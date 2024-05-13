Karol Nawrocki jedzie na urodziny Trumpa. Weźmie udział w gali MMA

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Nawrocki jedzie uprawiać „dyplomację urodzinową”. Galę MMA na trawniku Białego Domu współorganizuje giełda kryptowalut.
Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz, potwierdził informacje mediów (m.in. TN24 i TVP), że Karol Nawrocki będzie gościł w Białym Domu 14 czerwca 2026 na urodzinach Donalda Trumpa. „Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250” – poinformował Przydacz.
„Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych” – dodał prezydencki minister. PAP informował, że wizyta ma jednak nie mieć charakteru oficjalnego.
Z okazji 80. urodzin Trump organizuje na południowym trawniku Białego Domu Galę UFC Freedom 250. Ma to być też sposób na uczczenie 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. A prezydent USA jest fanem walk MMA.
Wydarzenie na trawniku Białego Domu ma się składać z siedmiu walk.
Zbudowana przed Białym Domem arena ma pomieścić 4,5 tys. weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC. Niektórzy goście będą musieli zapłacić za wstęp aż półtora miliona dolarów — informuje BBC. Polski prezydent z pewnością wejdzie za darmo.
W sąsiadującym z Białym Domem Eisenhower Executive Office Building budowane są już szatnie dla zawodników.
Po co Trumpowi takie wydarzenie? Kończący 80. lat Trump będzie najstarszą po Joe Bidenie głową Stanów Zjednoczonych. W trakcie kampanii wyborczej w 2024 roku wytykał swojemu poprzednikowi wiek i niesprawność. Sam Trump używa różnych narzędzi wizerunkowych, by pokazać własną witalność. Na przykład przez skojarzenie z osiłkami biorącymi udział w krwawych walkach.
„Chce on kojarzyć swoją prezydenturę i samego siebie z brutalną dominacją i upokarzaniem rywali” – pisze publicysta magazynu „The Atlantic”.
"Ameryka jest obecnie słabsza na arenie międzynarodowej niż w momencie, gdy Trump rozpoczynał którąkolwiek ze swoich kadencji prezydenckich. Jednak gdy w przyszły weekend jeden z zawodników MMA będzie okładał drugiego w oktagonie, Trump zyska na tym, jeśli Amerykanie pomyślą to samo, co Joe Rogan powiedział w odcinku podcastu poświęconym temu wydarzeniu: To jest »takie w stylu Trumpa«” – komentuje Conor Friedersdorf.
Przeciwko organizacji gali protestuje antykorupcyjna kancelaria prawna z siedzibą w Waszyngtonie Public Integrity Project. „Uważamy, że jest to rażące nadużycie naszych świętych zabytków narodowych dla prywatnych korzyści. Uważamy też, że należy to powstrzymać, ponieważ łamie to prawo” – powiedział BBC Brendan Ballou, główny prawnik Public Integrity Project.
Ballou twierdzi, że dochodzi tu do korupcji, a cała gala ma jedynie na celu wzbogacenie się przyjaciół Trumpa. Prezydent faktycznie od lat przyjaźni się z prezesem UFC Danem Whitem.
„Jeśli ta walka dojdzie do skutku, będzie to dopiero początek, a nasze narodowe zabytki staną się niczym więcej niż okazją do promocji dla bogatych i dobrze powiązanych osób. Zamierzamy temu zapobiec” – mówi Ballou. Na czele organizacji stoją osoby związane z Partią Demokratyczną. Pod pozwem podpisany jest m.in. weteran wojny w Wietnamie Paul Romano.
Pałac Prezydencki stara się budować wizerunek Nawrockiego nie tylko jako głowy państwa bliskiej politycznie Trumpowi, ale również pozostającego z nim w przyjacielskich relacjach prywatnych. Zapewne tak będzie przedstawiana niedzielna wizyta: jako kolejny dowód specjalnych relacji prezydentów Polski i USA.
Jednocześnie przypada ona wkrótce po tym, jak niepokój w Polsce budziły doniesienia o możliwym zmniejszeniu amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju. Czy Karol Nawrocki wykorzysta okazję, by na ten temat porozmawiać z samym Trumpem lub jego otoczeniem? Wykluczyć tego nie można, choć trudno sobie wyobrazić taką rozmowę w warunkach gali MMA. Choć redaktor naczelny Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, zdaje się wierzyć, że tak właśnie będzie:
„Jest dyplomacja ślubna, dyplomacja pogrzebowa i dyplomacja urodzinowa. Najwięcej rzeczy [wtedy] się załatwia” – powiedział po tym, jak wiadomość o wyjeździe Nawrockiego na urodziny Trumpa została podana.
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Galę współorganizuje giełda kryptowalut Crypto.com. Za czasów administracji Joe Bidena giełda była objęta dochodzeniem SEC (U.S. Securities and Exchange Commission). Zostało ono wstrzymane w marcu 2025 roku. Według amerykańskich mediów miało to związek ze zmianą władzy w Białym Domu na przychylną kryptowalutom administrację Trumpa. Wkrótce po zamknięciu postępowania, w sierpniu 2025 Crypto.com ogłosiła wejście we współpracę biznesową z Trump Media and Technology Group, której większościowym właścicielem jest Donald Trump.
W grudniu 2024 Crypto.com przekazało mln dolarów na inaugurację Trumpa, a w lutym 10 mln dolarów na rzecz MAGA Inc. Wraz z należącym do Trumpa Truth Social giełda Crypto.com miała otworzyć platformę predykcyjną i wejść na rosnący w Stanach Zjednoczonych hazardowy rynek prognoz. Na razie Trump narzeka, że federalne organy regulacyjne rzucają mu kłody pod nogi.
Współzałożycielem i CEO firmy Crypto.com jest Polak – Kris Marszałek.
Co ciekawe, postępowanie w sprawie Crypto.com i firmy Foris DAX MT Limited będącej właścicielem giełdy prowadziła też od listopada 2024 polska Komisja Nadzoru Finansowego.
kraina apeluje do Polski o szukanie w historii powodów do jedności i współpracy wobec wspólnego wroga; zjednoczenie zawsze wzmacniało bezpieczeństwo i wolność obu narodów – oświadczył w środę rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.
- Nasz wspólny apel do Polski, naszych sojuszników i przyjaciół, brzmi: starajmy się szukać w przeszłości powodów do jedności. Szukajmy podstaw do wspólnej walki przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi, który dziś chce zniszczyć zarówno Ukrainę, jak i Polskę. Tak było zawsze: kiedy byliśmy zjednoczeni, nikt nie był w stanie odebrać nam wolności ani bezpieczeństwa – powiedział Tychyj na briefingu w Kijowie.
- Jeśli będziemy szukać powodów do podziałów, to z pewnością je znajdziemy. Jeśli będziemy szukać powodów do jedności i wspólnego przeciwstawiania się wspólnemu wrogowi, również je znajdziemy. Chcielibyśmy koncentrować się właśnie na tym drugim – dodał Tychyj cytowany przez PAP.
Podkreślił, że jego kraj postrzega Polskę jako „pierwszego strategicznego sojusznika i przyjaciela”. – To kraj, który pospieszył nam z pomocą od pierwszych minut pełnoskalowej inwazji (rosyjskiej). Kraj, który otworzył swoje domy dla Ukraińców. Kraj, który od 2022 roku odgrywał wiodącą rolę we wspieraniu Ukrainy, w tym w zapewnianiu logistyki, dostaw uzbrojenia, i w wielu innych kwestiach. Bardzo chcemy, aby tak pozostało również w przyszłości – powiedział rzecznik.
Tychyj przyznał, że „obecnie obserwowane jest zaostrzenie sporów dotyczących kwestii historycznych”. Jednocześnie zaznaczył, że w ciągu ostatniego półtora roku „wykonano ogromną pracę, aby osiągnąć porozumienie nawet w najtrudniejszych sprawach związanych ze wspólną przeszłością”, w tym „w szczególności pod koniec 2024 roku przeprowadzono szereg prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych”.
- I właśnie teraz, gdy rozmawiamy, trwają kolejne prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Nawet na tle ostatnich, bardzo zaostrzonych, publicznych dyskusji proces ten jest kontynuowany. Co więcej, mogę powiedzieć, że po stronie ukraińskiej istnieje gotowość do dalszego wydawania zgód i współpracy – zadeklarował rzecznik MSZ w Kijowie.
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Według Tichyja odzwierciedla to ogólne podejście Ukrainy do kwestii historycznych, zgodnie z którym takimi kwestiami powinni zajmować się historycy pracujący z archiwami i dokumentami. – Wymiar historyczny nie powinien być wykorzystywany do celów politycznych. Bardzo chcielibyśmy, aby pozostał on w sferze pracy historyków – powiedział.
Tychyj w imieniu MSZ Ukrainy wyraził ubolewanie nad „obserwowanym zaostrzeniem sytuacji” oraz podkreślił, że taka sytuacja cieszy jedynie Moskwę.
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W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię „Bohaterów UPA” elitarnemu Samodzielnemu Centrum Sił Operacji Specjalnych „Północ”. Decyzja ta wywołała oburzenie władz Polski. Karol Nawrocki zaczął opowiadać, że odbierze prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego.
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Politycy koalicji rządzącej domagali się od Zełenskiego zmiany decyzji w sprawie imienia dla wojskowego oddziału. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o „bezpośrednią i szczerą rozmowę”.
2 czerwca wiceszef MSZ Ukrainy spotkał się z chargé d’affaires RP w Kijowie. 5 i 6 czerwca Warszawę odwiedził szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Rozmawiał m.in. z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, prezydenckim ministrem Marcinem Przydaczem, szefem BBN Bartoszem Grodeckim oraz wiceszefem MSZ Marcinem Bosackim. Miał proponować zmianę umienia jednostki wojskowej na „Bohaterów UPA walczących z Rosją”. Polacy mieli uznać, że to za mało.
Tymczasem antyukraiński hejt w Polsce zaczął wymykać się spod kontroli, a rola Warszawy w rozmowach o zakończeniu wojny, odbudowie Ukrainy i planach Europy gwałtownie przestała się liczyć. W niedzielę 7 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Londynie z liderami grupy E3. Na spotkaniu zabrakło przedstawiciela Polski. Premier Tusk protestwał: „żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane”, a Warszawa „jest absolutnie niezbędnym ogniwem” w rozmowach o przyszłości Ukrainy i regionu.
Następnie 10 czerwca w Sejmie premier potępił hejt i oszalałą nacjonalistyczną nagonkę:
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Ukraińcy trafili 10 czerwca po raz kolejny rafinerię kujbyszewską i strefę przemysłową w obwodzie samarskim. Zakłady elektroniki do pocisków w Czeboksarach trafione zostały tez po raz drugi – ale tym razem nie dronem, a rakietą Flamingo. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to „stosuje sankcje dalekiego zasięgu”.
Zakłady WNIIR-PROGRESS w Czeboksarach, 1000 km od ukraińskiej granicy, produkowały moduły nawigacyjne do dronów, a także pociski manewrujące i balistyczne.
W ciągu 24 godzin rosyjskie siły obrony powietrznej zestrzeliły nad Rosją 766 dronów i cztery pociski manewrujące Flamingo. Na te oficjalne rosyjskie liczby warto zwrócić uwagę. Z rosyjskich komunikatów wynika, że Ukraińcy mają coraz więcej rakiet dalekiego zasięgu. Gwałtownie rośnie też liczba dronów. Z oficjalnych rosyjskich danych wynika, że o ile od początku roku do połowy kwietnia Rosjanie zestrzeliwali średnio nad Rosją po 270 dronów na dobę, to średnia z ostatnich dwóch miesięcy wynosi 480 dronów na dobę.
Ukraińcy informują też o atakach średniego zasięgu, na pas do 200 km na zapleczu frontu – w Donbasie, Zaporożu i Chersońszczyźnie. One najprawdopodobniej nie są wliczane do rosyjskich statystyk zestrzeleń „nad Rosją”. Celem są punkty dowodzenia, obrona przeciwlotnicza, magazyny paliw i sprzętu oraz dronów. Rosjanie nie znaleźli na razie na to odpowiedzi.
Po nocnych atakach port w okupowanym Mariupolu nie nadaje się do użytku. Ukraińcy trafili też 10 czerwca dwie przepompownie ropy w obwodzie riazańskim na ropociągu do Moskwy. Sama Moskwa kolejny dzień z rzędu odpiera ataki dronowe.
Na Krymie Ukraińcy odcięli kolejną drogę lądową prowadzącą na z półwyspu na kontynent. Po moście czonharskim trafionym w sobotę i wtorek, 10 czerwca uszkodzili trasę na Mierzeję Kinburską. Na Krym zaopatrzenie drogą lądową może teraz docierać tylko przez dwa połączenia na zachodzie półwyspu (most krymski nadaje się tylko do transportu osobowego — Rosjanom właśnie udało się rozładować gigantyczny korek samochodów wyjeżdżających z półwyspu).
Okupanci zdecydowali się zablokować ruch kolejowy na półwyspie nocą – pociągi dojeżdżają tam za dnia, do Symferopola, a dalej pasażerowie rozwożeni są autobusami. Ze wschodu, przez most krymski pociągi dojeżdżają tylko do Kerczu – dalej także podróż odbywa się autobusami.
Na całym półwyspie brakuje paliwa – można je kupić wyłącznie na talony niedostępne dla cywili. Pojawiają się pierwsze informacje o brakach w sklepach.
10 czerwca Pocisk uszkodził też Muzeum Wojny Krymskiej w Sewastopolu, niegdysiejszej siedzibie rosyjskiej Floty Czarnomorskiej Na Krymie. Spłonął obraz panoramiczny przedstawiający obronę miasta w wojnie 1853-56. Nie jest to oryginał, bo jego resztki uratowane z II wojny światowej były w innym budynku. Zniszczeniu uległo dzieło malarzy sowieckich, którzy odtwarzali po wojnie oryginał.
Nie wiemy i być może się nie dowiemy, czy atak na sewastopolskie muzeum był zamierzony. Wywołał jednak furię w rosyjskiej propagandzie i zwrócił uwagę na ten rzadko wspominany epizod w rosyjskiej historii: pewna swej siły Rosja zaatakowała Turcję, by przegrać z kretesem wojnę z jej zachodnimi sojusznikami. Armia cara Mikołaja I okazała się przestarzała i źle zorganizowana. Poniosła więc straszliwe straty, a zachodnie społeczeństwa, dzięki zmianom w komunikacji i rozwojowi prasy, popierały wojnę z Rosją. Sewastopol w końcu padł. Klęska doprowadziła cara do śmierci – z żalu lub samobójczej.
10 czerwca ma też w tej wojnie inny symboliczny wymiar. Od teraz pełnoskalowa wojna Rosji w Ukrainie trwa tyle co I wojna światowa. Ona też skończyła się dla Rosji straszliwą klęską i utratą całej zachodniej części imperium.
W zamachu bombowym w mieście Bałaszycha pod Moskwą miał zginąć pułkownik Damir Dawydow, odpowiedzialny za dostawy amunicji rakietowej i artyleryjskiej.
Rosyjski pułkownik Damir Dawydow, odpowiedzialny za zaopatrzenie frontu w amunicję rakietową i artyleryjską, miał zginąć 9 czerwca w zamachu bombowym pod Moskwą, podał niezależny rosyjski portal śledczy „The Insider”, powołując się na źródła i relacje z miejsca zdarzenia.
Do wybuchu doszło około 5.30 rano w mieście Bałaszycha, około 10 km na wschód od Moskwy.
Rosyjskie władze potwierdziły dziś (10 czerwca) śmierć mężczyzny, ale nie podały oficjalnie jego nazwiska. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił identyfikacji ofiary, tłumacząc to trwającym śledztwem. Pieskow powiedział też, że prezydent Władimir Putin został poinformowany o sprawie.
Portal „Astra” podał, że świadek słyszał, jak ratownicy wypowiadali imię „Damir”. Dziennikarze „Astry" ustalili też, że osoba odpowiadająca profilowi Dawydowa mieszkała wcześniej przy tej samej ulicy.
Według „The Insider” Dawydow kierował w Głównym Zarządzie Rakietowo-Artyleryjskim (GRAU) Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej działem odpowiadającym za dostawy amunicji rakietowej i artyleryjskiej na front wojny z Ukrainą. Kanał „Telegram 112” podał, że ładunek wybuchowy umieszczono pod siedzeniem kierowcy, a jego siła odpowiadała 300–400 gramom trotylu.
Niezależny rosyjski portal „Agenstwo” zwrócił uwagę, że może to być pierwszy przypadek, gdy władze nie ujawniły nazwiska wysokiego rangą urzędnika zabitego w zamachu.
Ukraińskie władze nie skomentowały sprawy. W tej chwili nie ma bezpośrednich dowodów na to, że Kijów miał związek z zamachem w Bałaszysze.
Wybuch nastąpił niespełna kilometr od miejsca, gdzie w kwietniu 2025 roku w zamachu samochodowym zginął gen. Jarosław Moskalik, zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Rosji.
Od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę doszło do serii zamachów na rosyjskich wojskowych i osoby związane z machiną wojenną Kremla. W grudniu 2024 roku w Moskwie zginął gen. Igor Kiriłłow, dowódca wojsk ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej. Źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy przekazało wówczas Reutersowi, że była to operacja sił specjalnych Ukrainy SBU.
W listopadzie 2024 roku w okupowanym Sewastopolu na Krymie zginął kpt. Walerij Trankowski, oficer Floty Czarnomorskiej. Źródła ukraińskich służb powiedziały wtedy Reutersowi i AFP, że za zamachem stała Ukraina. W grudniu 2025 roku w Moskwie zginął gen. Fanil Sarwarow. Rosyjscy śledczy zakładali udział ukraińskich służb w tym zamachu, ale Kijów nie skomentował sprawy.
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Na terenie dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim rozpoczęły się wspólne ukraińsko-polskie prace poszukiwawcze szczątków ofiar rzezi wołyńskiej
Prace poszukiwawcze rozpoczęły się 8 czerwca. Prowadzi je polski Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskim partnerem, którego reprezentuje przedsiębiorstwo komunalne „Dola”, przedsiębiorstwem „Wołyńskie Starożytności”, oraz z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Stowarzyszenia Huta Pieniacka.
„Poszukujemy tutaj przynajmniej dwóch masowych dołów śmierci. Mamy je wstępnie zlokalizowane na podstawie relacji świadków oraz według zdjęć i topografii tego miejsca” – powiedział ks. Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
Na miejscu pracuje koparka, która zdejmuje wierzchnią warstwę ziemi. Po lokalizacji mogił za zgodą ukraińskiej strony odbędzie się drugi etap prac – ekshumacje.
Huta Pieniacka jest jednym z kluczowych miejsc zbrodni wołyńskiej ze względu na liczbę ofiar. W latach 40. XX wieku była duża polska miejscowość (licząca ponad 170 gospodarstw) w dawnym województwie tarnopolskim. Funkcjonował tam silny ośrodek samoobrony współpracujący z Armią Krajową. We wsi schronienie znajdowali również mieszkańcy sąsiednich miejscowości uciekający przed prześladowaniami.
28 lutego 1944 roku wieś została spacyfikowana. Zgodnie z ustaleniami Instytutu Pamięci Narodowej zbrodnię popełnili „ukraińscy żołnierze 4. pułku policyjnego SS 14. Dywizji SS „Galicja”, pod dowództwem niemieckiego kapitana, wspólnie z lokalnym oddziałem UPA oraz oddziałem paramilitarnym złożonym z ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego”. Zginęło tam ponad 800 osób, w tym kobiety i dzieci. Wieś została spalona. Niewielu jej mieszkańców ocalało.
Do tej pory dzięki analizie dokumentów archiwalnych i przesłuchaniu świadków ustalono personalia 634 ofiar. Śledztwo w sprawie tej zbrodni prowadzi Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie.
Prace poszukiwawcze są zaplanowane do 18 czerwca.
Jest to ważny krok dla rodzin ofiar tej zbrodni, które od lat czekają na odnalezienie szczątków bliskich oraz ich godne upamiętnienie.
„Wszyscy żyjemy w takim oczekiwaniu tego, że znajdziemy miejsca, po które tutaj przyjechaliśmy, żeby zobaczyć, gdzie są te doły, gdzie pogrzebane są szczątki naszych najbliższych. To są ogromne emocje” – powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka Małgorzata Gośniowska-Kola. Z jej rodziny zginęło w 1944 r. kilkanaście osób.
Według polskiej strony zgodę na prace poszukiwawcze ukraińskie władze wydały w lutym 2026 roku. Ukraiński IPN pisze, że Ministerstwo Kultury Ukrainy wydało zezwolenie dla przedsiębiorstwa „Wołyńskie Starożytności” w 2025 roku. W każdym razie wydarzyło się to po przełomie w relacjach polsko-ukraińskich jesienią 2024 roku, kiedy Ukraina zniosła moratorium na prace poszukiwawcze, które wydała w 2017 roku jako odpowiedź na niszczenie miejsc ukraińskich pochówków w Polsce. Ta decyzja została ogłoszona pod koniec listopada 2024 r. podczas wspólnej konferencji prasowej szefów dyplomacji Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.
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„Prace poszukiwawcze będą prowadzone zgodnie z ustaleniami wynikającymi z działań ukraińsko-polskiej grupy roboczej ds. pamięci narodowej oraz porozumień zawartych przez prezydentów obu krajów” – pisze ukraiński IPN.
„Tragiczne karty wspólnej historii obu narodów w XX wieku pozostają dla Polaków i Ukraińców tematem wrażliwym. Jednocześnie konsekwentny i odpowiedzialny dialog w tych kwestiach stanowi gwarancję godnego upamiętnienia ofiar”.
Prace w Hucie Pieniackiej to kolejne miejsce, gdzie są prowadzone prace poszukiwawcze.
Wiosną 2025 r. zostały przeprowadzone prace w dawnej wsi Puźniki w obecnym obwodzie tarnopolskim, gdzie odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób. Zostały one pochowane 6 września.
W marcu 2026 roku w miejscowości Ugli prowadzono kolejne poszukiwania polskich ofiar, ale na razie nie udało się zlokalizować miejsca masowego pochówku.
W kwietniu tego roku badania poszukiwawczo-archeologiczne przeprowadzono też w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie odnaleziono kolejne miejsca pochówku polskich ofiar zbrodni z 1943 r.
„Łącznie w tym etapie prac odkryto dwie mogiły zbiorowe oraz jeden grób indywidualny” – informowała w maju ministra kultury Marta Cienkowska.
Na początku stycznia w rozmowie z OKO.press Cienkowska wspominała o pracach poszukiwawczych zaplanowanych na 2026 rok, m.in. w Hucie Pieniackiej (obw. lwowski), wsi Ostrówki (obw. wołyński), Puźnikach (obw. tarnopolski – w jeszcze jednym miejscu pochówku).
„Ten proces [prac poszukiwawczych i ekshumacji] idzie do przodu, dlatego trudno zrozumieć głosy, jakoby Ukraińcy blokowali procesy ekshumacyjne. Moim zdaniem są one podżegane przez stronę rosyjską, której celem jest wpływ na nastroje społeczne w Polsce” – mówiła ministra Cienkowska.
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Ważne jest, że zaplanowane prace odbywają się mimo kolejnego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich, który wywołało to, że pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek wojskowych imię „Bohaterów UPA”, a prezydent Karol Nawrocki wystąpił do kapituły Orderu Orła Białego o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu tej najwyższej polskiej nagrody.
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Na zdjęciu: pochówek ekshumowanych ofiar z Puźnik, wrzesień 2025. Fot. Patryk Ogorzałek/Agencja Wyborcza.pl