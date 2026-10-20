Prawa autorskie: AP Photo/Ariel Schalit AP Photo/Ariel Schal... Prawa autorskie: AP Photo/Ariel Schalit AP Photo/Ariel Schal...

Zaloguj się, aby zapisać na później 20 października 2026 Dodaj nas w Google Izrael idzie na wybory bardzo podzielony – ale nie w kwestii palestyńskiej [KORESPONDENCJA Z JEROZOLIMY] Kacper Max Lubiewski przeczytasz w 11 minut Na tydzień przed wyborami politycy utrzymują Izrael w strachu: prawica ostrzega przed utratą bezpieczeństwa, opozycja przed izolacją i pogłębianiem podziałów. Sondaże nie dają żadnemu blokowi większości, więc kluczowe będą powyborcze negocjacje. I głosy Palestyńczyków Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: AP Photo/Ariel Schalit AP Photo/Ariel Schal... Prawa autorskie: AP Photo/Ariel Schalit AP Photo/Ariel Schal...

Na zdjęciu: W poniedziałek, 19 października 2026 r., w Tel Awiwie pracownik rozwiesza plakat wyborczy Partii Demokratów, na którym widnieje jej lider, Jair Golan (po lewej), obok premiera Izraela Benjamina Netanjahu (po prawej). Hasło w języku hebrajskim – czytane z prawa do lewa – brzmi: „Od korupcji do przywództwa”.

Do wyborów, które od prawa do lewa zostały okrzyknięte w Izraelu najważniejszymi w historii, został tydzień – 27 października Izraelczycy i Izraelki zadecydują o tym, kto zasiądzie w nowym Knesecie.