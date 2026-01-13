Prawa autorskie: 18.11.2025 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm . Wybrany na stanowisko wicemarszalka Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Holownia podczas wypowiedzi dla mediow. Do tej pory Holownia byl marszalkiem Sejmu, ale zgodnie z umowa koalicyjna zastapil go na tym stanowisku Wlodzimierz Czarzasty. Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 18.11.2025 Warszawa ... Prawa autorskie: 18.11.2025 Warszawa , ulica Wiejska , Sejm . Wybrany na stanowisko wicemarszalka Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Holownia podczas wypowiedzi dla mediow. Do tej pory Holownia byl marszalkiem Sejmu, ale zgodnie z umowa koalicyjna zastapil go na tym stanowisku Wlodzimierz Czarzasty. Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl 18.11.2025 Warszawa ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 13 stycznia 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Draka w Polsce 2050. Hołownia wraca do gry? Będzie powtórka głosowania lub całych wyborów Czegoś takiego polska polityka jeszcze nie widziała – choć widziała wiele. Wybory na przewodniczącą Polski 2050 zostały unieważnione. A kilkadziesiąt godzin później Szymon Hołownia, który wcześniej zrezygnował ze startu w tych wyborach, stwierdził, że jednak startu nie wyklucza. Agata Szczęśniak Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 4 minuty Skomentuj

„Jeżeli się okaże, że to będzie rozwiązanie, które ma pomóc Polsce 2050, to ja się od żadnego rozwiązania uchylał nie będę” – powiedział Hołownia dziennikarzom we wtorek 13 stycznia 2026.

Partia musi wybrać nowe władze do 21 stycznia 2026.

Dwa scenariusze

Na piątek 16 stycznia 2026 Hołownia zwołał Radę Krajową partii. Ma się ona odbyć formule zdalnej i zdecydować, co dalej z wyborami w Polsce 2050. Jak przekazał Hołownia, zamówił „opinie prawne, które mają nam pomóc nie mieć żadnych wątpliwości co do tego”.

Na stole leżą dwa scenariusze. „Powtórzenie drugiej tury głosowania albo powtórzenie całych wyborów, O tym, który scenariusz wybrać, zdecyduje Rada Krajowa” – powiedział Hołownia.

Drugi scenariusz umożliwiłby Hołowni udział w wyborach. Wcześniej dotychczasowy przewodniczący partii, która nosi jego nazwisko, zrezygnował z ubiegania się o ponowną kadencję.

Jak relacjonowałyśmy z Dominiką Sitnicką w „Programie Politycznym”, wzbudziło to rozczarowanie wielu członków jego ugrupowania. Niektórzy do ostatniej chwili wyczekiwali, że Hołownia pojawi się wśród kandydatów.

Przeczytaj także:

„System nie działa”

Pierwsza tura wyborów na przewodniczącego Polski 2050 odbyła się w sobotę 10 stycznia 2026. Wygrały faworytki: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Następne głosowanie odbyło się w poniedziałek. Miało trwać od godz. 16 do 22. Około godziny 20-20:35 według naszych rozmówców pojawiły się problemy. Osoby głosujące otrzymywały informację, że system nie działa. To znaczy, że nie wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w głosowaniu, zagłosowali. Według informacji Renaty Kim z „Newsweeka” głosowanie zawiesiło się o godz. 21.

„Z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na Przewodniczącego Partii Polska 2050 Szymona Hołowni zostało unieważnione” — po północy poinformowało biuro prasowe partii. Decyzję podjęła Krajowa Komisja Wyborcza.

Kto jest we władzach Polski 2050 Obecnie Zarząd Krajowy Polski 2050 składa się z 10 osób: przewodniczącym partii jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia, I wiceprzewodniczącą – ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, II wiceprzewodniczącą – sekretarzyni stanu w KPRM Adriana Porowska. Wiceszefami partii są także: szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska, wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, wiceszef MON Paweł Zalewski, posłanka Joanna Mucha, skarbnik Łukasz Omalak, sekretarz generalny Robert Sitnik oraz członek Zarządu Krajowego Paweł Śliz.

„To był włam”, „wina firmy”

„Okazuje się, że wybory internetowe mają swoje ograniczenia, o których sobie nie zdawaliśmy sprawy” – przyznaje w rozmowie z OKO.press osoba należąca do zarządu Polski 2050. Przypomnijmy, że to właśnie Szymon Hołownia ogłaszał powstanie aplikacji Jaśmina, która miała odmienić polską politykę (Jaśmina już nie istnieje).

Nasi rozmówcy kategorycznie wykluczają, by nieprawidłowości w wewnętrznych wyborach były skutkiem działania którejś z walczących o władze frakcji.

„Nie ma żadnej teorii spiskowej” – słyszymy.

„Wszystko wskazuje na to, że to nie był błąd ludzki” – mówi jedna z osób.

W ten sposób opowiadał o tym, co się wydarzyło Szymon Hołownia:

„Faktem stało się, że ten proces został zakłócony, sprawdziliśmy to, mam na to też już, że tak powiem, do wglądu dokumenty, że biuro partii dopełniło wszystkich formalności. Została zakupiona odpowiednia ilość slotów na ankiety, które miały zostać wysłane w tym procesie. Jak państwo wiecie, mamy tam 700 czy 800 osób uprawnionych do głosowania w tych wyborach" – powiedział Szymon Hołownia podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.

"Tych slotów zostało zakupionych tysiąc, więc powinny móc z naddatkiem obsłużyć tę sytuację, tak jak to bywało wcześniej, natomiast odnotowano w systemie ponad 20 tysięcy prób wejść do systemu, udzielenia odpowiedzi, i w tej chwili firma, która jest dostawcą tego rozwiązaniu, sprawdza jak to się stało, kto za tym stoi, czy to jest atak typu DDoS, czy to jest atak jakiegoś innego rodzaju, ponieważ na stole leży też wiarygodność firmy”.

Partyjna Komisja Wyborcza nie otworzyła według naszych źródeł pliku z wynikami. Co jest ważne z punktu widzenia spokoju w partii. Nikt nie może powiedzieć, że wybory zostały unieważnione, bo wygrała nieodpowiednia osoba.

Co dalej?

Choć we wtorkowej wypowiedzi dla mediów Szymon Hołownia stwierdził, że w pierwszej turze głosował na jedną kandydatkę, a w drugiej – na drugą, w partii nikt raczej nie miał wątpliwości, że to Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była jego faworytką.

Już kilka miesięcy Hołownia miał być zaskoczony oporem, jaki jej osoba budziła w szeregach jego partii. Nasi rozmówcy mówili wtedy OKO.press, że forsując jej kandydaturę na przewodniczącą partii i wicepremierkę, odbiera podmiotowość członkom partii i ciałom statutowym.

Można było odnieść wrażenie, że Hołownia odsuwa się od odpowiedzialności, ale wciąż chce mieć wpływ na to, kto i jak kieruje partią.

Według zwolenników Pauliny Hennig-Kloski jej przywództwo gwarantowałaby przejrzystość funkcjonowania partii. Zarzucają Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz podejmowanie decyzji w porozumieniu wyłącznie z Szymonem Hołownią, bez udziału ciał statutowych.

Natomiast zwolennicy Pełczyńskiej-Nałęcz spodziewają się większej podmiotowości Polski 2050 w koalicji rządzącej, bardziej wyrazistych propozycji programowych.

Jednak nad tymi rozważaniami znak zapytania postawił sam Szymon Hołownia.

„To najlepszy pomysł, żeby Szymon Hołownia wystartował na przewodniczącego. Ta partia nazywa się Partia Polska 2050 Szymona Hołowni. On ją zbudował, on ją prowadzi. To Hołownia i klub parlamentarny są głównymi aktywami tej partii.

W ciągu 3 lat z niczego stworzył partię, która dzisiaj decyduje o większości tego rządu w parlamencie.

Od początku liczyłem na to, że Hołownia wystartuje” – mówi OKO.press poseł Polski 2050 Michał Gramatyka.

„Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak to się dalej rozstrzygnie. Ludzie się bardzo podzielili” – słyszymy od innej osoby z Polski 2050.