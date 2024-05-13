Prawa autorskie: Fot. Jim WATSON / AFP Fot. Jim WATSON / AF...

Karol Nawrocki jedzie na urodziny Trumpa. Weźmie udział w gali MMA Zaloguj się, aby zapisać na później Agata Szczęśniak Nawrocki jedzie uprawiać „dyplomację urodzinową”. Galę MMA na trawniku Białego Domu współorganizuje giełda kryptowalut.

Co się wydarzyło

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, potwierdził informacje mediów (m.in. TN24 i TVP), że Karol Nawrocki będzie gościł w Białym Domu 14 czerwca 2026 na urodzinach Donalda Trumpa. „Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250” – poinformował Przydacz.

„Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych” – dodał prezydencki minister. PAP informował, że wizyta ma jednak nie mieć charakteru oficjalnego.

Z okazji 80. urodzin Trump organizuje na południowym trawniku Białego Domu Galę UFC Freedom 250. Ma to być też sposób na uczczenie 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. A prezydent USA jest fanem walk MMA.

Jaki jest kontekst

Siedem walk przed Białym Domem

Wydarzenie na trawniku Białego Domu ma się składać z siedmiu walk.

Zbudowana przed Białym Domem arena ma pomieścić 4,5 tys. weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC. Niektórzy goście będą musieli zapłacić za wstęp aż półtora miliona dolarów — informuje BBC. Polski prezydent z pewnością wejdzie za darmo.

Rozwiń

W sąsiadującym z Białym Domem Eisenhower Executive Office Building budowane są już szatnie dla zawodników.

Rozwiń

Po co Trumpowi takie wydarzenie? Kończący 80. lat Trump będzie najstarszą po Joe Bidenie głową Stanów Zjednoczonych. W trakcie kampanii wyborczej w 2024 roku wytykał swojemu poprzednikowi wiek i niesprawność. Sam Trump używa różnych narzędzi wizerunkowych, by pokazać własną witalność. Na przykład przez skojarzenie z osiłkami biorącymi udział w krwawych walkach.

„Chce on kojarzyć swoją prezydenturę i samego siebie z brutalną dominacją i upokarzaniem rywali” – pisze publicysta magazynu „The Atlantic”.

"Ameryka jest obecnie słabsza na arenie międzynarodowej niż w momencie, gdy Trump rozpoczynał którąkolwiek ze swoich kadencji prezydenckich. Jednak gdy w przyszły weekend jeden z zawodników MMA będzie okładał drugiego w oktagonie, Trump zyska na tym, jeśli Amerykanie pomyślą to samo, co Joe Rogan powiedział w odcinku podcastu poświęconym temu wydarzeniu: To jest »takie w stylu Trumpa«” – komentuje Conor Friedersdorf.

Pozew: promocja bogatych w narodowych zabytkach

Przeciwko organizacji gali protestuje antykorupcyjna kancelaria prawna z siedzibą w Waszyngtonie Public Integrity Project. „Uważamy, że jest to rażące nadużycie naszych świętych zabytków narodowych dla prywatnych korzyści. Uważamy też, że należy to powstrzymać, ponieważ łamie to prawo” – powiedział BBC Brendan Ballou, główny prawnik Public Integrity Project.

Ballou twierdzi, że dochodzi tu do korupcji, a cała gala ma jedynie na celu wzbogacenie się przyjaciół Trumpa. Prezydent faktycznie od lat przyjaźni się z prezesem UFC Danem Whitem.

„Jeśli ta walka dojdzie do skutku, będzie to dopiero początek, a nasze narodowe zabytki staną się niczym więcej niż okazją do promocji dla bogatych i dobrze powiązanych osób. Zamierzamy temu zapobiec” – mówi Ballou. Na czele organizacji stoją osoby związane z Partią Demokratyczną. Pod pozwem podpisany jest m.in. weteran wojny w Wietnamie Paul Romano.

„Dyplomacja urodzinowa”

Pałac Prezydencki stara się budować wizerunek Nawrockiego nie tylko jako głowy państwa bliskiej politycznie Trumpowi, ale również pozostającego z nim w przyjacielskich relacjach prywatnych. Zapewne tak będzie przedstawiana niedzielna wizyta: jako kolejny dowód specjalnych relacji prezydentów Polski i USA.

Jednocześnie przypada ona wkrótce po tym, jak niepokój w Polsce budziły doniesienia o możliwym zmniejszeniu amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju. Czy Karol Nawrocki wykorzysta okazję, by na ten temat porozmawiać z samym Trumpem lub jego otoczeniem? Wykluczyć tego nie można, choć trudno sobie wyobrazić taką rozmowę w warunkach gali MMA. Choć redaktor naczelny Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, zdaje się wierzyć, że tak właśnie będzie:

„Jest dyplomacja ślubna, dyplomacja pogrzebowa i dyplomacja urodzinowa. Najwięcej rzeczy [wtedy] się załatwia” – powiedział po tym, jak wiadomość o wyjeździe Nawrockiego na urodziny Trumpa została podana.

Przeczytaj także:

Współorganizator gali: giełda krypto

Galę współorganizuje giełda kryptowalut Crypto.com. Za czasów administracji Joe Bidena giełda była objęta dochodzeniem SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Zostało ono wstrzymane w marcu 2025 roku. Według amerykańskich mediów miało to związek ze zmianą władzy w Białym Domu na przychylną kryptowalutom administrację Trumpa. Wkrótce po zamknięciu postępowania, w sierpniu 2025 Crypto.com ogłosiła wejście we współpracę biznesową z Trump Media and Technology Group, której większościowym właścicielem jest Donald Trump.

W grudniu 2024 Crypto.com przekazało mln dolarów na inaugurację Trumpa, a w lutym 10 mln dolarów na rzecz MAGA Inc. Wraz z należącym do Trumpa Truth Social giełda Crypto.com miała otworzyć platformę predykcyjną i wejść na rosnący w Stanach Zjednoczonych hazardowy rynek prognoz. Na razie Trump narzeka, że federalne organy regulacyjne rzucają mu kłody pod nogi.

Współzałożycielem i CEO firmy Crypto.com jest Polak – Kris Marszałek.