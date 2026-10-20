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Prawa autorskie: AP Photo/Ariel SchalitAP Photo/Ariel Schal...
20 października 2026

Izrael idzie na wybory bardzo podzielony – ale nie w kwestii palestyńskiej [KORESPONDENCJA Z JEROZOLIMY]

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Na tydzień przed wyborami politycy utrzymują Izrael w strachu: prawica ostrzega przed utratą bezpieczeństwa, opozycja przed izolacją i pogłębianiem podziałów. Sondaże nie dają żadnemu blokowi większości, więc kluczowe będą powyborcze negocjacje. I głosy Palestyńczyków

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Na zdjęciu: W poniedziałek, 19 października 2026 r., w Tel Awiwie pracownik rozwiesza plakat wyborczy Partii Demokratów, na którym widnieje jej lider, Jair Golan (po lewej), obok premiera Izraela Benjamina Netanjahu (po prawej). Hasło w języku hebrajskim – czytane z prawa do lewa – brzmi: „Od korupcji do przywództwa”.

Do wyborów, które od prawa do lewa zostały okrzyknięte w Izraelu najważniejszymi w historii, został tydzień – 27 października Izraelczycy i Izraelki zadecydują o tym, kto zasiądzie w nowym Knesecie.

Według rządzącej prawicowej koalicji skrajna lewica, wojskowy deep state, palestyńscy obywatele i terroryści z państw ościennych są o krok od przejęcia władzy w kraju i jego zniszczenia. I tylko premier Benjamin Netanjahu jest w stanie zatrzymać wrogów Izraela wewnątrz, jak i na zewnątrz.

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Na zdjęciu Kacper Max Lubiewski
Kacper Max Lubiewski

Dziennikarz, autor reportażu o izraelskich aktywistach i dysydentach, student historii i socjologii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie; związany z ruchem pokojowym w Izraelu, pisze o historii i teraźniejszości konfliktu izraelsko-palestyńskiego, antysemityzmie oraz o lokalnych inicjatywach solidarnościowych i społeczeństwach Bliskiego Wschodu.

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