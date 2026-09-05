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Prawa autorskie: Photo by Atta KENARE / AFPPhoto by Atta KENARE...
05 września 2026

Czasem wojna, czasem rozejm. Dyplomacja umarła, co dalej na linii USA–Iran?

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Władze USA ogłosiły wielką ofensywę gospodarczą i ograniczenie ataków, po czym... wróciły do walk. Wojna toczy się dziś o kontrolę w cieśninie Ormuz. Amerykanie w marcu ponieśli porażkę, ale dziś Iran musi się martwić, co dalej.

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Zacznijmy od podsumowania ostatniego tygodnia. W niedzielę, 30 sierpnia, zakończyła się miesięczna pauza we wzajemnych atakach. Amerykanie uderzyli w wyspę Larak. Już 31 sierpnia Iran odpowiedział atakami na bazy USA w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

We wtorek, 1 września, Amerykanie uderzyli w kilka celów związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej na południu Iranu. Jednym z nich była wieża komunikacyjna w miejscowości Kuhestak. Nieco ponad 100 metrów od wieży odbywało się wesele. W uderzeniu zginęło pięć uczestników uroczystości, a 50 osób odniosło obrażenia.

Niemal codziennie w amerykańskich atakach na Iran – przede wszystkim na południu kraju – giną ludzie. Niemal codziennie Iran ostrzeliwuje amerykańskie bazy w regionie – przede wszystkim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.

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Na zdjęciu Jakub Szymczak
Jakub Szymczak

Dziennikarz OKO.press od 2018 roku, współkierownik działu społeczno-gospodarczego (razem z Katarzyną Kojzar). Publikował też m.in. w Res Publice Nowej, Miesięczniku ZNAK i magazynie „Kontakt”. Absolwent Polskiej Szkoły Reportażu, arabistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autor reportażu historycznego "Ja łebków nie dawałem. Procesy przed Żydowskim Sądem Społecznym" (Czarne, 2022) o powojennych rozliczeniach wewnątrz polskiej społeczności żydowskiej. W OKO.press pisze głównie o gospodarce i polityce międzynarodowej oraz Bliskim Wschodzie.

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