Dyscyplina fiskalna po liberalnemu: deficyt jest problemem, obniżki podatków już nie
Historia reformy obniżającej PIT dobrze pokazuje, dlaczego deficyt jest tak duży i dlaczego politycy nie podejmują większych wysiłków, by go ograniczyć. Nawet ci, którzy nie raz i nie dwa ubolewali nad stanem finansów publicznych, odwracają wzrok od długu publicznego, gdy tylko pojawia się okazja do realizacji własnej agendy.
W sierpniu tego roku premier Donald Tusk wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim zapowiedzieli zmiany w funkcjonowaniu podatku od osób fizycznych (PIT). Obecnie osoby rozliczające się na skali podatkowej (pracownicy, emeryci, renciści oraz pewna grupa przedsiębiorców):
- nie płacą nic od rocznych dochodów poniżej 30 tys. złotych,
- 12 proc. od dochodów nieprzekraczających 120 tys. Złotych
- oraz 32 proc. od nadwyżki ponad tą kwotę.
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