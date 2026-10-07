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Prawa autorskie: Foto: Tennessee Department of Correction / AFPFoto: Tennessee Depa...
07 października 2026

Egzekucja Christy Pike i granice państwowego okrucieństwa w USA

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W USA można przeżyć próbę wykonania wyroku i nadal czekać na jego powtórzenie. Po nieudanej procedurze śmiertelnego zastrzyku republikańska kandydatka na gubernatora Tennessee proponuje powrót do krzesła elektrycznego. Władze stanowe i federalne nie chcą znieść kary śmierci.

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Wieczorem 30 września 2026 roku w więzieniu Riverbend w Nashville Tennessee próbowano wykonać wyrok śmierci na Chriście Pike. Świadkom odsłonięto widok na salę o 19.26. Skądinąd robienie z egzekucji spektaklu też jest częścią osobliwości capital punishment, czyli najwyższego wymiaru kary.

Skazana dostała dwie dawki pentobarbitalu, ale nadal oddychała. Słychać było chrapanie. Pike skarżyła się na pulsujący ból ramienia. W końcu zasłonięto widok. O 20.53 świadków poproszono o wyjście. Pike nie umarła. Zabrano ją do szpitala.

W niedzielę 4 października obrońca skazanej Stephen Ferrell mówił w CNN, że jej stan jest krytyczny. Pike była pod respiratorem i nie odzyskała przytomności. Wiadomo było, że przeżyła egzekucję; nie wiadomo było natomiast, w jakim stanie będzie mogła po niej żyć.

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Radosław Korzycki

Były korespondent polskich mediów w USA, regularnie publikuje w gazeta.pl i Vogue, wcześniej pisał do Polityki, Tygodnika Powszechnego, Gazety Wyborczej i Dwutygodnika. Komentuje amerykańską politykę na antenie TOK FM. Oprócz tego zajmuje się animowaniem wydarzeń kulturalnych i produkcją teatru w warszawskim Śródmieściu. Dużo czyta i podróżuje, dalej studiuje na własną rękę historię idei, z form dziennikarskich najlepiej się czuje w wywiadzie i reportażu.

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