0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Ilustracja: Iga Kucharska / OKO.pressIlustracja: Iga Kuch...

Krótko i na temat: najnowsze wiadomości z Polski i ze świata

Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny

Google News

08:17 09-09-2026

Prawa autorskie: Fot. Atta KENARE / AFP) /Fot. Atta KENARE / A...

Amerykanie niszczą irańskie tankowce. Iran strzela w stronę Jordanii

Od kilku dni sytuacja na Bliskim Wschodzie eskaluje. Teheran wysyła pociski balistyczne w stronę okrętów amerykańskiej marynarki wojennej, patrolujących cieśninę Ormuz i atakuje bazy USA w regionie. Za to Amerykanie niszczą flotę naftową Iranu

Co się wydarzyło

Trwa wymiana ognia na linii USA-Iran. 9 września Centralne Dowództwo amerykańskiej armii (Centcom) poinformowało o zniszczeniu pięciu irańskich tankowców przewożących ropę naftową. To odwet za działania Teheranu. W ostatnich dwóch dniach Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej dwukrotnie wysyłał rakiety balistyczne w stronę okrętu wojennego marynarki wojennej USA. Jak podał Centcom, ataki nie były skuteczne. Żaden amerykański żołnierz nie odniósł obrażeń, a okręt kontynuuje patrolowanie wód regionalnych.

This screen grab made on September 9, 2026, from a handout video released by US Central Command on September 8, 2026, shows what the US military says is a strike on an Iranian tanker in the Gulf of Oman. Iran launched fresh attacks against US targets in the Middle East on September 9 in retaliation for American strikes on Iranian oil tankers, dragging the foes deeper into war. The United States and Iran are locked in a stalemate six months into the war, with Iran maintaining a stranglehold on the Strait of Hormuz and Washington pushing a campaign to choke Iran's ports and economy. (Photo by Handout / US Central Command Public Affairs / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND PUBLIC AFFAIRS" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE
Ten zrzut ekranu, wykonany 9 września 2026 roku z nagrania wideo udostępnionego przez Centralne Dowództwo USA (Centcom) przedstawia – według amerykańskiej armii – uderzenie w irański tankowiec.

Po tym, jak Amerykanie zniszczyli irańskie tankowce, Teheran przekazał, że przeprowadził „niszczycielskie” ataki rakietowe na siły amerykańskie w bazie al-Azraq w Jordanii. Celem ostrzału miało być zaplecze techniczne bazy i miejsce stacjonowania myśliwców F-35, F-16 i F-15. Jordańska armia podała, że przechwyciła 18 z 20 rakiet balistycznych wystrzelonych w stronę jej terytorium. Za to dwie pozostałe spadły na tereny niezamieszkane. Nie odnotowano żadnych zniszczeń ani ofiar.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi też, że zaatakował niszczyciele marynarki wojennej USA, a także osiem tankowców w cieśninie Ormuz. Amerykanie nie potwierdzili tych doniesień.

Jaki jest kontekst

Od tygodnia sytuacja na Bliskim Wschodzie znów eskaluje, a miało być spokojniej. 24 sierpnia Donald Trump ogłosił operację „Ekonomiczny Wyrzutek” – w oryginale „Economic Outcast”.

W komunikacie Białego Domu czytaliśmy: „Po tym, jak prezydent Trump i druzgocąca siła amerykańskiej armii zniszczyli irańskie zdolności militarne i sparaliżowali zdolności nuklearne Iranu, Ameryka wkracza w ostateczną fazę konfrontacji z największą finansową ofensywą, jaką kiedykolwiek wytoczono”.

Zamiast ofensywy militarnej USA planowało podkręcić presję gospodarczą na Iran. Chodzi przede wszystkim o blokadę morską, która wpływa na lokalny rynek paliw. Jak pisał w OKO.press Jakub Szymczak, benzyny w Iranie po prostu brakuje – dzienne zapotrzebowanie to 135 milionów litrów. Obecnie braki szacuje się na 11 proc. (15 litrów dziennie). Teheran ma też ograniczone możliwości sprzedaży ropy i gazu, a to przecież jedno z głównych źródeł dochodu dla irańskiej gospodarki.

Operacja „Ekonomiczny Wyrzutek” zakładała też nałożenie sankcji na partnerów handlowych Iranu, co może okazać się ogromnym niewypałem, biorąc pod uwagę, że mowa o Chinach czy Pakistanie, które mimo gróźb ze strony USA, ogłosiły, że nie zamierzają ograniczyć relacji z Teheranem.

Dziś nie ma też mowy o żadnej dyplomacji. Już po weekendowych atakach dowódca Centcomu admirał Brad Cooper przekazał, że strzelanie do amerykańskich okrętów będzie miało poważne konsekwencje ekonomiczne. Amerykanie straszą, że są gotowi na całkowite zniszczenie „ograniczonej i odsłoniętej floty naftowej Iranu”. Teheran niezmiennie odpowiada, że blokowanie ich statków w cieśninie Ormuz oraz próba ominięcia wyznaczonego przez Iran szlaku morskiego przez cieśninę, spotka się ze zdecydowaną, militarną odpowiedzią ze strony irańskiego wojska.

Przeczytaj także: