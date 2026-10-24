Czy twoja grupa krwi wpływa na twoje zdrowie? A na charakter?
My posługujemy się znakami zodiaku, Japończycy pytają o grupę krwi, bo według nich wpływa na osobowość. Jakiś czas temu była z kolei moda na diety dostosowane do grupy krwi. Czy w tym jest choć ziarnko prawdy?
1492 rok, w którym Krzysztof Kolumb wyruszył na wyprawę w poszukiwaniu Indii, uważa się za jedną z dat końca średniowiecza. Legenda głosi, że w tym samym roku przeprowadzono pierwszy zabieg przetoczenia krwi, czyli transfuzję. Gdy papież Innocenty VIII zapadł ciężko na zdrowiu, próbowano go leczyć, przetaczając mu krew trzech dziesięciolatków, którym obiecano po złotym dukacie. Niestety w wyniku tego zabiegu zmarli i chłopcy, i papież.
Tę historię rozpowszechnił Stefano Infessura, prawnik, historyk — i zagorzały krytyk papiestwa. Mit ten pojawił się w wielu późniejszych tekstach medycznych, w niektórych zresztą mowa nie o przetoczeniu krwi, a pojeniu nią papieża.
W rzeczywistości u progu Renesansu takie zabiegi rozważano jedynie teoretycznie. Układ krążenia odkrył i opisał William Harvey dopiero w roku 1628, a pierwszą transfuzję krwi wykonał czterdzieści lat później, w 1665 roku, brytyjski lekarz Richard Lower.
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