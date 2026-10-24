Prawa autorskie: fot. Piotr Pacewicz / OKO.press fot. Piotr Pacewicz ... Prawa autorskie: fot. Piotr Pacewicz / OKO.press fot. Piotr Pacewicz ...

Zaloguj się, aby zapisać na później Wideo Dodaj nas w Google Czy lewica jeszcze zjednoczony się na wybory w 2027 roku? [PROGRAM POLITYCZNY na IGRZYSKACH WOLNOŚCI] Dominika Sitnicka

Agata Szczęśniak Lewica w Polsce od lat porusza się w łącznym przedziale poparcia najwyżej 10-12%. Dlaczego, skoro odsetek osób deklarujących się jako osoby o lewicowych poglądach stale rośnie? [PROGRAM POLITYCZNY] Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: fot. Piotr Pacewicz / OKO.press fot. Piotr Pacewicz ... Prawa autorskie: fot. Piotr Pacewicz / OKO.press fot. Piotr Pacewicz ...

„Lewica w Polsce. Gatunek zagrożony czy trendsetterka?” – nad tym pytaniem pochylają się dziennikarki OKO.press Agata Szcześniak i Dominika Sitnicka podczas specjalnego wydania Programu Politycznego na żywo na Igrzyskach Wolności w Łodzi, gdzie zaprosiła je Polityka Insight.

Od kilkunastu lat komitety lewicowe obracają się w okolicach 10-12% łącznego poparcia. A przecież od lat rośnie pula wyborców i wyborczyń, którzy identyfikują się jako osoby o lewicowych poglądach. Według badań CBOS-u w całej populacji jest to obecnie dużo ponad 20%.