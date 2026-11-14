Mity na temat pornografii to skutek standardów kulturowych, a nie dowodów naukowych [Rozmowa]
Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że pierwsze doświadczenie z pornografią miała za sobą jedna czwarta dzieci między 7 a 12 rokiem życia. Jeśli chodzi o młodych dorosłych, ocenia się, że z pornografii korzysta ok. 60 proc. mężczyzn i mniej więcej jedna trzecia kobiet.
Sławomir Zagórski, OKO.press: Lubi pan rozmawiać z dziennikarzami o pornografii?
Prof. Michał Lew-Starowicz*: To bardzo częsty, interesujący temat, w wywiadach także. Czy lubię o nim rozmawiać? Nie wyróżniam szczególnie tego tematu. Ale on ma dużo ciekawych wątków. Częściowo związany jest z badaniami naukowymi, które prowadzę.
Więc tak, lubię o nim rozmawiać.
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