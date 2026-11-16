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Dyscyplina fiskalna po liberalnemu: deficyt jest problemem, obniżki podatków już nie

Adam Suraj przeczytasz w 6 minut

Historia reformy obniżającej PIT dobrze pokazuje, dlaczego deficyt jest tak duży i dlaczego politycy nie podejmują większych wysiłków, by go ograniczyć. Nawet ci, którzy nie raz i nie dwa ubolewali nad stanem finansów publicznych, odwracają wzrok od długu publicznego, gdy tylko pojawia się okazja do realizacji własnej agendy.

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