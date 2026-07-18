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Zaloguj się, aby zapisać na później 18 lipca 2026 Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Nie tylko cukrzyca i otyłość. Co naprawdę potrafią te leki? Miały pomagać w cukrzycy typu 2. Potem zmieniły leczenie otyłości. Dziś leki GLP-1 sprawdza się w chorobach serca, nerek, wątroby, bezdechu sennym, demencji, a nawet w leczeniu uzależnień. Gdzie są ich granice? Marcin Powęska Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu przeczytasz w 10 minut Skomentuj

Ta historia mogłaby zacząć się jak kadr z filmu Quentina Tarantino. Pustynia. Upał. Cisza, w której wszystko wydaje się stać w miejscu. I nagle ona: heloderma arizońska. Powolna, ciężka, trochę niezgrabna, ale na swój sposób dostojna. Przemyka przez kadr i znika między kaktusami.

Na pierwszy rzut oka nie ma tu materiału na przełom w medycynie. A jednak właśnie ślina tego gada pomogła otworzyć drogę do leków GLP-1. Naukowcy znaleźli w niej substancję podobną do ludzkiego hormonu regulującego wydzielanie insuliny, apetyt i tempo opróżniania żołądka. Miała jedną ważną przewagę: działała dłużej niż naturalny GLP-1.

Tak powstał eksenatyd, pierwszy lek z tej grupy. W 2005 roku FDA zatwierdziła go w USA do leczenia cukrzycy typu 2. Wtedy wyglądało to na ważną, ale dość wąską innowację diabetologiczną. Dziś wiadomo, że był to pierwszy rozdział znacznie większej historii. Leki GLP-1 zmieniły leczenie cukrzycy i otyłości, a teraz są badane w chorobach serca, nerek, wątroby, mózgu, bezdechu sennym i uzależnieniach.

Czym właściwie jest GLP-1?

Żeby pojąć fenomen leków GLP-1, należy zrozumieć, czym one właściwie są. GLP-1 to glukagonopodobny peptyd-1, czyli naturalny hormon jelitowy wydzielany po posiłku. Organizm nie czeka biernie, aż cukier z jedzenia pojawi się we krwi. Już wcześniej przygotowuje trzustkę, żołądek, mózg i inne narządy na to, że trzeba będzie zarządzić napływem energii.

Naturalny GLP-1 robi kilka rzeczy naraz. Zwiększa wydzielanie insuliny, ale głównie wtedy, gdy poziom glukozy jest podwyższony. Hamuje wydzielanie glukagonu, czyli hormonu podnoszącego poziom cukru. Spowalnia opróżnianie żołądka, przez co glukoza z pożywienia wolniej trafia do krwi. Wpływa też na ośrodki głodu i sytości w mózgu, dzięki czemu po jedzeniu szybciej pojawia się uczucie nasycenia. Prawdziwy „hormon-orkiestra”.

Problem polega na tym, że naturalny GLP-1 działa krótko. Organizm szybko go rozkłada. Dlatego leki z tej grupy projektowano tak, aby naśladowały jego działanie, ale utrzymywały się dłużej. Eksenatyd, liraglutyd, dulaglutyd czy semaglutyd różnią się budową i czasem działania, ale wykorzystują podobny pomysł: wzmocnić sygnał, który organizm zna, tylko podać go w wersji bardziej stabilnej i terapeutycznej.

Pierwszym dużym celem była cukrzyca typu 2, co logiczne. Skoro GLP-1 poprawia wydzielanie insuliny i pomaga kontrolować glukozę, diabetologia była naturalnym miejscem startu. Z czasem okazało się jednak, że spadek apetytu i redukcja masy ciała nie są tylko efektem ubocznym. Mogą być osią terapii.

To miało ogromne znaczenie, bo otyłość jest jednym z największych problemów zdrowotnych świata. Według WHO w 2022 roku 2,5 mld dorosłych miało nadwagę, a 890 mln żyło z otyłością. Oznacza to, że nadwagę miało 43 proc. dorosłych, a otyłość 16 proc. dorosłych. Skala cukrzycy też jest ogromna: WHO podaje, że liczba osób żyjących z cukrzycą wzrosła z 200 mln w 1990 roku do 830 mln w 2022 roku.

Leki GLP-1 trafiły więc w sam środek dwóch chorób przewlekłych: cukrzycy typu 2 i otyłości. Ale ich kariera nie eksplodowała tylko dlatego, że pomagają schudnąć. Prawdziwy przełom zaczął się wtedy, gdy badania zaczęły pokazywać, że te leki mogą wpływać na powikłania i choroby, które przez lata traktowano jako osobne problemy. Przejdźmy przez najważniejsze „skutki dodatkowe” terapii lekami GLP-1.

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Kilogramów mniej, sercu lżej

Najmocniejsze dane spoza klasycznej diabetologii dotyczą dziś układu sercowo-naczyniowego. To ważne, bo przez lata leki odchudzające miały „skomplikowaną” relację z kardiologią. Niektóre starsze preparaty redukowały masę ciała, ale nie poprawiały rokowania, a część wycofywano z powodu działań niepożądanych.

Semaglutyd przełamał ten schemat. W opisanym w New England Journal of Medicine badaniu SELECT wzięło udział 17 604 pacjentów z nadwagą lub otyłością oraz rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową. Co bardzo ważne, nie mieli cukrzycy. Dzięki temu można było sprawdzić, czy korzyść dla serca wynika wyłącznie z lepszej kontroli glukozy, czy z czegoś jeszcze. Wynik był jasny: semaglutyd zmniejszył ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych — zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca lub udaru mózgu — o 20 proc. w porównaniu z placebo.

W marcu 2024 roku FDA zatwierdziła w USA Wegovy jako pierwszy lek stosowany w redukcji masy ciała, który może być używany także do zmniejszania ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych u dorosłych z chorobą serca i otyłością lub nadwagą. To była decyzja symboliczna. Lek kojarzony ze zrzucaniem kilogramów wszedł oficjalnie do kardiologii.

Serce pojawia się też w innych badaniach opublikowanych w New England Journal of Medicine. W badaniu STEP-HFpEF semaglutyd poprawiał objawy, ograniczenia fizyczne i jakość życia u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową i otyłością. To grupa chorych, u których przez lata możliwości leczenia były ograniczone, a duszność, zmęczenie i nietolerancja wysiłku mocno obniżają codzienne funkcjonowanie.

Podobne wyniki przyniosło badanie SUMMIT z tirzepatydem. Dotyczyło ono pacjentów z otyłością i takim typem niewydolności serca, w którym serce nadal kurczy się dość dobrze, ale gorzej się napełnia i nie pracuje tak wydajnie, jak powinno. U chorych przyjmujących tirzepatyd rzadziej dochodziło do zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych lub pogorszenia niewydolności serca. Pacjenci zgłaszali też mniej objawów i lepiej radzili sobie z wysiłkiem.

Dlaczego leki GLP-1 dobrze działają na serce?

Najpierw rzecz oczywista: spadek masy ciała. Mniej kilogramów oznacza zwykle niższe ciśnienie, mniejsze obciążenie serca i poprawę parametrów metabolicznych. U części pacjentów spada też poziom glukozy, poprawia się insulinooporność i zmniejsza ilość trzewnej tkanki tłuszczowej, czyli tej najbardziej aktywnej zapalnie.

Na tym nie koniec. W badaniach obserwowano też spadek markerów stanu zapalnego, m.in. CRP oraz korzystny wpływ na ciśnienie tętnicze. Trzeba pamiętać, że miażdżyca nie jest tylko „zatykaniem rur” cholesterolem. To przewlekły proces zapalny w ścianie naczyń. Jeśli lek zmniejsza masę ciała, poprawia gospodarkę cukrową, obniża ciśnienie i wycisza część zapalenia, serce ma lepsze warunki pracy.

Prawda Prawda czy fałsz? Leki GLP-1 zmniejszają ryzyko zawału. Sprawdziliśmy Najmocniejszy dowód dotyczy semaglutydu: w badaniu SELECT u osób z nadwagą lub otyłością i rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową, ale bez cukrzycy, lek zmniejszył o 20 proc. ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym właśnie zawału serca. Uważasz inaczej? Zgłoś uwagę Stworzony zgodnie z międzynarodowymi zasadami weryfikacji faktów.

Nerki psują się po cichu

Nerki są mniej medialne niż serce, ale dla pacjentów z cukrzycą ich ochrona ma ogromne znaczenie. Przewlekła choroba nerek długo rozwija się po cichu. Gdy pojawiają się objawy, choroba często jest już zaawansowana. A jej konsekwencje mogą być poważne: wyższe ryzyko sercowo-naczyniowe, ale także dializy i potencjalne przeszczepy.

W badaniu FLOW semaglutyd oceniano u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek. Wyniki pokazały 24-procentową redukcję względnego ryzyka złożonego punktu końcowego obejmującego pogorszenie choroby nerek, niewydolność nerek oraz zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych. Na tej podstawie w styczniu 2025 roku FDA zatwierdziła Ozempic w nowym wskazaniu: u dorosłych z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek, w celu zmniejszenia ryzyka pogorszenia choroby nerek, niewydolności nerek i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Pacjent z cukrzycą typu 2 bardzo często ma też nadciśnienie, nadwagę lub otyłość, zaburzenia lipidowe, uszkodzenie naczyń i rosnące ryzyko niewydolności nerek. Lek, który wpływa na kilka elementów tej układanki, może spowalniać proces, który normalnie przesuwa pacjenta w stronę dializ.

Wątroba nie jest niezniszczalna

Wątroba bardzo długo znosi przeciążenie. To narząd cierpliwy, ale nie niezniszczalny. W metabolicznej stłuszczeniowej chorobie wątroby z zapaleniem, obecnie określanej jako MASH, problemem nie jest tylko obecność tłuszczu w komórkach wątroby. Chodzi o zapalenie, uszkodzenie hepatocytów i włóknienie, które z czasem może prowadzić do marskości, raka wątrobowokomórkowego i przeszczepienia wątroby.

W sierpniu 2025 roku FDA zatwierdziła Wegovy w leczeniu MASH u dorosłych z umiarkowanym lub zaawansowanym włóknieniem, ale bez marskości. Było to zatwierdzenie przyspieszone, oparte na poprawie wyników histologicznych w wątrobie. FDA wskazała, że Wegovy ma być stosowany razem z dietą o obniżonej kaloryczności i zwiększoną aktywnością fizyczną.

To istotne, bo MASH przez lata była chorobą, w której lekarze mieli ograniczone możliwości farmakologiczne. Podstawą pozostawała redukcja masy ciała, leczenie chorób towarzyszących i zmiana stylu życia. Semaglutyd nie znosi tych zaleceń, ale daje nowe narzędzie w chorobie, która jest mocno związana z otyłością, insulinoopornością i przewlekłym stanem zapalnym.

Kiedy budzisz się zmęczony

Obturacyjny bezdech senny długo bywał bagatelizowany, bo jego najbardziej widocznym objawem jest chrapanie. Tymczasem to choroba, w której podczas snu dochodzi do powtarzających się epizodów zatrzymania lub spłycenia oddechu. Organizm walczy o tlen, sny znikają, ciśnienie rośnie, serce jest dodatkowo obciążane, a pacjent budzi się zmęczony, choć formalnie spał przez całą noc.

W grudniu 2024 roku FDA zatwierdziła tirzepatyd jako pierwszy lek do leczenia umiarkowanego lub ciężkiego obturacyjnego bezdechu sennego u dorosłych z otyłością. Lek ma być stosowany razem z dietą o obniżonej kaloryczności i zwiększoną aktywnością fizyczną. Podstawą były badania SURMOUNT-OSA. Tirzepatyd zmniejszał wskaźnik AHI, czyli liczbę epizodów bezdechu i spłyconego oddechu na godzinę snu, a także poprawiał inne parametry związane z masą ciała, niedotlenieniem, ciśnieniem i stanem zapalnym.

Ten mechanizm wydaje się bardziej intuicyjny. Otyłość zwiększa ryzyko bezdechu, bo tkanki wokół górnych dróg oddechowych łatwiej zapadają się podczas snu. Redukcja masy ciała może zmniejszyć ten problem. Ale znowu: to nie jest wyłącznie kwestia wagi. Bezdech senny wpływa na serce, ciśnienie, mózg, metabolizm i codzienne funkcjonowanie. Jeśli terapia zmniejsza liczbę nocnych epizodów niedotlenienia, może poprawiać nie tylko sen, ale całą fizjologię dnia.

Kubeł zimnej wody

Wątek mózgu rozpala wyobraźnię, bo dotyczy chorób, wobec których medycyna wciąż jest bezradna lub tylko częściowo skuteczna. Skoro GLP-1 wpływają na metabolizm, naczynia, stan zapalny, insulinowrażliwość i sygnały między jelitem a mózgiem, pojawiło się pytanie: czy mogą zmniejszać ryzyko demencji albo spowalniać choroby neurodegeneracyjne?

Dane obserwacyjne są interesujące. W badaniu opublikowanym w JAMA Network Open, obejmującym 60 860 dorosłych z cukrzycą typu 2 i otyłością, stosowanie semaglutydu lub tirzepatydu wiązało się z niższym ryzykiem demencji, udaru i zgonu z dowolnej przyczyny w porównaniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Nie wykazano natomiast różnicy w ryzyku choroby Parkinsona ani krwotoku śródmózgowego.

Dlatego tak ważne były badania EVOKE i EVOKE+, w których Novo Nordisk sprawdzał doustny semaglutyd u osób z wczesną objawową chorobą Alzheimera. W listopadzie 2025 roku ogłoszono wyniki: lek nie spowolnił postępu choroby w porównaniu z placebo, choć wpływał na niektóre biomarkery. To był zimny prysznic, ale bardzo potrzebny.

Prawda Prawda czy fałsz? Leki GLP-1 typu Ozempica i Wegowy mogą pomóc nie tylko diabetykom. Sprawdziliśmy ch działanie jest szersze. Spowalniają opróżnianie żołądka, wpływają na uczucie sytości i masę ciała, a przez to także na ciśnienie, serce, nerki, wątrobę czy bezdech senny. Dziś mówi się o nich jako o terapii całego układu metabolicznego. Uważasz inaczej? Zgłoś uwagę Stworzony zgodnie z międzynarodowymi zasadami weryfikacji faktów.

Czy da się wyciszyć nie tylko głód?

To jeden z najciekawszych i najbardziej nieoczywistych tropów. Pacjenci przyjmujący GLP-1 zaczęli opowiadać, że mają mniejszą ochotę na alkohol. Potem pojawiły się obserwacje dotyczące papierosów i innych substancji. Takie relacje same w sobie nie wystarczają do zmiany leczenia, ale wystarczyły, by badacze zadali pytanie: czy leki wpływające na apetyt mogą też wpływać na układ nagrody?

W 2025 roku w JAMA Psychiatry opublikowano badanie kliniczne u dorosłych z zaburzeniem używania alkoholu. Semaglutyd w niskiej dawce zmniejszał ilość alkoholu spożywanego w laboratoryjnej procedurze samopodawania, obniżał głód alkoholowy i poprawiał część parametrów picia w trakcie 9 tygodni leczenia. W podgrupie osób palących odnotowano też większą redukcję liczby papierosów wypalanych dziennie.

W The Lancet opublikowano również badanie dotyczące semaglutydu i zaburzenia używania alkoholu, a ClinicalTrials.gov pokazuje, że prowadzone są większe próby, m.in. badanie CRAVE u weteranów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem używania alkoholu.

Biologicznie ma to sens. Jedzenie, alkohol, nikotyna i inne substancje nie są tym samym, ale mogą korzystać z częściowo wspólnych ścieżek nagrody w mózgu. GLP-1 mogą wpływać na sygnały związane z głodem, motywacją i oczekiwaniem przyjemności. Jeśli lek ścisza natarczywość sygnału „chcę”, efekt może wyjść poza jedzenie.

Trzeba jednak być ostrożnym w stawianiu tez. Uzależnienie nie jest po prostu „apetytem” na substancję uzależniającą. To choroba mózgu, pamięci, emocji, stresu, środowiska i nawrotów. Nawet jeśli GLP-1 okażą się pomocne, najpewniej będą dodatkiem do terapii, a nie jej zamiennikiem. Nie zastąpią psychoterapii, leczenia farmakologicznego tam, gdzie jest wskazane, wsparcia społecznego i pracy nad nawrotami.

Dlaczego leki GLP-1 działają tak szeroko?

Najprostsza odpowiedź brzmi: bo metabolizm działa szeroko. Przez lata medycyna dzieliła ciało na specjalizacje: diabetologia, kardiologia, nefrologia, hepatologia, neurologia, psychiatria, ortopedia. Ten podział jest potrzebny, bo pozwala leczyć precyzyjnie. Organizm jednak nie zna takich granic.

Jelito rozmawia z mózgiem. Tkanka tłuszczowa z układem odpornościowym. Wątroba z trzustką. Nerki z sercem. Sen z ciśnieniem. Apetyt z układem nagrody. Choroby przewlekłe rzadko dotykają jednego narządu. Cukrzyca typu 2, otyłość, nadciśnienie, choroba nerek, stłuszczeniowa choroba wątroby i bezdech senny często układają się w jeden wzór metabolicznego przeciążenia.

GLP-1 znalazły się w środku tego wzoru. Działają na apetyt, uczucie sytości, opróżnianie żołądka, glikemię, insulinę i glukagon. Wpływają na masę ciała, a przez to na ciśnienie, sen, obciążenie stawów, pracę serca i wątroby. Część efektów może być bezpośrednia, część pośrednia. Jeśli kran w kuchni, prysznic w łazience i kaloryfer w salonie zaczynają działać źle, można uznać, że to trzy osobne awarie. Ale czasem problem jest w ciśnieniu w całej instalacji. GLP-1 właśnie wpływają na „ciśnienie” w systemie.

Czy popularność GLP-1 będzie rosła?

Wszystko wskazuje na to, że tak. Są ku temu cztery powody.

Po pierwsze, skala chorób, w które celują te leki, jest ogromna.

Po drugie, rośnie liczba danych mówiących o korzyściach dla poszczególnych narządów i układów.

Po trzecie, rozwija się technologia podawania.

Dotąd dużą barierą były zastrzyki. Dla wielu osób cotygodniowa iniekcja jest akceptowalna, ale dla części pozostaje psychologiczną lub praktyczną przeszkodą. Doustne formy GLP-1 mogą poszerzyć rynek, zwłaszcza jeśli będą skuteczne, wygodne i dostępne cenowo.

W maju 2026 roku EMA zatwierdziła w krajach Unii Europejskiej Wegovy jako pierwszą doustną terapię do kontroli masy ciała.

Po czwarte, rynek już rośnie w tempie, którego nie da się ignorować. Analiza w JAMA Network Open pokazała, że wydatki na agonistów receptora GLP-1 w USA wzrosły o ponad 500 proc. w latach 2018-2023, z 13,7 mld $ do 71,7 mld $. Morgan Stanley prognozuje, że globalny rynek leków GLP-1 może osiągnąć 190 mld $ do 2035 roku.

Ten wzrost będzie jednak miał hamulce. Najważniejsze to cena, refundacja, działania niepożądane, dostępność, konieczność długotrwałego stosowania i ryzyko nadużywania. Są też pytania o to, co dzieje się po odstawieniu leku, jak chronić masę mięśniową podczas redukcji wagi i jak łączyć farmakoterapię z dietą, aktywnością fizyczną oraz leczeniem chorób towarzyszących.

Popularność będzie więc rosła, ale nie powinna rosnąć bez kontroli. GLP-1 nie mogą stać się medyczną drogą na skróty. To silne leki dla konkretnych pacjentów, wymagające kwalifikacji, monitorowania i rozmowy o korzyściach oraz ryzyku.

Sobota prawdę ci powie Cykl „SOBOTA PRAWDĘ CI POWIE” to propozycja OKO.press na pierwszy dzień weekendu. Znajdziecie tu fact-checkingi (z OKO-wym fałszometrem) zarówno z polityki polskiej, jak i ze świata, bo nie tylko u nas politycy i polityczki kłamią, kręcą, konfabulują. Cofniemy się też w przeszłość, bo kłamstwo towarzyszyło całym dziejom. Rozbrajamy mity i popularne złudzenia krążące po sieci i ludzkich umysłach. I piszemy o błędach poznawczych, które sprawiają, że jesteśmy bezbronni wobec kłamstw. Tylko czy naprawdę jesteśmy? Nad tym też się zastanowimy.

Skomentuj Google News Wydrukuj Zdrowie leki otyłość ozempic Marcin Powęska Biolog, dziennikarz popularnonaukowy, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Autor blisko 10 000 tekstów popularnonaukowych w portalu Interia, ponad 50 publikacji w papierowych wydaniach magazynów „Focus", „Wiedza i Życie" i „Świat Wiedzy". Obecnie publikuje teksty na Focus.pl. Biolog, dziennikarz popularnonaukowy, redaktor naukowy Międzynarodowego Centrum Badań Oka (ICTER). Autor blisko 10 000 tekstów popularnonaukowych w portalu Interia, ponad 50 publikacji w papierowych wydaniach magazynów „Focus", „Wiedza i Życie" i „Świat Wiedzy". Obecnie publikuje teksty na Focus.pl.

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