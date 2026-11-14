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14 listopada 2026

Mity na temat pornografii to skutek standardów kulturowych, a nie dowodów naukowych [Rozmowa]

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Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że pierwsze doświadczenie z pornografią miała za sobą jedna czwarta dzieci między 7 a 12 rokiem życia. Jeśli chodzi o młodych dorosłych, ocenia się, że z pornografii korzysta ok. 60 proc. mężczyzn i mniej więcej jedna trzecia kobiet.

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Sławomir Zagórski, OKO.press: Lubi pan rozmawiać z dziennikarzami o pornografii?

Prof. Michał Lew-Starowicz*: To bardzo częsty, interesujący temat, w wywiadach także. Czy lubię o nim rozmawiać? Nie wyróżniam szczególnie tego tematu. Ale on ma dużo ciekawych wątków. Częściowo związany jest z badaniami naukowymi, które prowadzę.

Więc tak, lubię o nim rozmawiać.

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Na zdjęciu Sławomir Zagórski
Sławomir Zagórski

Biolog, dziennikarz. Zrobił doktorat na UW, uczył biologii studentów w Algierii. 20 lat spędził w „Gazecie Wyborczej”. Współzakładał tam dział nauki i wypromował wielu dziennikarzy naukowych. Pracował też m.in. w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, zajmując się współpracą naukową i kulturalną między Stanami a Polską. W OKO.press pisze głównie o systemie ochrony zdrowia.

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