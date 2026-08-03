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Prawa autorskie: aut. Iga Kucharskaaut. Iga Kucharska
Podcast OKO.press
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Aktywiści kontra celebryci, aktywiści kontra pomniki. Sposób na walkę o klimat? [PODCAST]

Zeszłoroczne protesty inicjatywy Ostatnie Pokolenie odbijały się na mieszkańcach Warszawy i wywołały falę niechęci wobec aktywistów ekologicznych. Kontynuatorzy ich działań za cel biorą celebrytów. Jak twierdzą, nawet kontrowersyjne działania mogą przysłużyć się sprawie.

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Pytamy ekspertki i ekspertów, tłumaczymy zawiłości. Posłuchaj podcastu, aby lepiej odnaleźć się w zalewie krzykliwych nagłówków. Nie masz teraz czasu? Ustaw mailowe przypomnienie, aby wrócić do tego materiału.

Nowa organizacja, Ruch Klimatyczny Jazda, najpierw rozlewa ciemną substancję na sklep marki Małgorzaty Rozenek-Majdan i ogrodzenie domu influencerki Andziaks. Ta substancja to, jak tłumaczą, sztuczne odchody. Działaniom aktywistów towarzyszy stosowne do tej formy protestu hasło: „Elity posrało”. Ich kolejnym celem jest lokal z kebabem Filipa Chajzera, gdzie rozsypują zgniłe owoce.

W podcaście „To trzeba na spokojnie” rozmawiam z członkiem Jazdy, który mówi o planach nowej inicjatywy i wyjaśnia, co daje radykalne działanie osobom, którym zależy na klimacie. Pytam też o blokady dróg. Czy aktywiści planują zakłócenie ruchu, wzorując się na działaniach nieistniejącego już Ostatniego Pokolenia? Tego dowiecie się z trzeciego odcinka naszej serii podcastowej.

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To trzeci odcinek nowego podcastu OKO.press – „To trzeba na spokojnie”. Będę w nim opowiadał o obsesjach współczesności – big techach, sztucznej inteligencji, trendach w mediach i kulturze. Postaram się rozjaśnić trudne tematy i pomóc w ich zrozumieniu. To trzeba na spokojnie. Świat zwariował, my jeszcze nie. Zapraszam, Marcel Wandas.

Aktywiści dla klimatu. Jazda pójdzie radykalnie?

Aktywiści Jazdy, jak i wcześniej ci z Ostatniego Pokolenia, spotykają się z agresją i lekceważeniem w komentarzach. „Ekoterroryści” to jedno z najłagodniejszych określeń, z którymi można spotkać się w mediach społecznościowych. Niechęć i hejt mogą być jedną z przyczyn zanikania ruchów klimatycznych, skupiających się przede wszystkim na ostrzeganiu przed skutkami wzrostów globalnych temperatur. W ostatnich latach działalność zakończyło kilka z prężnych inicjatyw. W 2026 roku Młodzieżowy Strajk Klimatyczny nie istnieje. Extinction Rebellion zamilkło bez pożegnania. Niewielkie, lokalne inicjatywy coraz rzadziej mówią jedynie o wzroście temperatur i jego przeciwdziałaniu – rozszerzają działanie na inne tematy. Dorosła już Greta Thunberg bardziej kojarzy się bardziej z tematem Strefy Gazy niż z klimatem – była uczestniczką flotylli, która miała dostarczyć pomoc do rejonu atakowanego i izolowanego przez Izrael.

Moich gości pytam o to, co wpływa na nietrwałość takich ruchów. A o tym, co zostało z klimatycznego wzmożenia, mówi mi Dominika Lasota, członkini inicjatywy Wschód i autorka książki „Odwagi – o zaangażowaniu młodych”.

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Ruch Klimatyczny Jazda

Na zdjęciu Marcel Wandas
Marcel Wandas

Reporter, autor tekstów dotyczących klimatu i gospodarki. Absolwent UMCS w Lublinie, wcześniej pracował między innymi w Radiu Eska, Radiu Kraków i Off Radiu Kraków, publikował też w Magazynie WP.pl i na Wyborcza.pl. Jeden ze współautorów podcastu "Drugi Rzut Oka". Interesuje się tematyką transformacji energetycznej, transportu publicznego, elektromobilności, w razie potrzeby również na posterunku przy tematach popkulturalnych. Mieszkaniec krakowskiej Mogiły, fan Eurowizji, miłośnik zespołów Scooter i Nine Inch Nails, najlepiej czujący się w Beskidach i przy bałtyckich wydmach.

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