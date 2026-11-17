Prawa autorskie: Foto Ryan M. Kelly / AFP Foto Ryan M. Kelly /... Prawa autorskie: Foto Ryan M. Kelly / AFP Foto Ryan M. Kelly /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 listopada 2026 Dodaj nas w Google Czy więcej broni w rękach prywatnych oznacza, że jesteśmy bardziej bezpieczni? A może mniej? Michał Piekarski przeczytasz w 8 minut Pod koniec września 2026 roku prezydent Nawrocki w wystąpieniu podczas otwarcia strzelnicy w miejscowości Boguty-Pianki wezwał do dyskusji o dostępie do broni. W cieniu tragedii w Krakowie warto się zastanowić, jakie byłyby konsekwencje „karabinu w każdym domu”. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto Ryan M. Kelly / AFP Foto Ryan M. Kelly /... Prawa autorskie: Foto Ryan M. Kelly / AFP Foto Ryan M. Kelly /...

Samo wystąpienie z września było bardzo ogólne. Prezydent stwierdził, że dyskusję należy podjąć, gdyż „zaledwie około 1 procent obywateli Rzeczypospolitej Polskiej ma dostęp do broni i potrafi się nią posługiwać”. Dodał, że „w Czechach czy w Austrii ten odsetek jest większy, bo to około 3–5 procent, a w Finlandii czy w Szwajcarii to nawet 30 procent osób, które potrafią posługiwać się bronią”.

Wątek broni sprowadził się do utożsamienia z bezpieczeństwem jej posiadania i umiejętności strzelania. I to wszystko. Nie pojawił się bowiem żaden prezydencki projekt ustawy zmieniającej zasady dostępu do broni palnej ani nawet zarys takiej inicjatywy. Pojawiły się jedynie wpisy osób z Kancelarii Prezydenta, na przykład ministra Przydacza sugerującego, że więcej broni w rękach obywateli oznacza skuteczniejsze odstraszanie agresora. Minister zilustrował tezę mapką, według której w Polsce na stu mieszkańców przypada 1,3 egzemplarza broni, a w Finlandii – 45,3.