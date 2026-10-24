Czy lewica jeszcze zjednoczony się na wybory w 2027 roku? [PROGRAM POLITYCZNY na IGRZYSKACH WOLNOŚCI]
Lewica w Polsce od lat porusza się w łącznym przedziale poparcia najwyżej 10-12%. Dlaczego, skoro odsetek osób deklarujących się jako osoby o lewicowych poglądach stale rośnie? [PROGRAM POLITYCZNY]
„Lewica w Polsce. Gatunek zagrożony czy trendsetterka?” – nad tym pytaniem pochylają się dziennikarki OKO.press Agata Szcześniak i Dominika Sitnicka podczas specjalnego wydania Programu Politycznego na żywo na Igrzyskach Wolności w Łodzi, gdzie zaprosiła je Polityka Insight.
Od kilkunastu lat komitety lewicowe obracają się w okolicach 10-12% łącznego poparcia. A przecież od lat rośnie pula wyborców i wyborczyń, którzy identyfikują się jako osoby o lewicowych poglądach. Według badań CBOS-u w całej populacji jest to obecnie dużo ponad 20%.
Gdzie są te osoby? W największym stopniu wśród popierających Koalicję Obywatelską, która też w ostatnich latach przeszła programową metamorfozę i jej postulaty i wdrażane polityki w dużym stopniu pokrywają się z tym, co jeszcze 10 lat temu było rzeczywiście wyłączną domeną lewicy, a nie liberałów.
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