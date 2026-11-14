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Prawa autorskie: Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.plFot. Dawid Żuchowicz...
14 listopada 2026

Jak telewizja Republika manipulowała widzami po ataku w Krakowie – fałsz po fałszu

przeczytasz w 7 minut

Ewidentnie fałszywe swoje informacje o zamachu w Krakowie TV Republika usiłowała przerobić na wiarygodną relację. Analizujemy zdanie po zdaniu, fałsz po fałszu.

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Sobota 7 listopada 2026 roku, godz. 15.34. Dzwoni do mnie córka:

– Mamo, gdzie jesteś? Na rynku strzelają. Jechałam na zajęcia na Bracką. Miałam zacząć o 16.00, Julia zadzwoniła, że jakiś szaleniec lata i strzela na oślep.

– Jezus Maria, gdzie TY jesteś?

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Bezpieczeństwo

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Tomasz Sakiewicz

dezinformacja

TV Republika

zamach w Krakowie

Na zdjęciu Małgorzata Majewska
Małgorzata Majewska

Językoznawczyni, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka komunikacji w relacjach i autorka książek o języku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się analizą tego, jak słowa ujawniają emocje, budują więź lub prowadzą do konfliktów. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej przyglądała się m.in. terapiom rodzin i komunikacji w związkach. Jest autorką książek „Mówię, więc jestem” oraz „Zacznij mówić własnym głosem”, poświęconych językowi uzależnienia i współuzależnienia. Prowadzi również kanał YouTube „Między zdaniami”, w którym w przystępny sposób opowiada o psychologicznych aspektach języka.

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