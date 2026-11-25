Rząd wydał niemal 50 milionów złotych, by sprawdzić, czy w Polsce da się wprowadzić krótszy czas pracy. To, czy da się pracować mniej, testowano np. w firmach zatrudniających jedną osobę, takich, które pracują tak od dłuższego czasu lub nawet nie objęły programem wszystkich zatrudnionych pracowników.

— Trudno jest bronić tego pilotażu, nawet mając dobre intencje. Nie został on zaprojektowany zgodnie z podstawowymi regułami ewaluacji polityk publicznych, choć nie byłoby to ani trudne, ani droższe. Mam wrażenie, że ministerstwu bardziej zależy na pokazaniu, że skrócony czas pracy działa, niż rzeczywistym zweryfikowaniu, jakie byłyby skutki takiej zmiany. Szkoda, bo przy dwóch tysiącach chętnych firm mieliśmy rzadką okazję, żeby naprawdę czegoś się dowiedzieć. — uważa Nikodem Szewczyk, ekonomista i badacz z Norweskiej Szkoły Ekonomicznej (NHH).

Rozmawiamy chwilę po tym, jak ministra pracy, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu ogłosiła, że oczekuje ostatecznych wyników pilotażu z nadzieją, że pozwolą, po ponad stu latach, skrócić czas pracy wszystkim pracownikom z zachowaniem wynagrodzenia. Choć program jeszcze trwa, zapytaliśmy biorących w nim udział pracodawców, czy zamierzają w przyszłym roku kontynuować system, w którym pracownik zarabia tyle samo, ale pracuje mniej. Efekt? Większość firm biorących udział w rządowym programie, które odpowiedziały na nasze pytania, nie planuje kontynuowania skróconego tygodnia pracy w przyszłym roku.