PE: „Upamiętnienie UPA przez Ukrainę szkodzi dobrym stosunkom sąsiedzkim”

Witaj w sekcji depeszowej OKO.press. W krótkiej formie przeczytasz tutaj o najnowszych i najważniejszych informacjach z Polski i ze świata, wybranych i opisanych przez zespół redakcyjny
W rezolucji ws. Ukrainy Parlament Europejski przyjął poprawkę o UPA zgłoszoną przez posłów Koalicji Europejskiej. Odrzucił bardziej radykalną propozycję PiS
W środę 8 lipca 2026 Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą Ukrainy. Podsumowuje ona przygotowania Ukrainy do wejścia do Unii Europejskiej. W czerwcu 2026 został otwarty pierwszy tzw. klaster negocjacyjny. Za całością rezolucji głosowało 460 europosłów, przeciwko było 136, wstrzymało się 59.
„Od czasu, gdy w 2014 roku Ukraina obrała kurs na integrację europejską, kraj ten przeszedł głęboką przemianę na lepsze. Rosyjska wojna napastnicza jeszcze bardziej przyspieszyła ten proces. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia, między innymi w celu spełnienia wymogów podstawowego klastra negocjacyjnego” – podsumował sprawozdawca Michael Gahler (Europejska Partia Ludowa, Niemcy).
Europosłowie Koalicji Obywatelskiej w imieniu Europejskiej Partii Ludowej zgłosili poprawkę w sprawie upamiętnienia UPA. Została przyjęta.
„W odniesieniu do nadania elitarnej jednostce Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy upamiętniającej bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), posłowie wyrazili ubolewanie z powodu zlekceważenia polskiej wrażliwości i bólu związanego z tą kwestią. Uznali, że decyzja ta szkodzi dobrym stosunkom sąsiedzkim. Wzywając do deeskalacji oraz wznowienia prowadzonych w dobrej wierze działań na rzecz pojednania”.
Poprawka ta ma łagodniejszy wydźwięk niż propozycja zgłoszona przez grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), do której należy PiS. Według ich propozycji europarlament miałby wezwać do nieotwierania kolejnych klastrów negocjacyjnych, dopóki Ukraina nie uzna kampanii czystek etnicznych prowadzonej przeciwko Polakom przez UPA, a także masowych aktów okrucieństwa, których UPA dokonała wobec ludności żydowskiej.
EKR chciało też, by Ukraina potępiła ideologię, symbolikę i działania UPA, uznała masowe zbrodnie popełnione przeciwko ludności polskiej i żydowskiej, a także przeprowadziła ekshumacje i odpowiednie pochówki ofiar tych zbrodni, aby dostosować się do wartości europejskich.
Głosowania nad poprawkami poprzedziła awantura na sali. Europoseł Jacek Ozdoba zaproponował, aby dopisać do rezolucji zakaz głoszenia „banderyzmu”. Przez aklamację lewej części sali pomysł został odrzucony.
W głównej części rezolucji – dotyczącej wstąpienia Ukrainy do UE – europosłowie chwalą „nadzwyczajne wysiłki Ukrainy na rzecz umacniania instytucji demokratycznych i ochrony zasady podziału władz w czasie wojny”. Odnotowują też „postępy Ukrainy w reformie wymiaru sprawiedliwości oraz w walce z korupcją, jednocześnie apelując o kontynuowanie reform w tych kluczowych obszarach”.
Europosłowie popierają przeprowadzanie wyborów w Ukrainie dopiero po zakończeniu wojny i negatywnie odnoszą się do nacisków „administracji USA na Ukrainę, aby przeprowadziła wybory w czasie trwającej wojny z Rosją”.
Całą rezolucję można przeczytać tutaj.
Konflikt o UPA między Ukrainą a Polską ciągnie się od półtora miesiąca. Punktem zapalnym była decyzja prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy Bohaterów UPA. W reakcji na to 19 czerwca Karol Nawrocki poinformował, że odbiera Zełenskiemu Order Orła Białego. Ten order odesłał. Po czym zaczęło się zwracanie orderów przez polskich i ukraińskich polityków.
Orderu Orła Białego zrzekli się między innymi byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. A odznaczeń ukraińskich: Jarosław Kaczyński, były szef MON Mariusz Błaszczak i były ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki.
Przeczytaj także:
W deklaracji ze szczytu w Ankarze przywódcy państw Sojuszu potwierdzili zobowiązanie do kolektywnej obrony. Trump mówi o dobrym spotkaniu i „pokoju pełnym miłości”. Mark Rutte twierdzi, że takiej jedności między sojusznikami dawno nie widział.
W deklaracji ze szczytu NATO przywódcy państw członkowskich potwierdzają „niezachwiane zaangażowanie na rzecz naszej zbiorowej obrony zgodnie z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz na rzecz więzi transatlantyckiej”.
„Atak na jednego z nas jest atakiem na wszystkich” – podkreślili w pierwszym punkcie deklaracji.
Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu dla miliarda obywateli naszego Sojuszu (...) Pozostajemy wierni naszemu podejściu do odstraszania i obrony" – napisali członkowie Sojuszu.
Podobnie jak po zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze w tym roku deklaracja liderów jest bardzo krótka. To zaledwie sześć punktów. Ku zadowoleniu europejskich sojuszników, wysoko w dokumencie – bo już w punkcie drugim – znajduje się bezpośrednie odniesienie do Rosji, która zostaje wymieniona jako „długoterminowe zagrożenie” dla Sojuszu.
„Aby przeciwdziałać długoterminowemu zagrożeniu, jakie Rosja stanowi dla bezpieczeństwa i stabilności euroatlantyckiej, oraz uporczywemu zagrożeniu terroryzmem, sojusznicy realizują zobowiązanie obronne z Hagi. W 2025 roku europejscy sojusznicy oraz Kanada zwiększyli swoje inwestycje w podstawowe potrzeby obronne o ponad 139 miliardów dolarów. Nasze inwestycje zapewniają nam niezbędne zdolności, wzmacniając jednocześnie naszą bazę przemysłową i odporność” – głosi deklaracja.
Przywódcy poinformowali też, że podczas szczytu ogłoszono nowe zamówienia w przemyśle obronnym na kwotę 50 miliardów dolarów. Sojusznicy potwierdzili też, że Europa, wspólnie z Kanadą i „we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi” przejmuje większą odpowiedzialność za obronę Sojuszu.
„Budujemy przyszłość: silniejszą Europę w silniejszym NATO – zmodernizowany Sojusz” – deklarują sojusznicy.
Przywódcy potwierdzili też, że inwestują w zdolności w zakresie głębokich uderzeń precyzyjnych, zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej, systemów bezzałogowych, najnowocześniejszych technologii oraz zdolności wywiadowczych, czyli wszystkich tych domen, w których obecnie Europa zbyt mocno polega na USA.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ogłosili też wsparcie dla Ukrainy na rok 2026 o wartości 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia. Potwierdzili też zobowiązanie do utrzymania co najmniej równoważnego poziomu wsparcia w 2027 roku.
Przemawiając po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Donald Trump powiedział, że posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej było „świetne”, a w sali, gdzie się odbywało, „czuć było mnóstwo miłości i jedności”.
Trump podkreślił, że sojusznicy zaczęli robić to, „czego od nich oczekiwano”.
Relacje z Zełenskim określił jako bardzo dobre, a mediacje ws. zakończenia wojny w Ukrainie po raz kolejny uznał za trudne ze względu na rzekome wyzwania charakterologiczne Putina i Zełenskiego.
„Putin ma trudny charakter, i ten [wskazał na Zełenskiego] też ma trudny charakter, więc zakończenie tej wojny nie jest łatwym zadaniem” – stwierdził.
Zełenski tradycyjnie podziękował za amerykańskie wsparcie, w tym inicjatywę PURL, w ramach której amerykański przemysł obronny dostarcza broń Ukrainie, za której produkcję płacą europejscy sojusznicy. Po raz kolejny zaapelował też o wsparcie dla ukraińskiej obrony powietrznej, bo to ona jest kluczowa do obrony przed Rosją.
Najważniejszą deklaracją prezydenta Trumpa wobec Ukrainy była ta o tym, że USA i Ukraina rozpoczną rozmowy o umożliwieniu Kijowowi produkcji systemów Patriot na amerykańskiej licencji.
„Damy wam prawo do produkowania Patriotów. Pokażemy wam, jak to robić” – powiedział Trump.
Dopytywany o to, czy uzgodnił to z producentami, nie potwierdził. Pytany, czy USA mogłyby przekazać Ukrainie dodatkowe systemy Patriot już teraz, zanim ruszyłaby produkcja w Europie, odpowiedział: „Mamy Patrioty, ale nie mamy ich tak wiele. Sami też ich potrzebujemy. Ale część – tak”.
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekonywał po zakończeniu rozmów przywódców, że szczyt wysłał dokładnie „taki sygnał jedności, jakiego Sojusz potrzebował, by utrzymać skuteczne odstraszanie”.
„To, co zobaczyłem w sali, gdzie razem siedziało 32 przywódców, to było ogromne poczucie jedności. Nie widziałem czegoś takiego w najnowszej historii” – mówił Rutte.
Podkreślał, że spory między sojusznikami są naturalne, ale ostatecznie NATO „zawsze wraca do jedności”. „Wszyscy czuliśmy, że ten Sojusz jest bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek” – dodał.
Rutte zapewniał również, że Donald Trump i Stany Zjednoczone pozostają w pełni zaangażowane w NATO. Jak mówił, amerykański prezydent oczekiwał od Europy większego udziału w kosztach wspólnej obrony, ale nigdy nie oznaczało to odejścia od zobowiązań sojuszniczych.
„Był zaangażowany w NATO. Jest zaangażowany w NATO” – powiedział sekretarz generalny.
Przypomniał też, że Sojusz pozostaje organizacją obronną, ale każda próba ataku spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią. „Jeśli ktokolwiek spróbuje nas zaatakować, musi wiedzieć, że nasza reakcja będzie bardzo zdecydowana” – podkreślił Rutte.
Wysłanie jednoznacznego sygnału jedności i potwierdzenie obowiązywania artykułu 5 było jednym z najważniejszych zadań szczytu NATO w Ankarze. Zwłaszcza że w ostatnich miesiącach europejscy sojusznicy z niepokojem obserwowali wypowiedzi Donalda Trumpa kwestionujące sens amerykańskiej obecności w NATO.
Jeszcze pierwszego dnia szczytu nie było jasne, czy taki sygnał uda się wysłać. Po przyjeździe do Ankary Trump ponownie wrócił do tematu przejęcia przez USA kontroli nad Grenlandią i powtórzył zarzuty wobec Danii, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa w Arktyce.
Trump ponownie krytykował też europejskich sojuszników za zbyt niskie wydatki obronne, sugerował możliwość ograniczenia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i mówił o rozczarowaniu reakcją państw NATO na działania USA wobec Iranu.
Jak mówiła OKO.press przed szczytem Iana Maisuradze z European Policy Centre, głównym celem spotkania powinno być przekonanie potencjalnych przeciwników, że NATO pozostaje zjednoczone i będzie działać wspólnie. „Musimy uniknąć powstania luki w odstraszaniu. Bo właśnie na takie momenty czeka Rosja” – podkreślała.
Przeczytaj także:
Skazana za defraudację prawie 3 milionów euro z Parlamentu Europejskiego Marine Le Pen oficjalnie potwierdziła, że będzie walczyć o prezydenturę Francji
„Kandyduję w wyborach w 2027 roku” – oświadczyła w telewizji TF1 liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen.
We wtorek rano francuski sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok skazujący Le Pen. Jest winna organizowania oszustwa związanego z fikcyjnymi stanowiskami pracy o bezprecedensowej skali i czasie trwania. Odegrała kluczową rolę w sprzeniewierzeniu ponad 2,8 mln euro ze środków Parlamentu Europejskiego oraz przekazywaniu tych środków do swojej partii w Paryżu w latach 2004–2016. „Jestem niewinna” – twierdzi Le Pen.
Liderka antyimigranckiego Zjednoczenia Narodowego oświadczyła, że to obywatele powinni podjąć decyzję w jej sprawie i już dzień po ogłoszeniu wyroku przyjechała do 15-tysięcznego La Flèche w Dolinie Loary, w centralnej Francji.
„Chcemy rozpocząć odrodzenie Francji i zaoferować Francuzom zmianę władzy, na którą czekają” – mówiła.
Ponieważ sąd skrócił zakaz ubiegania się o stanowiska publiczne, Le Pen może wystartować w zaplanowanych na kwiecień wyborach. Zgodnie z wyrokiem Le Pen musi nosić elektroniczną opaskę, a w godzinach nocnych nie może opuszczać miejsca zamieszkania. Wyjazdy w trasę kampanijną będą wymagały zgody miejscowego magistratu.
Jednak na razie te wszystkie obostrzenia nie będą obowiązywać. Le Pen zapowiedziała bowiem apelację do sądu kasacyjnego – najwyższego francuskiego sądu. A taki ruch wstrzymuje wykonanie wyroku, w tym konieczność noszenia bransoletki.
„Wszystko zależy teraz od harmonogramu. Sąd kasacyjny potrzebuje zazwyczaj od roku do 18 miesięcy na wydanie orzeczenia w sprawie podstawy prawnej wyroku skazującego Le Pen. Nie ma pewności, czy sąd będzie w stanie wydać orzeczenie wcześniej niż zwykle” – wyjaśnia „Guardian”.
Le Pen zapowiadała, że jeśli będzie musiał nosić bransoletkę, to nie wystartuje w wyborach. Kandydatem Zjednoczenia Narodowego został więc trzydziestoletni przewodniczący partii Jordan Bardella.
Sondaż Ifop z 25 czerwca pokazał, że Bardella uzyskałby 34 proc. głosów w pierwszej turze. W sprawie drugiej tury sondaże są niekonkluzywne: jedne wskazują, że większe szanse ma Le Pen, inne – że Bardella. Niewątpliwie jednak na tym etapie to właśnie kandydat lub kandydatka Zjednoczenia Narodowego jest faworytem w nadchodzących wyborach.
Przeczytaj także:
„Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą” – powiedział Nawrocki. „Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego” – dodał.
„Droga do stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce, na poziomie prezydentów i na poziomie politycznym, jest otwarta” – powiedział po przyjeździe na szczyt NATO w Ankarze prezydent Polski Karol Nawrocki.
Nawrocki zapewnił, że po liście sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha do szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza sprawa stałych baz USA w Polsce „wygląda bardzo dobrze”. „Prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz wszystko jest otwarte dla polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej” – dodał.
Prezydent przekazał, że podczas kolacji wydanej przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana na powitanie uczestników szczytu NATO miał okazję krótko rozmawiać z Donaldem Trumpem. Jak podkreślał, jego rozmowy z amerykańskim prezydentem „zawsze dotyczą stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce”. „Zajmuję się tym od 3 września, od mojej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych” – powiedział Nawrocki.
Odniósł się też do głównych celów Polski podczas szczytu NATO. Jak mówił, najważniejsze jest wzmocnienie solidarności Sojuszu, utrzymanie silnych więzi transatlantyckich oraz potwierdzenie, że Rosja pozostaje głównym zagrożeniem dla sojuszników w Europie.
„Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i bez współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą” – podkreślił. „Federacja Rosyjska jest, pozostaje i pozostanie zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego” – dodał.
Nawrocki mówił również o polskich wydatkach na obronność. Przypomniał, że Polska przeznacza na ten cel blisko 5 proc. PKB i ocenił, że jest „przykładowym sojusznikiem, który wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec swoich partnerów”.
Prezydent zapowiedział także, że będzie zabiegał o rozbudowę infrastruktury paliwowej NATO w kierunku wschodniej flanki. „Będę konsekwentnie zabiegał o to, aby rurociągi, które kończą się dzisiaj na byłej granicy wschodnich i zachodnich Niemiec, zostały poprowadzone do Polski i Europy Środkowej” – powiedział. Jak tłumaczył, infrastruktura podwójnego zastosowania (dual use) zwiększyłaby bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO.
Nawrocki odniósł się też do relacji z Ukrainą. Poinformował, że podczas kolacji rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i nie wykluczył kolejnej rozmowy podczas szczytu.
„To naturalne, że państwa, które są sąsiadami i mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają w dialogu, niezależnie od pewnych napięć dwustronnych” – mówił.
Jednocześnie prezydent podkreślił, że jego stanowisko w sprawach historycznych pozostaje niezmienne. „Polska i – myślę – cała Europa nie mogą akceptować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy są odpowiedzialni za śmierć 120 tysięcy Polaków. Nie wyklucza to jednak naszego dialogu” – powiedział Nawrocki.
Trwający w Ankarze dwudniowy szczyt NATO ma przede wszystkim wysłać do świata jednoznaczny sygnał o jedności sojuszników i potwierdzić, że zobowiązania wynikające z artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego pozostają nienaruszalne. Przynajmniej na to liczą europejscy członkowie NATO. To kluczowy element odstraszania Rosji, która – jak ostrzegają eksperci – uważnie obserwuje każde pęknięcie w relacjach transatlantyckich.
„Celem szczytu powinno być przekonanie potencjalnych adwersarzy, że NATO jest zjednoczone i zjednoczone będzie działać w razie potrzeby” – mówiła w wywiadzie OKO.press Iana Maisuradze, ekspertka ds. bezpieczeństwa i obronności European Policy Centre. „Musimy uniknąć powstania luki w odstraszaniu. Bo właśnie na takie momenty czeka Rosja” – podkreślała.
Nie wiadomo jednak, czy sojusznikom uda się taki sygnał wysłać.
Prezydent USA Donald Trump przyjechał na szczyt w bojowym nastroju. Już pierwszego dnia wrócił do tematu przejęcia kontroli nad Grenlandią przez Stany Zjednoczone. Ponownie skrytykował też sojuszników za zbyt niskie wydatki na obronność, przekonując, że USA przez lata płaciły „nieproporcjonalnie dużo” za ochronę Europy.
Szczególnie ostro zaatakował Hiszpanię, którą nazwał „fatalnym partnerem w NATO”. „Nie uczestniczą. Nie płacą. Nie chcę mieć nic wspólnego z Hiszpanią” – mówił. Zarzucał też europejskim sojusznikom brak wystarczającego wsparcia dla USA w działaniach wobec Iranu. „Byliśmy przy nich, ale oni nie byli przy nas” – stwierdził.
Z polskiej perspektywy jednym z najważniejszych wątków szczytu są rozmowy z Amerykanami o utworzeniu stałych baz amerykańskich w Polsce. MON przekonywał wczoraj (we wtorek 7 lipca) na spotkaniu z dziennikarzami, że USA zwiększą obecność wojskową w Polsce. Mówił o tym wiceminister obrony Paweł Zalewski. Nie ujawnił jednak, czy coś nowego wiadomo w sprawie.
Szczytowi towarzyszy również spór o relacje Polski z Ukrainą. Polityczną awanturę wywołała kwestia przekazania Kijowowi rakiet do systemów Patriot z polskich zapasów. W odpowiedzi na zarzuty m.in. ze strony Kancelarii Prezydenta MON odtajnił dokumenty dotyczące pomocy wojskowej dla Ukrainy, chcąc pokazać skalę wsparcia udzielonego przez obecny i poprzedni rząd. Dyskusja ujawniła jednak przede wszystkim spadek wartości polskich dostaw wojskowych dla walczącego z Rosją sąsiada.
Ochłodzenie relacji Warszawy i Kijowa zauważają już zagraniczne media – Reuters przypomina, że Polska po rosyjskiej inwazji była jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy, ale wraz z przedłużającą się wojną wsparcie dla Kijowa stało się elementem krajowego sporu politycznego.
Na łamach OKO.press Anna Mierzyńska ostrzega: Rosja aktywnie eskaluje konflikt między Polską a Ukrainą, wykorzystując do tego spory historyczne. Rosyjskie FSB prowadzi specjalną operację, wymierzoną jednocześnie w Polskę i Ukrainę.
W pierwotnym programie wizyty prezydenta Karola Nawrockiego na szczycie NATO nie przewidziano spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Okazało się jednak, że po krótkiej rozmowie we wtorek wieczorem podczas kolacji u prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana delegacje mają próbować umówić choć krótkie spotkanie.
Czytaj więcej naszych relacji prosto z Ankary:
Przeczytaj także:
Trump ogłosił, że wstępne porozumienie z Iranem już nie obowiązuje. „Myślę, że to koniec”. Chce też zerwania stosunków handlowych z Hiszpanią.
Podczas szczytu NATO w Ankarze w trakcie publicznego spotkania z szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Ruttem Donald Trump przypuścił atak na władze Iranu.
Trump mówił: „To kłamcy, oszuści i chorzy ludzie. Skrzywdzili swój naród. Zabili, jak dotąd, 54 tys. protestujących. Wiecie, kiedy ludzie pytają, dlaczego oni jeszcze nie przejęli władzy? Nie mogą jej przejąć, bo nie żyją. Zabili ich. Nikt nie przejmie władzy. Oni nie mają broni, a druga strona ma karabiny maszynowe. A potem ich zabijają. Prasa o tym nie informuje”.
Jednocześnie pozostawił otwartą furtkę do dalszych rozmów:
„Porozmawiam z naszymi negocjatorami. Oni chcą negocjować. To dobrzy ludzie, Steve Witkoff, Jared Kushner, ale muszą zwrócić się do mnie. Moim zdaniem rozmowy z nimi [Iranem] to po prostu strata czasu”.
Mówiąc o tym, że nie mógł liczyć na sojuszników z NATO w trakcie wojny z Iranem, Trump w szczególności skupił się na Hiszpanii.
Oświadczył, że polecił swojemu sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi zerwać wszelkie stosunki handlowe z Hiszpanią, nazywając Madryt „okropnym partnerem” w NATO: „nie angażuje się i nie płaci”.
„Hiszpania to stracona sprawa – nie chcemy już prowadzić z nią żadnych interesów handlowych” – powiedział Trump.
„Nie chcę mieć z Hiszpanią nic wspólnego, proszę o całkowite zerwanie wszelkich stosunków handlowych z tym krajem, w tym wizyt… zobaczycie, jak będą się do nas wracać” – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez skomentował te słowa: „Wszystko po staremu” (business as usual). Hiszpański rząd wydał oświadczenie: „Hiszpania przyjmuje te stwierdzenia ze spokojem i bez nadmiernych emocji. Nasz kraj utrzymuje doskonałe stosunki społeczne, kulturalne i gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi i nie zamierzamy tego zmieniać. Więzi gospodarcze nawiązują prywatne przedsiębiorstwa, a nie rządy. Stosunki dwustronne między Stanami Zjednoczonymi a Hiszpanią są korzystne dla obu krajów, zarówno w sferze handlowej, jak i obronnej”.
Nocą z 7 na 8 lipca najpierw Stany Zjednoczone zaatakowały Iran, a potem Iran odpowiedział nalotami na amerykańskie bazy w Bahrajnie i Kuwejcie.
Niecały miesiąc temu, 18 czerwca, Iran i ISA zawarły wstępne porozumienie (memorandum of understanding, MoU). Jego najważniejsze punkty to zakończenie wojny na wszystkich frontach, w tym w Libanie oraz zdjęcie blokady morskiej Iranu przez USA. Memorandum dawało też 60 dni na dopięcie ostatecznego porozumienia. Irański minister spraw zagranicznych oświadczył w środę, że to USA złamały warunki porozumienia, które okazało się nieskuteczne.
Po wypowiedzi Trumpa cena ropy skoczyła o 3,4 proc. do 76,65 dolarów za baryłkę. Gwałtownie spadły wyceny amerykańskich indeksów giełdowych oraz ceny złota i srebra.
Przeczytaj także: