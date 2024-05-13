Chamenei o Trumpie: Przestępca, który wywołał protesty

Prawa autorskie: Fot. Brendan SMIALOWSKI / AFP Fot. Brendan SMIALOW...

Anton Ambroziak W sobotę w Dani i Grenlandii odbędą się protesty przeciwko planom siłowej aneksji wyspy przez USA. Donald Trump straszy konsekwencjami finansowymi tym, którzy mu przeszkodzą i w mediach społecznościowych ogłasza się „Królem Ceł"

Co się wydarzyło

W sobotę 17 stycznia w Grenlandii i Danii zaplanowano serię demonstracji przeciwko planowi aneksji Grenlandii przez USA. W Kopenhadze trwają spotkajnia dwupartyjnej delegacji amerykańskich kongresmenów z duńskimi i grenlandzkimi urzędnikami. W piątek 16 stycznia w stolicy Danii Amerykanów powitały flagi Grenlandii wywieszone na masztach kluczowych instytycji. Delegacja z Kongresu przyjechała załagodzić sytuację na linii USA-NATO, po tym jak Donald Trump ogłosił chęć przejęcia kontroli nad wyspą. Pokojowy ton spotkań nie ma jednak większego znaczenia, bo Białym Dom pozostaje nieugięty. W piątek 16 stycznia Donald Trump straszył, że wobec krajów, które będą blokować przejęcie Grenlandii, może sięgnąć po presją gospodarczą. „Mogę wprowadzić cła na kraje, jeśli nie zgodzą się w sprawie Grenlandii, bo potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego. Mogę więc to zrobić” – mówił Trump. Poźniej w serwisie Truth Social Trump opublikował swoje czarno-białe zdjęcia, na których z zaciśnietymi pięściami i poważną miną, pochyla się nad biurkiem w Gabinecie Owalnym. Zdjęcia opatrzył podpisami: „Pan cło” i „Król cła”.

Organizacja Uagut, zrzeszająca Grenlandczyków mieszkających w Danii, w odezwie przed sobotnimi protestami poinformowała, że celem manifestacji jest "przekazanie jasnego i jednolitego przesłania o poszanowaniu demokracji i podstawowych praw człowieka w Grenlandii”.

„W obecnych czasach ważne jest, abyśmy pokazali zjednoczony front i szeroko współpracowali. Domagamy się poszanowania prawa Grenlandii do samostanowienia i poszanowania mieszkańców Grenlandii. Jest to walka nie tylko o Grenlandię, ale także o resztę świata” – przekazał mediom Poul Johannesen z inicjatywy obywatelskiej Hands Off Kalaallit Nunaat, cytowany przez brytyjski dziennik „The Guardian” .

W stolicy wyspy Nuuk hasłem protestu jest sprzeciw wobec traktowaniu Grenlandii „jako przedmiotu geopolitycznych negocjacji”.

Jaki jest kontekst

Trump zaostrzył kurs po tym, jak europejskie państwa podjęły decyzję o wysłaniu niewielkich kontyngentów wojskowych na Grenlandię. Symboliczna obecność europejskich żołnierzy na należącej do Danii wyspie ma w założeniu studzić zapędy administracja Donalda Trumpa do siłowej aneksji Grenlandii. 1

3 żołnierzy wysłały w czwartek na Grenlandię Niemcy, dołącza do nich również 2 oficerów łącznikowych z Norwegii. Na wyspie są już żołnierze z „francuskiej misji wojskowej” – w nieujawnionej liczbie. „Pierwsza grupa francuskich wojskowych jest już na miejscu i zostanie wzmocniona w najbliższych dniach środkami lądowymi, powietrznymi i morskimi” – tak mówił o tym prezydent Francji Emmanuel Macron.

Do ewentualnej obrony Grenlandii szykuje się też Dania. Duński minister obrony Troels Lund Poulsen zadeklarował już, że Dania zwiększy swoją obecność wojskową na wyspie. Wcześniej duński MON informował, że obecni na Grenlandii duńscy żołnierze otrzymali rozkaz natychmiastowego zbrojnego reagowania na ewentualne pojawienie się na wyspie sił agresora.