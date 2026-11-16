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Prawa autorskie: Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl .Fot. Slawomir Kamins...
16 listopada 2026

Dyscyplina fiskalna po liberalnemu: deficyt jest problemem, obniżki podatków już nie

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Historia reformy obniżającej PIT dobrze pokazuje, dlaczego deficyt jest tak duży i dlaczego politycy nie podejmują większych wysiłków, by go ograniczyć. Nawet ci, którzy nie raz i nie dwa ubolewali nad stanem finansów publicznych, odwracają wzrok od długu publicznego, gdy tylko pojawia się okazja do realizacji własnej agendy.

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W sierpniu tego roku premier Donald Tusk wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim zapowiedzieli zmiany w funkcjonowaniu podatku od osób fizycznych (PIT). Obecnie osoby rozliczające się na skali podatkowej (pracownicy, emeryci, renciści oraz pewna grupa przedsiębiorców):

  • nie płacą nic od rocznych dochodów poniżej 30 tys. złotych,
  • 12 proc. od dochodów nieprzekraczających 120 tys. Złotych
  • oraz 32 proc. od nadwyżki ponad tą kwotę.

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Gospodarka

Janusz Kowalski

Ryszard Petru

CIT

deficyt

podatki

Na zdjęciu Adam Suraj
Adam Suraj

Dziennikarz w Obserwatorze Gospodarczym. Ekonomista zarażony miłością do tej nauki przez Ha-Joon Chang. To on pokazał, że ekonomia to nie są nudne obliczenia, a nauka o życiu społecznym.

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