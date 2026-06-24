Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews... Prawa autorskie: Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Robert Kowalews...

Zaloguj się, aby zapisać na później 24 czerwca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Dyrektorka Michalec rezygnuje. Co dalej z Muzeum Literatury? Po zaledwie sześciu miesiącach urzędowania Beata Michalec, warszawska radna KO, rezygnuje ze stanowiska dyrektorki Muzeum Literatury w Warszawie. Na funkcję powołały ją władze Mazowsza wbrew opiniom muzealników, środowisk literackich i MKiDN. Roman Pawłowski-Felberg Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 4 minuty Skomentuj

Informację o rezygnacji Michalec podała „Gazeta Wyborcza”. W tym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego ma formalnie rozpatrzyć dymisję dyrektorki.

Kontrowersje wokół Muzeum Literatury opisujemy w OKO.press od 2024 roku, kiedy rządząca na Mazowszu koalicja PSL-KO po raz pierwszy próbowała przeforsować kandydaturę warszawskiej radnej KO na szefową największego w Polsce muzeum literackiego, mimo że nie posiada ona kompetencji w dziedzinie historii literatury. Michalec przegrała pierwszy konkurs na dyrektora Muzeum, ale władze Mazowsza zignorowały werdykt komisji konkursowej i powołały ją na pełniącą obowiązki dyrektora.

W drugim konkursie, w którym większość w komisji stanowili urzędnicy i politycy związani z Urzędem Marszałkowskim oraz rządzącą koalicją, Michalec wygrała i w grudniu 2025 roku została powołana na dyrektorkę na siedem lat mimo sprzeciwu MKiDN, co stanowiło złamanie statutu Muzeum.

Po bezskutecznych rozmowach z marszałkiem Adamem Struzikiem (PSL) ministerstwo zastosowało opcję atomową. W lutym 2026 roku ministra Marta Cienkowska (Polska 2050) zdecydowała o wycofaniu MKiDN ze współprowadzenia instytucji.

Oznaczało to, że Muzeum straci 6 mln zł dotacji ministerialnej, czyli blisko 40 procent całego budżetu.

„Mimo jednoznacznych opinii ekspertów i środowiska literackiego samorząd mazowiecki woli kierować się interesem partyjnym. To postawa głęboko szkodliwa i niszcząca dla wspólnej kultury. (…) Wobec otwartego łamania zasad i wobec wyczerpania możliwości porozumienia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypowiedziało umowę współprowadzenia Muzeum Literatury” – mówiła wówczas ministra Marta Cienkowska.

„Pełna decyzyjność to pełna odpowiedzialność – również finansowa. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie będzie finansowało eksperymentów samorządowców na żywych organizmach instytucji kultury” – napisał w oświadczeniu Piotr Jędrzejowski z Centrum Informacyjnego MKiDN.

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Muzeum bez pieniędzy z FEnIKS-a

Według źródeł OKO.press wpływ na rezygnację Michalec miała decyzja o nieprzyznaniu Muzeum Literatury środków z europejskiego programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027), z którego finansowane są m.in. inwestycje w infrastrukturę muzealną.

Muzeum starało się o 90 mln zł na rewitalizację siedziby głównej przy Rynku Starego Miasta w Warszawie oraz budowę nowej wystawy stałej. Wniosek Muzeum przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, ale w kwietniu 2026 roku odpadł na trzecim etapie oceny ostatecznej – oficjalnie z powodu wyczerpania środków. MKiDN jest instytucją pośredniczącą dla priorytetu VII Kultura w ramach FEnIKS-a i to do ministerstwa należy ostateczna decyzja o przyznaniu środków. Bez nich rozpoczęcie remontu jest niemożliwe.

— Zarząd Mazowsza liczył, że przejmie kontrolę nad inwestycją, bez tych środków Muzeum straciło dla nich znaczenie — mówi osoba znająca kulisy zarządzania inwestycjami na Mazowszu.

„Wyborcza” wskazuje na inny kontekst dymisji Michalec: wizerunkowy kryzys Koalicji Obywatelskiej związany z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie, której bohaterem negatywnym jest Dawid Kacprzyk – lekarz, do niedawna radny KO w warszawskim Ursusie i koordynator SOR w Szpitalu Południowym. Afera dotyczy podejrzeń o gigantyczne zarobki i fikcyjnie rozliczane dyżury oraz specjalne traktowanie polityków KO na SOR-ze.

Według „Wyborczej” Michalec miała mieć poparcie wicemarszałka województwa Wiesława Raboszuka ze współrządzącej Mazowszem KO. Raboszuk jest człowiekiem Marcina Kierwińskiego – ministra spraw wewnętrznych i szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. Kierwiński miał być wcześniej ostrzegany o problemach w Szpitalu Południowym, ale nie zareagował.

Literaci: czujemy ulgę

Środowiska literackie zareagowały pozytywnie na zapowiedź rezygnacji Beaty Michalec. — Wiadomość o rezygnacji Beaty Michalec przyjmuję z westchnieniem ulgi, ale i smutkiem. Po co była ta strata czasu? Czy trzeba było aż afery w Szpitalu Południowym, żeby nastąpiło jakieś otrzeźwienie? — komentuje Anna Nasiłowska, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Nasiłowska podkreśla, że w Muzeum Literatury od dawna była zła sytuacja. — Stanowisko dyrektora to nie synekura i wygodna posada, ale zadania: digitalizacja zbiorów, przeprowadzenie zmian, zaproponowanie programu działań. Trzeba prowadzić rozsądną politykę powiększania zbiorów i archiwizacji bieżącego życia literackiego.

To wymaga kompetencji, których brakowało dotychczasowej dyrektorce.

— Trudno mi się wypowiadać, bo nawet ta rezygnacja nie jest pewna. Mogę mieć tylko nadzieję, że to prawda i że kolejnym dyrektorem czy dyrektorką Muzeum zostanie dla odmiany osoba kompetentna. Bo takich kandydatek jak pani Beata Michalec partie mogą wyciągnąć z kieszeni na pęczki — mówi OKO.press pisarz Jacek Dehnel.

Dehnel był przedstawicielem MKiDN w drugim konkursie i wraz z poetką Marzanną Bogumiłą Kielar ujawnił nieprawidłowości przy jego organizacji.

Joanna Gierak-Onoszko, prezeska Unii Literackiej, przyjęła informację o rezygnacji Beaty Michalec „z poczuciem ulgi”, podkreślając, że sprawa Muzeum Literatury pokazała sens obywatelskiej presji.

— W tej bulwersującej sprawie sygnalistami byli pisarze Marzanna Kielar oraz Jacek Dehnel, którzy zwrócili uwagę opinii publicznej na nieprawidłowości. Potem głos zabierały organizacje literackie, eksperci, pracownicy Muzeum Literatury oraz związki zawodowe — przypomina Gierak-Onoszko.

Jak podkreśla, środowisko połączyło przekonanie, że tak ważna instytucja wymaga przejrzystych procedur, poszanowania prawa i realnej współpracy z ludźmi literatury. — Presja ma sens, zwłaszcza gdy jej celem jest obrona standardów, transparentności i dobra wspólnego — mówi Gierak-Onoszko.

Zdaniem prezeski Unii Literackiej rezygnacja Michalec nie kończy kryzysu. — Chcę wierzyć, że to nowy początek. Mam nadzieję, że będzie to moment długiego i mozolnego procesu odbudowy zaufania i powrotu do merytorycznej rozmowy o przyszłości Muzeum Literatury — mówi Gierak-Onoszko.

Konkurs czy powołanie?

Jeśli Zarząd Mazowsza formalnie przyjmie dymisję Beaty Michalec, może ogłosić nowy, trzeci już konkurs na dyrektora Muzeum Literatury. — Nowy konkurs musi uwzględniać merytoryczne kwalifikacje kandydatów. Nie może być tak, że decydują układy partyjne — mówi Anna Nasiłowska.

Gierak-Onoszko przypomina, że Muzeum Literatury to instytucja szczególna: przechowuje pamięć o polskiej literaturze i współtworzy jej współczesny obraz. Dlatego – jak zaznacza – powinno być zarządzane przez osobę o „niekwestionowanych kompetencjach, doświadczeniu i autorytecie w środowisku literackim”.

Oprócz konkursu możliwa jest także inna opcja: jeśli MKiDN stanie się ponownie współorganizatorem Muzeum, wraz z samorządem może powołać dyrektora bez konkursu.

Do porozumienia ministerstwa i samorządu wezwały jeszcze przed zapowiedzią odejścia Michalec wszystkie związki zawodowe działające w Muzeum Literatury. We wspólnym liście apelowały o utrzymanie kluczowej roli MKIDN jako współorganizatora Muzeum. Zdaniem związkowców na czele Muzeum powinna stanąć „osoba niezwiązana z żadną partią polityczną, posiadająca doświadczenie eksperckie w obszarze literatury i muzealnictwa oraz świadomość funkcjonowania muzeum jako instytucji”.

Zapytaliśmy ministerstwo, co planuje w sprawie Muzeum Literatury. Czekamy na oficjalne stanowisko.

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