Prawa autorskie: Foto: Tennessee Department of Correction / AFP Foto: Tennessee Depa... Prawa autorskie: Foto: Tennessee Department of Correction / AFP Foto: Tennessee Depa...

Zaloguj się, aby zapisać na później 07 października 2026 Dodaj nas w Google Egzekucja Christy Pike i granice państwowego okrucieństwa w USA Radosław Korzycki przeczytasz w 8 minut W USA można przeżyć próbę wykonania wyroku i nadal czekać na jego powtórzenie. Po nieudanej procedurze śmiertelnego zastrzyku republikańska kandydatka na gubernatora Tennessee proponuje powrót do krzesła elektrycznego. Władze stanowe i federalne nie chcą znieść kary śmierci. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Foto: Tennessee Department of Correction / AFP Foto: Tennessee Depa... Prawa autorskie: Foto: Tennessee Department of Correction / AFP Foto: Tennessee Depa...

Wieczorem 30 września 2026 roku w więzieniu Riverbend w Nashville Tennessee próbowano wykonać wyrok śmierci na Chriście Pike. Świadkom odsłonięto widok na salę o 19.26. Skądinąd robienie z egzekucji spektaklu też jest częścią osobliwości capital punishment, czyli najwyższego wymiaru kary.

Skazana dostała dwie dawki pentobarbitalu, ale nadal oddychała. Słychać było chrapanie. Pike skarżyła się na pulsujący ból ramienia. W końcu zasłonięto widok. O 20.53 świadków poproszono o wyjście. Pike nie umarła. Zabrano ją do szpitala.