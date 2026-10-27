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Podcast LENS.EU

Od komórek do TikToka – jak chcemy chronić dzieci przed siecią

Europa chce mocniej chronić dzieci przed mediami społecznościowymi, ale kraje członkowskie wybierają bardzo różne drogi — od zakazów po większą odpowiedzialność platform. Czy planowany EU Kids Act pogodzi wszystkich? No i czy rozwiąże problem?

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Pięć redakcji – łotewski TVNET, chorwacki Telegram, niemiecki CORRECTIV, austriacka Die Presse i polskie OKO.press przygotowują wspólny podcast poświęcony temu, co porusza europejską społeczność.

Czy dzieci powinny mieć dostęp do Instagrama i TikToka? Komisja Europejska chce zakazać kont w mediach społecznościowych osobom poniżej 13. roku życia, a do 15. roku życia uzależnić je od zgody rodziców. W nowym LensEU sprawdzamy, jak do ochrony dzieci w sieci podchodzą Austria, Polska, Niemcy i Łotwa — i czy zamiast kolejnych zakazów Europa nie powinna przede wszystkim zmusić platform do zmiany algorytmów i zasad działania.

Podcast został nagrany w języku angielskim i przeczytany przez polskiego lektora. Transkrypcja poniżej, a oryginał – TUTAJ. Z kolei na Spotify jest do dyspozycji podcast tłumaczony maszynowo z użyciem AI.

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