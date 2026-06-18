Prawa autorskie: Fot. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Zatrzymanie podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego artysty Fot. Komenda Wojewód... Prawa autorskie: Fot. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Zatrzymanie podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego artysty Fot. Komenda Wojewód...

Zaloguj się, aby zapisać na później 18 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Czy zastrzelenie rosyjskiego artysty było zabójstwem na zlecenie? Śledczy zatrzymali podejrzanego W czwartek, 18 czerwca policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego artysty Siemiona Skrepeckiego. Podejrzany ma 36 lat i posługuje się paszportem gruzińskim. Nieoficjalnie jednak mówi się, że dokument jest fałszywy, a mężczyzna jest Czeczenem. Anna Mierzyńska Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 3 minuty Skomentuj

Do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na osiedlu mieszkaniowym w Białej Podlaskiej. Sprawca oddał trzy strzały w kierunku 44-letniego Rosjanina. Kiedy ten upadł, zabójca podszedł do niego i strzelił jeszcze dwa razy w głowę. Takie zachowanie mordercy od razu wskazywało na to, że nie ma mowy o zbrodni w afekcie. Zabójcą musiał być profesjonalista, prawdopodobnie realizującym czyjeś zlecenie.

Podejrzanego zatrzymano w Piastowie pod Warszawą w lokalnym hostelu. Byli tam również inni cudzoziemcy, prawdopodobnie niepowiązani z morderstwem – Straż Graniczna sprawdza legalność ich pobytu. W zatrzymaniu brała udział grupa śledcza z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, kontrterroryści z pododdziału BOA i z Lublina, a także funkcjonariusze ABW.

Podczas konferencji prasowej w czwartek informujący o zatrzymaniu ministrowie dziękowali mieszkańcom Białej Podlaskiej. To ich zeznania oraz materiały zarejestrowane przez kamery w samochodach miały pomóc w zidentyfikowaniu podejrzanego o zabójstwo. Zbrodnia miała bowiem miejsce w uczęszczanym miejscu, na parkingu obok pawilonów handlowych.

Powiązany z grupą przestępczą

Służby poinformowały, że zatrzymany mężczyzna posługiwał się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Jednak radio RMF FM podało nieoficjalnie, że w rzeczywistości podejrzany jest Czeczenem, a jego paszport jest fałszywy.

„Jest on typowany także jako sprawca innych przestępstw, dokonanych na terenie Polski w 2022 roku, wynikających z jego powiązań ze zorganizowaną grupą przestępczą”

– przekazał Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, podczas konferencji prasowej.

Zamordowany Siemion Skrepecki (prawdziwe nazwisko: Robert Kuzowkow) był rosyjskim artystą, performerem. Do Polski przyjechał w 2021 roku i trafił do ośrodka dla uchodźców w Białej Podlaskiej. Po wyjściu z ośrodka został w tym mieście razem z rodziną.

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Drwił z Putina i Kadyrowa

Skrepecki w swoich działaniach artystycznych obśmiewał zarówno reżim Putina, jak i rządy Kadyrowa. Stworzył liczne rysunki, na których drwił z Kadyrowa, ale też z Putina, Łukaszenki, a nawet (wcześniej) z lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Wielokrotnie mu też grożono z tego powodu.

W ostatnim wpisie na swoim kanale na platformie Telegram, zamieszczonym dwie godziny przed śmiercią, Skrepecki informował o kolejnej serii gróźb od „rosyjskich patriotów”. Pojawiły się one po tym, jak artysta przeprowadził ośmieszający Rosję performance w pobliżu ambasady tego kraju w Berlinie.

„Funkcjonariusze ABW i policji wielokrotnie zwracali się do tego mężczyzny z informacjami, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone.

I że powinien być objęty ochroną. Niestety nie skorzystał z tej możliwości” – powiedział minister Tomasz Siemoniak.

Kto zlecił to zabójstwo?

Ten kontekst sprawia, że motyw polityczny zbrodni wydaje się dziś najbardziej prawdopodobny. Służby pracują obecnie nad ustaleniem zleceniodawcy. Pierwsza hipoteza śledcza zakłada, że zabójstwo zostało dokonane na zlecenie Kremla.

„Wątek udziału obcych służb badamy bardzo intensywnie. Znamy ten model działania obcych służb. Wynajmują one inne osoby i zlecają im tego rodzaju działania, niekoniecznie zabójstwa, ale na przykład pobicia rosyjskich opozycjonistów. Do takich zleceń we wcześniejszych latach wynajmowani byli także obywatele Polski” – podkreślił Tomasz Siemoniak, minister-koordynator ds. służb specjalnych.

Jeśli jednak informacja o czeczeńskim pochodzeniu sprawcy się potwierdzi,

może to świadczyć o tym, że za zleceniem zabójstwa stoi czeczeński dyktator Ramzan Kadyrow.

Kadyrow potrafi ścigać swoich wrogów i krytyków po całym świecie oraz zlecać ich likwidację. W grudniu 2022 r. w Szwecji do szło do próby zamachu na czeczeńskiego opozycjonistę i blogera Tumso Abdurachmanowa, który publicznie bardzo ostro krytykował Kadyrowa.

Abdurchamanowi nic się nie stało, choć przez jakiś czas się ukrywał. Natomiast w sierpniu 2023 r. niemiecki sąd skazał obywatela Rosji za planowanie zabójstwa jego brata, Mokhameda, na zlecenie Kadyrowa. Zamach na niego miał mieć na celu uciszenie właśnie Tumso Abdurachmanowa.

Zabójstwa opozycjonistów

W 2020 roku zginął inny czeczeński opozycjonista Sałman Tepsurkajew, który także krytykował Ramzana Kadyrowa. Został on schwytany na południu Rosji, a następnie przewieziony do Czeczenii i brutalnie zamordowany.

Z kolei w 2009 r. czterech mężczyzn zamordowało Umara Izraiłowa, byłego ochroniarza Ramzana Kadyrowa, który uciekł z Czeczenii i uzyskał azyl w Austrii. Informował on kraje europejskie o prześladowaniach opozycji przez czeczeńskie władze. Zeznawał w procesie przeciw Rosji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz przeciwko Kadyrowowi w procesie wytoczonym mu przez prawników z Austrii.

Główny sprawca zabójstwa Izraiłowa zdołał zbiec, ale trzech jego współpracowników skazano. Wszyscy byli Czeczenami. W trakcie procesu ustalono, że działali oni na zlecenie Kadyrowa.

W momencie pisania tego artykułu podejrzany o zabójstwo w Białej Podlaskiej był przesłuchiwany, sprawdzano też jego telefon i korespondencję. Kolejne informacje o ustaleniach w śledztwie mają zostać podane po przeprowadzeniu tych czynności. Postępowanie prowadzi Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Lublinie.

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