Prawa autorskie: Fot. Ludovic MARIN / POOL / AFP Fot. Ludovic MARIN /... Prawa autorskie: Fot. Ludovic MARIN / POOL / AFP Fot. Ludovic MARIN /...

Zaloguj się, aby zapisać na później 12 lipca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Dziś dzień Dreyfusa, pojutrze – Dzień Bastylii. Jak Francja pamięta o kompromitacji Republiki Od tego roku Francja ma nową narodową datę: 12 lipca, dzień rehabilitacji Alfreda Dreyfusa. Przypomina o francuskim błędzie: antysemickiej histerii, lojalności wobec armii ważniejszej niż prawda i państwie, które przez lata broniło własnego kłamstwa. Radosław Korzycki Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 10 minut Skomentuj

14 lipca łatwo opowiedzieć: Bastylia, lud, tyrania, kruszące się mury, początek nowego świata.

Nawet jeśli historycy od dawna komplikują ten obraz, nadal daje on Republice wyrazistą scenę założycielską. Można ją co roku odgrywać w defiladach, przemówieniach i fajerwerkach. Zerwano kajdany, obalono stary porządek, rozpoczęła się epoka obywatela. Narodowy rytuał dostaje dramaturgię, bohaterów i czytelny morał.

12 lipca jest datą znacznie mniej wygodną. Nie niesie obietnicy początku ani triumfu ludu. To data późnej korekty, spóźnionego wstydu i narodowego rachunku sumienia. Przypomina, że Republika potrafiła tworzyć prawa i obywateli, a zarazem latami bronić kłamstwa, jeśli zostało opieczętowane przez armię, sądy, prasę, honor munduru i histerię ulicy. Tu nie ma prostego tyrana, którego wystarczy obalić. Zawiodły instytucje należące już do nowoczesnego państwa.

Tego dnia w 1906 roku francuski Sąd Kasacyjny ostatecznie oczyścił Alfreda Dreyfusa.

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Dzień pamięci o kompromitacji

Sto dwadzieścia lat później państwo po raz pierwszy organizuje narodowe obchody jego rehabilitacji. Upamiętnia moment, w którym samo musiało przyznać, że go skazało, upokorzyło i wypchnęło poza wspólnotę, a potem potrzebowało dwunastu lat, by nazwać własną winę.

Bastylia pozwala Republice patrzeć na siebie w chwili narodzin. Dreyfus każe jej spojrzeć w lustro już po narodzinach, kiedy instytucje działają, ministrowie przemawiają, generałowie mówią o ojczyźnie, a obywatel może zostać zmiażdżony właśnie dlatego, że państwo jest przekonane o własnej nieomylności.

Francja stawia więc pomnik własnej kompromitacji. Przyznaje, że pozwoliła, by antysemityzm udawał patriotyzm, honor armii przykrył fałszerstwo, a proces zmienił się w narodowy seans nienawiści.

Macron wpisał 12 lipca do kalendarza narodowych komemoracji. „Od tej pory każdego 12 lipca odbywać się będzie ceremonia upamiętniająca Dreyfusa – zwycięstwo sprawiedliwości i prawdy nad nienawiścią i antysemityzmem” – ogłosił prezydent.

Pierwszym obchodom towarzyszy przeniesienie pomnika Dreyfusa w pobliże Sądu Kasacyjnego i Palais de Justice na Île de la Cité. Rzeźba Louisa Mitelberga, znanego jako Tim, przedstawia oficera z przełamaną szablą, zastygłego w geście degradacji. Teraz za plecami ma wymiar sprawiedliwości, przed sobą miasto.

Jak Republika przegrała ze sobą

Sprawa Dreyfusa opiera się jednak pałacowym formułom. Republika ostatecznie się poprawiła, lecz wcześniej przez lata przegrywała z samą sobą.

Wszystko zaczęło się jesienią 1894 roku od kartki wydobytej z kosza w ambasadzie Niemiec w Paryżu. Notatka, nazwana później bordereau, zawierała ofertę przekazania informacji o francuskiej artylerii i dokumentach sztabu. Francja nadal żyła klęską z 1870 roku i utratą Alzacji oraz Lotaryngii. Szpiegostwo na rzecz Niemiec dotykało nerwu narodowego upokorzenia.

Podejrzenie padło na Alfreda Dreyfusa, kapitana artylerii, absolwenta École Polytechnique i oficera Sztabu Generalnego.

Pochodził z Alzacji, z żydowskiej rodziny, która po aneksji regionu wybrała Francję. Był lojalny, świetnie wykształcony i ambitny. A zarazem obcy w środowisku, gdzie honor armii mieszał się z kastowością, katolicyzmem i nieufnością wobec Żydów.

Proces odbył się szybko. Dowody były słabe, eksperci spierali się o charakter pisma, ale sędziowie wojskowi otrzymali tajne dossier, którego nie pokazano obronie. W grudniu 1894 roku Dreyfus został skazany za zdradę. 5 stycznia 1895 roku na dziedzińcu École Militaire zerwano mu dystynkcje i złamano szablę.

Tłum krzyczał: „Śmierć Żydom”. Wkrótce wysłano go na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej.

To nie była zwykła pomyłka sądowa

Wojsko, część prasy, Kościół oraz prawica monarchistyczna i nacjonalistyczna ulokowały w winie Dreyfusa własny obraz Francji. Armia uchodziła za ostatnią instytucję honoru po wojennej klęsce, parlamentarnych skandalach i epoce republikańskiego antyklerykalizmu. Podważenie wyroku miało oznaczać podważenie armii, a więc osłabienie ojczyzny.

Antydreyfusardzi mówili o porządku, dyscyplinie i racji stanu. Uważali, że naród potrzebuje autorytetu, a nie publicznego roztrząsania brudów. Woleli niewinnego człowieka w kolonialnym więzieniu niż kompromitację Sztabu Generalnego. Ich Francja była wojskowa, hierarchiczna, katolicka albo przynajmniej antylaicka, podejrzliwa wobec parlamentu i liberalnej prasy. Żyd w mundurze skupiał wszystko, co uznawali za rozkład dawnego porządku: emancypację, awans dzięki szkole, kosmopolityzm, kapitał i republikańską równość. Dreyfus był dla nich obcy właśnie dlatego, że tak głęboko wszedł do środka państwa.

Ten antysemityzm miał już własny język i zaplecze. Afera Kanału Panamskiego odsłoniła łapówki, spekulację i cynizm elit. Édouard Drumont, autor bestsellerowej książki „La France juive” i twórca dziennika „La Libre Parole”, zamienił skandal finansowy w opowieść o żydowskim panowaniu nad Republiką. Żyd stawał się jednocześnie bankierem, kosmopolitą, zdrajcą i wrogiem narodu. Dreyfus połączył wszystkie lęki epoki: przed Niemcami, pieniądzem, nowymi elitami i utratą dawnej Francji.

Znali prawdziwego sprawcę

W 1896 roku pułkownik Georges Picquart, nowy szef wywiadu wojskowego, odkrył, że autorem bordereau był najpewniej major Ferdinand Walsin Esterhazy.

Armia nie oczyściła jednak Dreyfusa. Odsunęła Picquarta, osłaniała Esterhazy’ego, a major Hubert-Joseph Henry sfałszował dokument wzmacniający oskarżenie. W styczniu 1898 roku sąd wojskowy uniewinnił Esterhazy’ego. Następnego dnia Émile Zola opublikował w „L’Aurore” słynny list „J’accuse…!”, wskazując ludzi odpowiedzialnych za fałszerstwa i krycie kłamstwa. Został skazany za zniesławienie i uciekł do Anglii.

Spóźnione moralne przebudzenie

Sprawa Dreyfusa stała się francuską wojną domową prowadzoną za pomocą gazet, procesów, wieców i listami otwartymi.

Po jednej stronie stanęli obrońcy armii, autorytetu i narodowej jedności.

Po drugiej ci, którzy uznali, że Republika bez prawdy i procedury jest dekoracją.

Mathieu Dreyfus, brat Alfreda, przez lata walczył o wznowienie procesu. Krytyk Bernard Lazare pisał pierwsze teksty w jego obronie, przyszły premier Georges Clemenceau użyczył sprawie gazetę i polityczny temperament, socjalista Jean Jaurès przekonywał lewicę, że nie może być obojętna wobec niewinnego człowieka miażdżonego przez państwo.

Z afery narodziła się nowoczesna figura intelektualisty: człowieka, który nie mówi w imieniu urzędu, Kościoła ani armii, lecz występuje publicznie, ponieważ uważa, że państwo kłamie. Zola nie miał formalnej władzy nad sądem ani sztabem. Miał nazwisko, gazetę i gotowość poniesienia konsekwencji. Właśnie ta kombinacja stała się wzorem publicznego zaangażowania na następne stulecie.

Moralne przebudzenie Francji było jednak nierówne i spóźnione. Przyszło przez upór rodziny, odwagę kilku urzędników, pracę dziennikarzy i prawników, gniew pisarzy oraz stopniową zmianę opinii publicznej.

Republika wyszła z afery silniejsza i bardziej ideologiczna. Wzmocnił się obóz antyklerykalny, przywiązany do świeckiej szkoły, praw obywatelskich i cywilnej kontroli nad armią. Niedługo potem uchwalono rozdział Kościoła od państwa. Dreyfusizm stał się częścią republikańskiej tożsamości, ale cena tej konsolidacji była wysoka.

Nacjonalistyczna prawica uznała go za triumf „anty-Francji”: Żydów, masonów, protestantów, parlamentarzystów i profesorów. Z tej gleby wyrastały Action française Charles’a Maurrasa, integralny nacjonalizm i obsesja zdrady wewnętrznej.

Armia nie umiała przyznać się do błędu

Dreyfus wrócił z Wyspy Diabelskiej w 1899 roku. Sąd wojskowy w Rennes ponownie uznał go za winnego, tym razem z „okolicznościami łagodzącymi”.

Była to formuła absurdalna, świadcząca, że armia nadal nie potrafi przyznać się do błędu. Prezydent Émile Loubet go ułaskawił, ale pełną niewinność przywrócił mu dopiero Sąd Kasacyjny 12 lipca 1906 roku.

Po rehabilitacji Dreyfus wrócił do wojska jako major i otrzymał Legię Honorową, lecz państwo nie oddało mu straconych lat ani przerwanej kariery. W 1908 roku, podczas przeniesienia prochów Zoli do Panteonu, postrzelił go skrajny nacjonalista; sprawca został uniewinniony. Podczas I wojny światowej Dreyfus znów służył w armii, podobnie jak jego syn.

Zmarł 12 lipca 1935 roku, dokładnie w rocznicę oczyszczenia z winy. Nawet chronologia jego życia układała się wokół wyroku, od którego próbował się uwolnić.

Święto zamiast Panteonu

Jego biografia pozostała kłopotliwa dla każdej strony. Skrajna prawica widziała w nim symbol zwycięstwa znienawidzonej Republiki nad armią. Lewica zrobiła z niego sztandar własnego przebudzenia. Sam Dreyfus był ofiarą państwa, która nie przestała być państwowcem; Żydem oskarżonym o zdradę, który do końca uważał się za francuskiego patriotę. Chciał odzyskać nazwisko, mundur i życie, choć jego sprawa zmieniła kraj.

Dlatego decyzja Macrona jest politycznie ciekawsza, niż wygląda. Prezydent nie przeniósł Dreyfusa do Panteonu, choć taki postulat wracał przy okazji rocznicy. Wybrał gest mniej spektakularny.

Panteon włącza zmarłych do galerii republikańskich przodków i wynosi ich ponad spór. Z człowieka robi postać gotową do szkolnej lekcji, ceremonii i przemówienia.

Rocznica działa inaczej. Każe co roku wracać do sprawy: fałszywego oskarżenia, degradacji, Wyspy Diabelskiej, fałszerstw, podziału kraju i późnej rehabilitacji.

Dreyfus niezbyt dobrze nadaje się do opowieści o wielkości. Nie stworzył prawa ani nie dowodził ruchem oporu. Jego historia zaczyna się od kompromitacji państwa i od pytania, dlaczego tak wiele instytucji wolało bronić błędu niż jednego obywatela.

Macron od początku prezydentury chętnie używa Panteonu jako sceny republikańskiej pedagogiki. „Wraz z Simone Veil wchodzą tutaj pokolenia kobiet, które tworzyły Francję” – mówił podczas jej panteonizacji.

Za jego rządów trafili tam także Joséphine Baker, Missak Manouchian, Robert Badinter oraz Marc i Simonne Bloch. Każda ceremonia układała fragment autoportretu Francji: Zagładę i Europę, imigrację, ruch oporu, zniesienie kary śmierci, odwagę intelektualisty i żołnierza.

Były to postacie, przez które państwo mogło opowiadać o swoich najlepszych tradycjach. Dreyfus pozostawia znacznie mniej miejsca na samozadowolenie.

Prezydent Francji jest reżyserem pamięci. Przez nazwiska, miejsca i rytuały próbuje porządkować narodową opowieść. Panteon służy mu jako świecka katedra republikańskiej ciągłości, choć również ta przestrzeń pozostaje selektywna i w ogromnej większości męska.

Dreyfus wymyka się temu mechanizmowi. Wpisanie go do kalendarza każe Republice powiedzieć: oto sprawa, w której sami zawiedliśmy. Zwycięstwo sprawiedliwości przychodzi dopiero po fałszerstwach, nagonce, więzieniu i latach uporu ludzi, którzy nie zgodzili się, by honor państwa był ważniejszy od prawdy. Coroczny rytuał ma więc sens tylko wtedy, gdy zachowa tę niewygodę.

Komu pomoże język krzywdy?

Ten gest nie pojawia się w politycznej próżni. Francja wchodzi w ostatni rok drugiej kadencji Macrona, a konstytucja zamyka mu drogę do trzeciej. Po raz pierwszy od 2017 roku macronizm wystąpi w wyborach bez Macrona na karcie.

Centrum szuka kandydata i języka, który pozwoli zachować ciągłość, a zarazem odsunąć się od zmęczenia ostatnią dekadą. Gabriel Attal, sekretarz generalny Renaissance, partii Macrona, próbuje przejąć część schedy, korygując książęcy styl prezydentury.

Na prawicy z kolei rośnie największa pojedyncza siła rozdrobnionego parlamentu, z oswojoną marką, młodym liderem i Marine Le Pen, która mimo wyroku w sprawie nadużyć przy funduszach europejskich zapowiada start w wyborach.

Sąd apelacyjny podtrzymał jej winę, lecz skrócił zakaz sprawowania funkcji publicznych w sposób otwierający drogę do kampanii; pozostaje jeszcze kasacja. Le Pen może więc iść po władzę, przedstawiając się równocześnie jako ofiara sędziów, administracji i elit.

W takim pejzażu każda strona próbuje mówić językiem krzywdy i podejrzewa instytucje o polityczne intencje. Dreyfus jest figurą kuszącą, ale łatwą do nadużycia przez tych, którzy chcą z każdej sankcji prawnej uczynić dowód prześladowania.

Macron potrzebuje Dreyfusa jako symbolu Republiki zdolnej do autokorekty. „Republika trwa jedynie dzięki walkom kobiet i mężczyzn. Nigdy nie jest czymś danym, zawsze trzeba ją zdobywać na nowo” – mówił w 2021 roku podczas inauguracji Muzeum Dreyfusa.

„Republika” stała się we Francji obietnicą, tarczą i zaklęciem. Centrum broni nią państwa przed nacjonalistycznym przejęciem. Prawica przywołuje ją w sporach o porządek, szkołę, laickość i bezpieczeństwo. Lewica, szczególnie Francja Niezłomna Jeana-Luca Mélenchona, odpowiada, że bez równości społecznej i ochrony mniejszości republikańskie hasła pustoszeją. Wszyscy odwołują się więc do tego samego słownika, ale coraz mniej zgadzają się, kogo Republika ma chronić i przed kim.

12 lipca przypomina, że wezwanie do jedności nie wystarcza. W sprawie Dreyfusa jedność długo oznaczała milczenie wobec kłamstwa. Patriotyzm mylono z obroną armii za wszelką cenę, porządek z posłuszeństwem, a rację stanu z oszustwem. Polityka pamięci zbudowana wokół Dreyfusa nie powinna dawać komfortu także władzy, która organizuje ceremonię.

Pytanie o antysemityzm dziś

Żydowski oficer z Alzacji wraca również dlatego, że Francja żyje w cieniu konfliktu przenoszącego się na jej ulice, uniwersytety, synagogi, meczety, redakcje i kampanie wyborcze. Od 7 października 2023 roku wojna Izraela z Hamasem, zniszczenie Gazy i dramat palestyńskich cywilów należą do najbardziej polaryzujących tematów francuskiej polityki. Dla młodszej, bardziej lewicowej części opinii publicznej solidarność z Palestyńczykami stała się podstawową próbą moralną. We Francji ten odruch zderza się z pamięcią i lękiem.

Kraj ma największą społeczność żydowską w Europie Zachodniej i jedną z największych społeczności muzułmańskich na kontynencie. Konflikt bliskowschodni nigdy nie pozostaje tam wyłącznie sprawą zagraniczną. Każda eskalacja dotyka codziennego bezpieczeństwa obywateli, którzy nie odpowiadają za działania Izraela, Hamasu ani innych aktorów wojny.

Po 7 października gwałtownie wzrosła liczba napaści antysemickich. W 2025 roku francuskie MSW odnotowało 1320 aktów antyżydowskich i 326 antymuzułmańskich. Te drugie wzrosły o 88 procent rok do roku. Żydzi pozostają najczęściej atakowaną grupą wśród czynów antyreligijnych, ale muzułmanie także mierzą się z wyraźnym nasileniem wrogości. Obie społeczności bywają przy tym sprowadzane do symboli cudzych konfliktów.

Francuskiej debaty nie da się łatwo przełożyć na polską mapę sporu. Macron nie zasłania po prostu Gazy Dreyfusem. Francja uznała państwo palestyńskie, domagając się zakończenia działań wojennych, uwolnienia zakładników, dopuszczenia pomocy humanitarnej i powrotu do perspektywy dwóch państw. „Uznanie prawowitych praw narodu palestyńskiego niczego nie odbiera prawom narodu izraelskiego” – mówił Macron w ONZ. W tym samym przemówieniu zapewniał, że Francja nigdy nie zaprzestanie „egzystencjalnej walki z antysemityzmem”.

Był to gest dyplomatyczny, ale również spór o granice zachodniej solidarności z Izraelem. Izrael i część prawicy mocno prezydenta zaatakowały. Francuska władza próbuje jednocześnie uznać palestyńskie roszczenie do państwowości i zapewniać francuskich Żydów, że ich strach nie zostanie uznany za polityczną przesadę.

Równocześnie we Francji narastał spór o granicę między walką z antysemityzmem a tłumieniem propalestyńskiego głosu. Projekt ustawy Caroline Yadan, przedstawiany jako odpowiedź na „nowe formy antysemityzmu”, wywołał sprzeciw prawników i organizacji praw człowieka.

Krytycy ostrzegali, że zbyt szerokie przepisy mogą uderzać także w ostrą krytykę Izraela, język antykolonialny i postulaty palestyńskiej emancypacji. Rząd wycofał projekt, ale nieufność pozostała.

W tym miejscu Dreyfus staje się figurą szczególnie trudną

Jego sprawa przypomina, że antysemityzm potrafi przebierać się w język patriotyzmu, bezpieczeństwa i obrony państwa. Dzisiejsza Francja musi jednocześnie pilnować, by walka z antysemityzmem nie zamykała ust ludziom mówiącym o Gazie, okupacji i cierpieniu cywilów. Te dwie powinności nie tworzą wygodnej równowagi, którą da się załatwić jednym zdaniem. Nienawiść do Żydów nie staje się mniej groźna z powodu brutalności izraelskiej wojny. Gniewna krytyka Izraela nie jest automatycznie antysemityzmem. Granica przebiega przez konkretne słowa, czyny i odpowiedzialność, a nie przez polityczną etykietę mówiącego.

Niebezpieczeństwo biegnie w obu kierunkach. Można w każdym propalestyńskim geście szukać ukrytej nienawiści do Żydów. Można też pod hasłem Palestyny przeoczyć moment, w którym krytyka Izraela osuwa się w zbiorowe podejrzenie wobec Żydów, także francuskich, niemających żadnej odpowiedzialności za decyzje rządu w Jerozolimie. Dreyfus nie może być wyłącznie historycznym argumentem przeciw skrajnej prawicy. Ostrzega przed każdą polityką, która w imię słusznej sprawy zaczyna potrzebować zbiorowego winnego.

Macron ustanawia dzień pamięci Dreyfusa w chwili, gdy samo słowo „antysemityzm” stało się polem walki. Dla jednych nazywa realny strach francuskich Żydów. Inni widzą w nim instrument dyscyplinowania lewicy i propalestyńskich mobilizacji. Żadna z tych perspektyw nie opisuje całości. Francuski spór jest bardziej obciążony historią, kolonialnym cieniem, laicką obsesją państwa i codziennym bezpieczeństwem dwóch mniejszości, które w debacie często występują jako figury, rzadziej jako obywatele.

Skomentuj Google News Wydrukuj Nacjonalizm Świat Emmanuel Macron Dreyfus Francja Radosław Korzycki Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu. Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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