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Prawa autorskie: Foto AHMAD GHARABLI / AFPFoto AHMAD GHARABLI ...
27 października 2026

Historyczne wybory w Izraelu. Netanjahu bez ścieżki do większości. Rekordowy wynik partii arabskich

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Bardzo możliwe, że partia Likud Netanjahu pozostanie największą partią w Knesecie. Ale poprawa wobec sondaży nastąpiła kosztem sojuszników, a nie przeciwników. Rekordowy wynik osiągają partie arabskie. I to one będą decydować, kto będzie rządził.

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Główną opowieścią tych wyborów jest wysoka frekwencja. Izraelski Centralny Komitet Wyborczy godzinę po zamknięciu głosowania podał, że głosowało 77,1 proc. uprawnionych. To najwyższy wynik od 1999 roku. Cztery lata temu do urn poszło 70,6 proc. uprawnionych.

I to właśnie frekwencja – jeśli wyniki exit polls się sprawdzą – jest odpowiedzialna za kilka niespodzianek.

W Izraelu exit polls jest sporo. Według dziennika „Ha'aretz” ich średnia wygląda następująco:

  • Blok Netanjahu zdobywa 50 miejsc w Knesecie,
  • Blok opozycyjny Gadiego Eizenkota – 53 miejsc,
  • Partie arabskie – 17 miejsc.

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Na zdjęciu Jakub Szymczak
Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie.

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