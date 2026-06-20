Prawa autorskie: Foto z konta prezydenta Zełenskiego na X Foto z konta prezyde... Prawa autorskie: Foto z konta prezydenta Zełenskiego na X Foto z konta prezyde...

Zaloguj się, aby zapisać na później 20 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Zełenski odesłał Nawrockiemu order. W oświadczeniu trochę ironii i dużo dobrej woli „Wierzyliśmy, że Order Orła Białego był przeznaczony dla Narodu Ukraińskiego i naszej armii. Wierzę, że przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy”. Zełenski deklaruje gotowość do „unikania sprzecznych interpretacji bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości i odpowiedni szacunek dla wszystkich niewinnych ofiar XX wieku” Piotr Pacewicz Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 3 minuty Skomentuj

Informacja o odesłaniu Orderu Orła Białego przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego pojawiła się w sobotę tuż po godzinie 16:00 na jego profilu na X.

Prezydent Ukrainy nie zwlekał, od ogłoszenia decyzji przez Nawrockiego minęły 22 godziny. W ten sposób bezprzedmiotowa stała się kwestia, czy Donald Tusk będzie kontrasygnował drastyczny ruch Nawrockiego. Już w piątek i sobotę trzech innych polityków Ukrainy odesłało swoje polskie ordery.

Prezydent Zełenski nie chciał zapewne przedłużać stanu niepewności, który mógł prowadzić do dalszej eskalacji napięcia w relacjach polsko-ukraińskich.

Także oświadczenie, które wydał Zełenski, jest napisane w sposób dyplomatyczny, nie licząc celnej ironii dotyczącej tego, że Polska nie odbiera orderu Orła Białego Katarzynie II, Mussoliniemu i Schröderowi, a Nawrocki podkreślał, że order jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczpospolitej....

Poza tym Zełenski wyraża wdzięczność za pomoc z polskiej strony i z dumą przedstawia osiągnięcia swego kraju w wojnie z Rosją.

Kluczowa jest deklaracja, w której prezydent Ukrainy staje ponad konfliktem wokół orderu i obiecuje, że:

„Ukraina pozostanie otwarta na wszystkie sensowne formaty zaangażowania z Polską, aby spróbować uniknąć sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości oraz zapewnić odpowiedni szacunek dla wszystkich niewinnych ofiar XX wieku”.

To ostatnie stwierdzenie, które obejmuje z pewnością tysiące Polek i Polaków, którzy zginęli w czasie rzezi wołyńskiej 1943 roku, jest ręką wyciągniętą do zgody, pomimo drastycznej decyzji polskiego prezydenta.

Poniżej cały tekst oświadczenia prezydenta Ukrainy.

Oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

(Tłumaczenie z języka angielskiego)

Wczoraj Prezydent Polski zauważył, że Order Orła Białego nie jest zwykłą nagrodą. Jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza on szczególną więź z polskim państwem i szczególną wdzięczność Narodu Polskiego.

Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale także szacunku dla wartości, które stanowią fundament naszej wspólnoty. Dlatego, jeśli uważa się, że

ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schrödera,

to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować.

Ukraina jest wdzięczna Narodowi Polskiemu za wsparcie i współpracę, które odgrywają znaczącą rolę w walce o naszą i waszą niepodległość od Rosji.

Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i rozumie, że współpraca między państwami i narodami w naszym regionie jest jedną z namacalnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukraińców i dla każdego państwa sąsiedniego.

Ukraina będzie kontynuować obronę w tej wojnie rozpętanej przez Rosję,

i z pewnością osiągniemy godny pokój.

Ukraina jest wdzięczna wszystkim narodom, państwom i przywódcom, którzy będą kontynuować stanie po naszej stronie w obronie wolności i którzy, wraz z Ukrainą, będą służyć jako gwaranci powojennego pokoju w Europie oraz nowego, rzeczywistego bezpieczeństwa.

Ukraina pozostanie otwarta na wszystkie sensowne formaty zaangażowania z Polską, aby spróbować uniknąć sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości oraz zapewnić odpowiedni szacunek dla wszystkich niewinnych ofiar XX wieku.

A Ukraińcy robią wszystko, co w naszej mocy, aby Europa nie poniosła klęski w tym stuleciu. Jestem dumny z naszego narodu i z KAŻDEGO ukraińskiego wojownika – z milionów ukraińskich mężczyzn i kobiet, którzy zasługują na niezaprzeczalny szacunek za heroizm, jaki Naród Ukraiński wykazał w obronie przed rosyjską agresją.

Wierzyliśmy, że Order Orła Białego, przyznany w 2023 roku, był przeznaczony dla Narodu Ukraińskiego i naszej armii. Tak właśnie powiedziano w tamtym czasie. Dziś odesłałem Order Prezydentowi Polski.

Wierzę, że przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy.

Chwała Ukrainie!"

OKO.press opisywało konflikt wokół Orderu Orła Białego:

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Skomentuj Google News Wydrukuj Ukraina Karol Nawrocki Wołodymyr Zełenski Order Orła Białego Piotr Pacewicz Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy". Założyciel i redaktor naczelny OKO.press (2016-2024), od czerwca 2024 redaktor i prezes zarządu Fundacji Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO. Redaktor podziemnego „Tygodnika Mazowsze” (1982–1989), przy Okrągłym Stole sekretarz Bronisława Geremka. Współzakładał „Wyborczą”, jej wicenaczelny (1995–2010). Współtworzył akcje: „Rodzić po ludzku”, „Szkoła z klasą”, „Polska biega”. Autor książek "Psychologiczna analiza rewolucji społecznej", "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu" (z Martą Konarzewską); "Pociąg osobowy".

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