Prawa autorskie: aut. Iga Kucharska aut. Iga Kucharska Prawa autorskie: aut. Iga Kucharska aut. Iga Kucharska

Zaloguj się, aby zapisać na później Podcast OKO.press Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Aktywiści kontra celebryci, aktywiści kontra pomniki. Sposób na walkę o klimat? [PODCAST] Zeszłoroczne protesty inicjatywy Ostatnie Pokolenie odbijały się na mieszkańcach Warszawy i wywołały falę niechęci wobec aktywistów ekologicznych. Kontynuatorzy ich działań za cel biorą celebrytów. Jak twierdzą, nawet kontrowersyjne działania mogą przysłużyć się sprawie. 03 sierpnia 2026 Marcel Wandas Wysłuchaj podcastu Pytamy ekspertki i ekspertów, tłumaczymy zawiłości. Posłuchaj podcastu, aby lepiej odnaleźć się w zalewie krzykliwych nagłówków. Nie masz teraz czasu? Ustaw mailowe przypomnienie, aby wrócić do tego materiału. Posłuchaj później Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 2 minuty Skomentuj

Nowa organizacja, Ruch Klimatyczny Jazda, najpierw rozlewa ciemną substancję na sklep marki Małgorzaty Rozenek-Majdan i ogrodzenie domu influencerki Andziaks. Ta substancja to, jak tłumaczą, sztuczne odchody. Działaniom aktywistów towarzyszy stosowne do tej formy protestu hasło: „Elity posrało”. Ich kolejnym celem jest lokal z kebabem Filipa Chajzera, gdzie rozsypują zgniłe owoce.

W podcaście „To trzeba na spokojnie” rozmawiam z członkiem Jazdy, który mówi o planach nowej inicjatywy i wyjaśnia, co daje radykalne działanie osobom, którym zależy na klimacie. Pytam też o blokady dróg. Czy aktywiści planują zakłócenie ruchu, wzorując się na działaniach nieistniejącego już Ostatniego Pokolenia? Tego dowiecie się z trzeciego odcinka naszej serii podcastowej.

Przeczytaj także:

To trzeci odcinek nowego podcastu OKO.press – „To trzeba na spokojnie”. Będę w nim opowiadał o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. To trzeba na spokojnie. Świat zwariował, my jeszcze nie. Zapraszam, Marcel Wandas.

Aktywiści dla klimatu. Jazda pójdzie radykalnie?

Aktywiści Jazdy, jak i wcześniej ci z Ostatniego Pokolenia, spotykają się z agresją i lekceważeniem w komentarzach. „Ekoterroryści” to jedno z najłagodniejszych określeń, z którymi można spotkać się w mediach społecznościowych. Niechęć i hejt mogą być jedną z przyczyn zanikania ruchów klimatycznych, skupiających się przede wszystkim na ostrzeganiu przed skutkami wzrostów globalnych temperatur. W ostatnich latach działalność zakończyło kilka z prężnych inicjatyw. W 2026 roku Młodzieżowy Strajk Klimatyczny nie istnieje. Extinction Rebellion zamilkło bez pożegnania. Niewielkie, lokalne inicjatywy coraz rzadziej mówią jedynie o wzroście temperatur i jego przeciwdziałaniu – rozszerzają działanie na inne tematy. Dorosła już Greta Thunberg bardziej kojarzy się bardziej z tematem Strefy Gazy niż z klimatem – była uczestniczką flotylli, która miała dostarczyć pomoc do rejonu atakowanego i izolowanego przez Izrael.

Moich gości pytam o to, co wpływa na nietrwałość takich ruchów. A o tym, co zostało z klimatycznego wzmożenia, mówi mi Dominika Lasota, członkini inicjatywy Wschód i autorka książki „Odwagi – o zaangażowaniu młodych”.

Skomentuj Google News Wydrukuj Ekologia klimat Ruch Klimatyczny Jazda Marcel Wandas Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach. Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

Przeczytaj także: