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Prawa autorskie: fot. Piotr Pacewicz / OKO.pressfot. Piotr Pacewicz ...
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Czy lewica jeszcze zjednoczony się na wybory w 2027 roku? [PROGRAM POLITYCZNY na IGRZYSKACH WOLNOŚCI]

Lewica w Polsce od lat porusza się w łącznym przedziale poparcia najwyżej 10-12%. Dlaczego, skoro odsetek osób deklarujących się jako osoby o lewicowych poglądach stale rośnie? [PROGRAM POLITYCZNY]

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„Lewica w Polsce. Gatunek zagrożony czy trendsetterka?” – nad tym pytaniem pochylają się dziennikarki OKO.press Agata Szcześniak i Dominika Sitnicka podczas specjalnego wydania Programu Politycznego na żywo na Igrzyskach Wolności w Łodzi, gdzie zaprosiła je Polityka Insight.

Od kilkunastu lat komitety lewicowe obracają się w okolicach 10-12% łącznego poparcia. A przecież od lat rośnie pula wyborców i wyborczyń, którzy identyfikują się jako osoby o lewicowych poglądach. Według badań CBOS-u w całej populacji jest to obecnie dużo ponad 20%.

Gdzie są te osoby? W największym stopniu wśród popierających Koalicję Obywatelską, która też w ostatnich latach przeszła programową metamorfozę i jej postulaty i wdrażane polityki w dużym stopniu pokrywają się z tym, co jeszcze 10 lat temu było rzeczywiście wyłączną domeną lewicy, a nie liberałów.

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Na zdjęciu Dominika Sitnicka
Dominika Sitnicka

Absolwentka Prawa i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikowała m.in. w Dwutygodniku, Res Publice Nowej i Magazynie Kulturalnym. Pisze o praworządności, polityce i mediach.

Na zdjęciu Agata Szczęśniak
Agata Szczęśniak

Dziennikarka polityczna OKO.press. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!“, a w OKO.press podcast „Program Polityczny”.

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