letni obywatel Rosji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ofiara zabójstwa to Siemion Skriepecki, niezależny artysta i performer, wyśmiewający reżim Władimira Putina w ramach działalności artystycznej Anna Mierzyńska Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 3 minuty Skomentuj

Do zbrodni doszło w poniedziałek 15 czerwca 2026 rano, na jednym z osiedli mieszkaniowych w Białej Podlaskiej, na parkingu za pawilonami handlowymi na ulicy Królowej Jadwigi. Morderca oddał w kierunku Rosjanina kilka strzałów z broni palnej. Następnie uciekł, być może przy pomocy wspólników. Natychmiast podjęto akcję ratunkową rannego mężczyzny, mimo to postrzelony Rosjanin zmarł.

W Białej Podlaskiej rozpoczęła się obława. Zablokowano ulice, a drogi wyjazdowe z miasta kontrowali uzbrojeni policjanci. Do poniedziałkowego wieczora nie podano jednak informacji o aresztowaniu sprawcy zdarzenia. Według Polsat News w ciągu dnia zatrzymano kilka osób, ale po przesłuchaniach wszystkie zostały zwolnione do domu. Policja do tej pory nie podała również oficjalnie nazwiska ofiary ani żadnych szczegółów dotyczących zbrodni.

Pojawiają się jednak nieoficjalne doniesienia, między innymi w lokalnych mediach i na białoruskich kanałach opozycyjnych na Telegramie. Wynika z nich, że w zabójstwo zamieszanych mogło być więcej osób, choć strzały oddał jeden mężczyzna. Mówi się o dwóch lub trzech osobach.

Przywiózł ich taksówkarz

Całą grupę na miejsce zbrodni miał przywieźć taksówkarz z Białorusi, któremu także grożono bronią. Po zbrodni kierowca próbował uciec do znajdującego się w pobliżu konsulatu Białorusi, tam został zatrzymany przez policję. W niektórych doniesieniach medialnych taksówkarz jest mylony ze sprawcą zbrodni, którym – jak się wydaje na tym etapie dochodzenia – jednak nie był.

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Natomiast według lokalnego portalu Podlaski.info oraz białoruskiego kanału opozycyjnego DzikMedia, ofiarą zbrodni jest Siemion Skriepecki. Według niezależnego portalu rosyjskiego Meduza informację o zamordowaniu Skriepeckiego potwierdził również jego przyjaciel. Może się więc okazać, że mamy do czynienia ze zbrodnią polityczną i zabójstwem na zlecenie.

Skriepecki był bowiem niewygodny dla reżimu Władimira Putina ze względu na swoją działalność, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.

Był uchodźcą politycznym

Według informacji, którą na Facebooku opublikowała Agnieszka Romaszewska, była dyrektorka TV Biełsat, Siemion Skriepecki (prawdziwe nazwisko: Robert Kuzowkow) jako uchodźca z Rosji po przekroczeniu polskiej granicy w 2021 roku trafił do ośrodka dla uchodźców w Białej Podlaskiej. A potem, kiedy z niego wyszedł, został w tym mieście razem ze swoją rodziną. Biała Podlaska to miasto położone blisko granicy z Białorusią, dlatego mieszka tam wielu uchodźców z tamtego państwa.

Jednak Skriepecki jeździł po różnych krajach europejskich i organizował w nich akcje ośmieszające Putina. W ostatni weekend był w Berlinie. Jak relacjonował białoruski opozycyjny kanał Sota (Telegram),

Skriepecki zorganizował tam performance niedaleko siedziby ambasady Rosji.

Chodził po ulicach z portretem Stalina w rękach i przywiązaną do spodni flagą Rosji, która ciągnęła się za nim po ziemi. Śpiewał też własną wersję radzieckiej piosenki „Sołnecznyj krug”. W tym czasie w rosyjskiej ambasadzie odbywały się uroczystości z okazji państwowego święta – Dnia Rosji.

Siemion Skriepecki znany był także z wykonywania karykatur polityków. Rysował ośmieszające portrety Putina, Aleksandra Łukaszenki, czeczeńskiego dyktatora Ramzana Kadyrowa, ale także (nieżyjącego już) lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Krytykował również ukraińskie władze.

Groźby „rosyjskich patriotów”

Artysta miał swój kanał na Telegramie. Ostatni wpis zamieścił na nim w poniedziałek tuż po godzinie ósmej rano, niedługo przed zabójstwem.

Pokazał tam zrzuty ekranu z wpisami, w których grożono mu po jego akcji w Berlinie.

„Sztuczka z flagą naprawdę spodobała się rosyjskim patriotom. (…) Obiecują, że sam Kadyrow na rozkaz Putina zgwałci mnie w »Błękitnym Szampurze«” – skomentował te wpisy ironicznie.

Portal CentrumEuropy.pl podkreśla, że Skriepecki mógł się narazić nie tylko Putinowi, ale też Ramzanowi Kadyrowowi z Czeczenii. Zaś Kadyrow potrafi ścigać swoich krytyków po całym świecie. Znane są przypadki zabójstw na zlecenie czeczeńskiego dyktatora. Ale znane są także ataki na rosyjskich opozycjonistów, dokonywane na zlecenie rosyjskich służb i Kremla. To nie tylko morderstwa, ale też na przykład pobicia. Niektóre z nich realizowali zwerbowani przez rosyjskie służby Polacy.

Śledztwo w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej prowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Policja wciąż apeluje o zgłaszanie się wszystkich osób, które znajdowały się w pobliżu miejsca zbrodni i mogły zarejestrować zabójstwo.

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