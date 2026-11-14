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Mity na temat pornografii to skutek standardów kulturowych, a nie dowodów naukowych [Rozmowa]

Sławomir Zagórski przeczytasz w 14 minut

Z badań przeprowadzonych w Polsce wynika, że pierwsze doświadczenie z pornografią miała za sobą jedna czwarta dzieci między 7 a 12 rokiem życia. Jeśli chodzi o młodych dorosłych, ocenia się, że z pornografii korzysta ok. 60 proc. mężczyzn i mniej więcej jedna trzecia kobiet.

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