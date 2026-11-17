Prawa autorskie: Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta Fot. Jakub Ociepa / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta Fot. Jakub Ociepa / ...

Zaloguj się, aby zapisać na później 17 listopada 2026 Dodaj nas w Google Moda na autyzm? Strasznie krzywdzący zarzut – pisze pedagożka szkolna Maria Kowalewska przeczytasz w 8 minut Podobno kiedyś „tego” nie było. Kiedyś uczeń był po prostu „niegrzeczny” czy „niezdolny”. Edukacja włączająca ma zająć miejsce stereotypów i pomóc dziecku i jego rodzinie. Co nie znaczy, że troska o dziecko z orzeczeniem może naruszać potrzeby innych dzieci. Dodaj nas w Google Skomentuj Google News Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij w mailu Skomentuj

Prawa autorskie: Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta Fot. Jakub Ociepa / ... Prawa autorskie: Fot. Jakub Ociepa / Agencja Gazeta Fot. Jakub Ociepa / ...

Edukacja włączająca, jedno z największych dziś wyzwań, nie ma dobrej prasy. Zwala się na nią winę za obniżanie poziomu nauczania, przepełnienie klas, przeciążenie nauczycieli, brak porządku na lekcjach, agresywne zachowania uczniów i uczennic, zwracanie zbyt małej uwagi na dzieci zdolne lub te bez orzeczeń i Bóg jeden wie, co jeszcze.

Z drugiej strony: brakuje specjalistów edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach, za mało jest psychologów, a infrastruktura szkolna nie uwzględnia uczniów i uczennic o indywidualnych potrzebach.