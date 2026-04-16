16 kwietnia 2026 Papież miał być z rodziny MAGA. Czego nie zrozumiał Trump? Miał być papież z Ameryki, który „wraca do domu", a jest taki, który ten dom demonstracyjnie omija. Gdzieś między odwołaną wizytą w USA, groźbami spod znaku „cała cywilizacja umrze tej nocy" i zdjęciem prezydenta USA z bratem Leona XIV, raczej marnotrawnym, zaczyna się historia, której nikt nie planował i której skutki wykraczają poza kolejny spór Trumpa. Katarzyna Jaremko przeczytasz w 12 minut

Chodziło o symbol: pierwszy amerykański następca Św. Piotra przybywa do Stanów Zjednoczonych na 250. rocznicę Deklaracji Niepodległości. Zamiast tego w Watykanie zapadła decyzja, która w dyplomacji oznacza jedno: coś poszło bardzo nie tak.

Leon XIV odwołał planowaną wizytę w USA po serii napięć z ekipą Donalda Trumpa.

Według amerykańskich mediów punktem zwrotnym było spotkanie w Pentagonie z udziałem nuncjusza apostolskiego w Waszyngtonie. W Watykanie odebrano je jako twardy sygnał polityczny, a nie rutynową rozmowę dyplomatyczną.

W relacjach uczestników miały paść słowa o „globalnej sile militarnej Stanów Zjednoczonych” i sugestia, że Kościół powinien ją wesprzeć. Sam Pentagon zaprzecza, twierdząc, że spotkanie miało „spokojny i rzeczowy charakter”.

Amerykański papież krytykiem Ameryki

Nie jest to jednak spór, który zaczął się wczoraj. Już wcześniej Leon XIV – jeszcze jako Robert Prevost – coraz wyraźniej dystansował się od języka amerykańskiej polityki zagranicznej. W styczniu 2026 r. mówił o świecie, w którym „dyplomacja dialogu ustępuje dyplomacji siły”, a w wielkanocnym przesłaniu podkreślał, że Bóg „nie słucha przywódców prowadzących wojny”.

Decyzja o odwołaniu wizyty zamyka więc pewien etap. I otwiera nowy – w którym papież z Chicago nie wraca do Ameryki jako jej symbol, lecz staje wobec niej jako jej krytyk.

Pentagon i Biały Dom robiły wszystko, by ten obraz rozmyć. Oficjalnie nie było żadnych gróźb, żadnych nacisków, żadnej „lekcji” udzielanej Watykanowi. Była „spokojna i rzeczowa rozmowa”, „wzajemny szacunek” i „otwartość na dialog”. Wersja podręcznikowa, niemal wzorcowa. Problem w tym, że dyplomacja rzadko działa w trybie komunikatów prasowych.

Bo nawet jeśli przyjąć, że najbardziej dosłowne relacje są przesadzone, to pozostaje pytanie o sam kontekst tej rozmowy. I o to, co właściwie ją wywołało. A tu sprawa jest znacznie mniej niewinna.

Papież i granice dla Trumpa

Punktem zapalnym nie była żadna personalna uraza ani jednorazowa wypowiedź, lecz konsekwentna linia, którą Leon XIV rysuje od początku pontyfikatu. W ostatnich dniach poszedł dalej. Zareagował na groźby pod adresem Iranu nie językiem polityki, lecz językiem moralnym:

nie jako partner negocjacji, lecz jako ktoś, kto wyznacza granice tego, co w ogóle może być uznane za dopuszczalne.

I to jest moment, w którym zaczyna się prawdziwy konflikt i wchodzi w niego Donald Trump.

Wrzuca na swoje konto na platformie Truth Social dłuży post, który w całości przetłumaczyliśmy, starając się zachować oryginalną pisownię:

„Papież Leon jest SŁABY wobec przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej. Mówi o »strachu« przed administracją Trumpa, ale nie wspomina o STRACHU, jaki Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały w czasie COVID-u, kiedy aresztowano księży, pastorów i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw, nawet na zewnątrz i przy zachowaniu dziesięciu, a nawet dwudziestu stóp dystansu. Bardziej podoba mi się jego brat Louis, bo Louis jest całkowicie MAGA. On to rozumie, a Leon nie!

Nie chcę papieża, który uważa, że Iran może mieć broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa za coś strasznego to, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę – kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał swoje więzienia, wypuszczając morderców, handlarzy narkotyków i zabójców i wysyłał do naszego kraju. I nie chcę papieża, który krytykuje Prezydenta Stanów Zjednoczonych za robienie dokładnie tego, do czego zostałem wybrany, OGROMNĄ WIĘKSZOŚCIĄ głosów – redukuję przestępczość do rekordowo niskiego poziomu i tworzę największą giełdę w historii.

Leon powinien być wdzięczny, bo – jak wszyscy wiedzą – był kompletnym zaskoczeniem. Nie było go na żadnej liście kandydatów na papieża, i został tam umieszczony tylko dlatego, że jest Amerykaninem i Kościół uznał, że to będzie najlepszy sposób, żeby poradzić sobie z prezydentem Donaldem J. Trumpem. Gdybym nie był w Białym Domu, Leon nie byłby w Watykanie.

Niestety, SŁABOŚĆ Leona wobec przestępczości, SŁABOŚĆ wobec broni nuklearnej, nie odpowiada mi, podobnie jak fakt, że spotyka się z sympatykami Obamy, takimi jak David Axelrod – PRZEGRANY z lewicy, jeden z tych, którzy chcieli, żeby aresztowano wiernych i duchownych. Leon powinien się ogarnąć jako papież, kierować się zdrowym rozsądkiem, przestać schlebiać Radykalnej Lewicy i skupić się na tym, by być Wielkim Papieżem, a nie politykiem. To bardzo mu szkodzi, a co ważniejsze — szkodzi Kościołowi katolickiemu!”

Trump i brat papieża

Zanim przejdziemy do bieżącej polityki i pełzającej wojny amerykańsko-watykańskiej wypada wyjaśnić, skąd słabość prezydenta Stanów Zjednoczonych do starszego brata głowy Kościoła katolickiego.

Louis Prevost, emerytowany weteran marynarki wojennej mieszkający na Florydzie, od lat funkcjonuje w twardym, trumpowskim ekosystemie politycznym. Tuż po wyborze Leona XIV media zaczęły wyciągać jego archiwalne wpisy z Facebooka.

Były to posty nie tylko jednoznaczne politycznie, ale często agresywne i wulgarne. Prevost nie ukrywał swoich sympatii: sam określa się jako „MAGA type” (typ MAGA), a Partię Demokratyczną opisywał jako środowisko „longing for the total destruction of our way of life” (tęskniące za całkowitym zniszczeniem naszego stylu życia). Zwolenników Joe Bidena nazywał wprost „brain-dead morons” (mózgowymi trupami / kompletnymi idiotami). W jednym z wpisów udostępnił nagranie Nancy Pelosi, opatrując je komentarzem utrzymanym w podobnym, pogardliwym tonie. W innych sugerował, że demokratyczni politycy powinni zostać oskarżeni o zdradę, powielał teorie spiskowe i publikował memy uderzające w osoby transpłciowe. Pisał również, że Partia Demokratyczna została „zrujnowana przez lewicę” i że dawniej jej przedstawiciele zostaliby „wyprowadzeni z miasta albo gorzej”.

To nie był język marginalny ani egzotyczny, lecz dobrze znany z amerykańskich mediów społecznościowych ostatnich lat, czyli bezpośredni, konfrontacyjny, skoncentrowany na demonstracyjnej pogardzie wobec przeciwnika. Tym bardziej przyciągał uwagę, gdy okazało się, że jego autor jest najbliższym krewnym nowego papieża.

Starszy brat lubi mącić

Sam Prevost nie próbował się od tego dystansować. „I wouldn’t have posted it if I didn’t kind of believe it” (nie wrzuciłbym tego, gdybym w to choć trochę nie wierzył) – mówił, pytany o swoje wpisy, dodając, że co najwyżej w ostatnim czasie „biting my tongue” (gryzie się w język) i może je nieco „tone it down” (trochę złagodzić). Jednocześnie przyznawał bez cienia wahania, że jego młodszym brat to wszysto wie: „He knows who I am. He’s well aware of my positions. He knows I’m probably not going to change” (On wie, kim jestem. Doskonale zna moje poglądy. Wie, że raczej się nie zmienię).

Sprawę dodatkowo podgrzały jego medialne wystąpienia i wizyty. Prevost pojawiał się w programach telewizyjnych, gdzie – jak sam mówił – „lubi mącić”, i został przyjęty w Białym Domu, fotografując się z Donaldem Trumpem i J.D. Vance’em w Gabinecie Owalnym.

W pewnym sensie stał się dla części prawicy symbolicznym dowodem na to, że nawet w najbliższym otoczeniu papieża istnieje ktoś, kto stoi po ich stronie.

Dlaczego papieże nie pochodzili dotychczas z USA?

Na tej podstawie szybko powstał prosty, ale nośny skrót: papież z Chicago, rodzina MAGA, więc może także Watykan przesunie się w stronę tej samej wrażliwości. To jednak było założenie, które nie wytrzymało konfrontacji z rzeczywistością. Sam Louis Prevost podkreślał, że różni się z bratem w wielu sprawach, a Leon XIV — jak wynikało zarówno z jego wcześniejszych wypowiedzi, jak i pierwszych decyzji — pozostaje raczej kontynuatorem linii Franciszka.

Tymczasem wybór kardynała Roberta Francisa Prevosta na następcę Św. Piotra miał jeszcze jeden wymiar. Na pierwszy rzut oka mógł wydawać się niemal techniczny, a w praktyce okazał się przełomowy. Po raz pierwszy w historii na tronie Piotrowym zasiadł Amerykanin, a ledwie po raz drugi osoba anglojęzyczna (Anglik Nicholas Breaksper, panujący jako Hadrian IV w latach 1164-59, w epoce między II a III krucjatą, na prawie 400 lat przed reformacją, czyli dość odlegle w czasie od obecnego oblicza i kształtu chrześcijaństwa).

Przez dziesięciolecia w Kościele funkcjonowało coś na kształt niepisanego tabu: papieża nie wybiera się spośród kardynałów ze Stanów Zjednoczonych, chociaż np. metropolita nowojorski Francis Spellman ambicje papieskie miał i gromadził szable na konklawe w 1958 r.

Nie chodziło przy tym o uprzedzenia wobec konkretnych kandydatów, lecz o geopolityczną intuicję. W świecie zdominowanym przez amerykańską potęgę militarną, gospodarczą i kulturową oddanie także przywództwa moralnego Kościoła przedstawicielowi tego samego kraju mogłoby zostać odczytane jako nadmierna koncentracja wpływu i dlatego koniec końców kardynałowie nie wzięli Spellmana pod uwagę.

Inna amerykańskość Leona XIV

Ten odruch ostrożności długo wydawał się oczywisty. Amerykańscy kardynałowie byli obecni w kolejnych konklawe, ale granica pozostawała nienaruszona. Wybór Roberta Prevosta oznaczał jej przekroczenie i to w sposób, który nie wywołał wstrząsu, jakiego można by się spodziewać jeszcze kilkanaście lat temu.

Stało się tak dlatego, że sam Prevost nie mieści się w prostych kategoriach, które przez lata uzasadniały tę ostrożność. Jego biografia rozciąga się między Chicago, Rzymem i Peru – krajem, którego jest również obywatelem i w którym spędził znaczną część swojego życia jako misjonarz i biskup. To doświadczenie osadza go raczej w logice Kościoła globalnego niż w horyzoncie jednego państwa.

Podobny charakter ma jego formacja zakonna. Jako augustianin i przez lata przełożony całego zakonu funkcjonował w strukturze, której istotą jest mobilność oraz wspólnota rozproszona po różnych częściach świata. To perspektywa zasadniczo odmienna od tej, która organizuje myślenie państwowe, oparte na centrum, interesie i hierarchii.

Jest w tej formacji i nuta buntu. Wypada może wspomnieć, że augustianinem był też Marcin Luter.

Równie ważna była jego pozycja w samej Kurii Rzymskiej. Jako prefekt dykasterii odpowiedzialnej za nominacje biskupów należał do wąskiego grona osób realnie kształtujących personalny krwiobieg Kościoła. To stanowisko rzadko trafia na pierwsze strony gazet, ale jego znaczenie jest trudne do przecenienia. Prevost nie był więc ani egzotycznym kompromisem, ani symbolicznym gestem wobec Ameryki, lecz kandydatem dobrze znanym, sprawdzonym i zakorzenionym w instytucji.

W tym sensie jego wybór nie tyle złamał dawną zasadę, ile ją unieważnił.

Pokazał, że kryterium narodowości przestało być dla kardynałów rozstrzygające, a obawa przed „amerykańskim papieżem” ustąpiła miejsca innemu przekonaniu: że w świecie coraz mniej uporządkowanym Kościół potrzebuje przywódcy, którego tożsamość nie daje się łatwo sprowadzić do jednego kraju.

Dlaczego Leon?

Co więcej, kard. Prevost był, jak się okazało, jedynym, który może połączyć zwaśnione frakcje. Przed wejściem do Sykstyny wszystko wskazywało na klasyczny scenariusz.

Faworytem był kard. Pietro Parolin – sekretarz stanu, człowiek Kurii, naturalny kandydat dla skrzydła instytucjonalnego i bardziej zachowawczego.

Obok niego pojawiali się kandydaci „programowi”: lewicujący arcybiskup Bolonii Matteo Zuppi jako twarz nurtu duszpasterskiego, pro-prefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji Filipińczyk Luis Antonio Tagle jako reprezentant globalnego Południa, czy Lombardczyk, łaciński patriarcha Jerozolimy Pierbattista Pizzaballa jako potencjalny kompromisowy mediator, dyskretnie forsowany przez konserwatystów.

Nieobecność Prevosta w mediach przed konklawe i na liście głównych papabili okazała się jego największym atutem. Kardynałowie nie szukali już najlepszego programu „wyborczego”, lecz kogoś, kto zamknie podziały.

Ale to nie jest tak, że Leon XIV programu nie ma i że jego zahaczające o politykę decyzje i poglądy na imigrację, wykluczonych i mieszkańców globalnego Południa mogą dziwić. Jeśli w jego wypowiedziach pojawia się język troski o ubogich, nierówności czy peryferie, nie jest to ani nagły zwrot, ani efekt doraźnej kalkulacji. To raczej konsekwencja biografii, która przez kilkadziesiąt lat kształtowała się poza centrum zachodniego świata.

Lekcja z Peru

W Peru Prevost zetknął się z rzeczywistością, w której Kościół nie jest instytucją komentującą politykę, lecz jedną z nielicznych struktur zdolnych realnie towarzyszyć ludziom w codziennym doświadczeniu przemocy, biedy i niestabilności. Jego sposób działania był przy tym charakterystyczny: mniej deklaracji, więcej praktyki. Nie należał do teologów wyzwolenia w sensie ścisłym, nie budował swojej pozycji na sporach doktrynalnych ani na ideologicznych etykietach. Wolał działać w terenie — w parafiach, w duszpasterstwach młodzieżowych, wśród ruchów ludowych — pozostawiając teorię na drugim planie.

To podejście miało swoją cenę. W latach 90., gdy Peru było ofiarą tyleż brutalności państwa, co terroru Świetlistego Szlaku, upominanie się o godność i prawa człowieka nie było gestem bezpiecznym. Prevost robił to mimo gróźb, bez rozgłosu, bez budowania wokół siebie politycznej legendy. Ten rys — cicha konsekwencja zamiast demonstracyjnej odwagi — powraca dziś w jego stylu pontyfikatu.

Dlatego określenie go mianem „papieża środka” jest trafne tylko częściowo. Owszem, łączy wrażliwość społeczną z dyscypliną doktrynalną, doświadczenie misyjne z formacją prawniczą, emocjonalną uważność z intelektualnym porządkiem. Ale nie chodzi tu o arytmetyczny kompromis między lewicą a prawicą. Raczej o świadome unikanie logiki, w której Kościół miałby stać się kolejnym aktorem plemiennej polityki.

Ameryka to ciąg dalszy

Z tej perspektywy jego kolejne gesty — także te, które w Waszyngtonie czy w amerykańskich mediach odczytywane są jako wymierzone w konkretną administrację — układają się w spójną linię. Krytyka wojny, upominanie się o migrantów, język odpowiedzialności za „cenę ludzką” decyzji politycznych nie są improwizacją ani reakcją na nazwiska. Wynikają z doświadczenia, w którym polityka zawsze ma bardzo konkretne konsekwencje: dla ciała, życia, obiektywnego poczucia wolności i wspólnoty.

W tym sensie Leon XIV nie tyle reaguje, ile kontynuuje. I właśnie dlatego trudno wpisać go w prosty schemat sojusznika lub przeciwnika.

Poza tym, jeśli szukać odpowiedzi na pytanie, w którą stronę zmierza ten pontyfikat, to nie w deklaracjach, lecz w decyzjach kadrowych.

Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie ciągłości. Papież nie przeprowadził żadnej spektakularnej wymiany w Kurii Rzymskiej. Większość kluczowych urzędników pozostała na swoich stanowiskach, co w praktyce oznacza świadome spowolnienie, by dać sobie czas. To nie jest pontyfikat zaczynający się od czystki, lecz od rozpoznania. Leon XIV zna ten system od środka — jako były prefekt dykasterii odpowiedzialnej za nominacje biskupów sam współtworzył jego kadry — i nie musi udowadniać swojej władzy szybkimi ruchami.

Co rozsierdziło naprawdę Trumpa?

A jednak zmiana się dokonuje. Tyle że w innym miejscu. I nie da się wykluczyć, że to pośrednio rozsierdziło Donalda Trumpa.

Najbardziej symboliczny przykład przyszedł ze Stanów Zjednoczonych. Przez lata twarzą amerykańskiego katolicyzmu był abp. Nowego Jorku Timothy Dolan: hierarcha sprawny medialnie, dobrze osadzony w krajowej polityce, reprezentujący nurt wyraźnie konserwatywny w sprawach kulturowych. Kardynał z Manhattanu ma w sobie jowialność wczesnego Trumpa, co i prezydent widział i doceniał.

Wokół konklawe krążyły zresztą sugestie, że odegrał on rolę jednego z patronów wyboru Roberta Prevosta.

Tym bardziej uderzający był ruch wykonany niedługo później. Dolan został po ukończeniu 75 lat odesłany na emeryturę. To wiek, kiedy z automatu należy poprosić o to papieża, ale ten może prośbę odrzucić i odraczać dymisję przez kilka lat. Tak jak metropolita Bostonu kard. Sean O’Malley, ceniony przez Franciszka franciszkanin, który pełnił obowiązki do osiemdziesiątki. Nowy Jork dostał abp. Ronalda Hicksa, następcę wyraźnie innego typu.

Nowy Jork z nowym biskupem

Nie progresywnego w sensie ideologicznym, lecz duszpasterskiego: mniej obecnego w sporach kulturowych, bardziej skupionego na migracji, nierównościach i tkance miejskiej. To subtelna, ale czytelna korekta: przesunięcie środka ciężkości z reprezentacji na pracę w terenie.

Podobny wzór widać poza Stanami Zjednoczonymi.

W Ameryce Łacińskiej Leon XIV promuje biskupów, którzy potrafią funkcjonować w społeczeństwach głęboko spolaryzowanych: ludzi dialogu, często z doświadczeniem pracy w ubogich regionach, a jednocześnie pozbawionych ostrego profilu ideologicznego.

W Rzymie ta logika przybiera jeszcze inną formę. Zamiast wymieniać ludzi, papież zmienia kryteria ich oceny. W centrum nie stoi już widoczność ani pozycja, lecz zdolność działania w konkretnym kontekście:

czy dany biskup potrafi utrzymać wspólnotę, prowadzić dialog, reagować na kryzys.

To polityka kadrowa, która nie tworzy nowych frakcji, lecz stara się rozbroić istniejące.

Kosa i kamień

Dlatego najprościej byłoby powiedzieć, że Leon XIV skręca w stronę umiarkowanego progresywizmu. Ale to uproszczenie. Jego decyzje układają się raczej w coś bardziej wymagającego:

próbę wyprowadzenia Kościoła z logiki politycznych etykiet. Nie przez deklaracje, lecz przez dobór ludzi.

I tu trafia kosa na kamień. Żmudna pracę papieża, który jest duchowym opiekunem 1,5 mld ludzi na świecie, z których 40 proc. mieszka w Ameryce Łacińskiej, spotyka się z przesyconym resentymentem Donaldem Trump.

Prezydent w kolejnych wypowiedziach podtrzymuje retorykę odstraszania, powtarzając, że Stany Zjednoczone „nie cofną się” wobec Iranu i że każda próba przełamania blokady „spotka się z natychmiastową odpowiedzią”.

Jednocześnie w przeciekach — cytowanych przez agencje — pojawia się mniej oficjalny obraz: część komunikatów o „zniszczeniu” irańskich jednostek była co najmniej przedwczesna, a skala operacji nie jest do końca jasna nawet wewnątrz administracji.

Watykan odpowiada inaczej. Papież Leon XIV nie wchodzi w spór na poziomie politycznych deklaracji, tylko przesuwa go wyżej. Mówi o „retoryce, która przekracza granice odpowiedzialności”, o „logice eskalacji, w której słowa przygotowują grunt pod działania”.

„Prawdziwie niedopuszczalne”

Pada też zdanie, które w tej dyplomacji naprawdę coś znaczy: groźby uderzeń w infrastrukturę cywilną są „prawdziwie niedopuszczalne”. A potem przypomnienie Ewangelii – „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (red. – Mt 5,9, to siódme błogosławieństwo z Kazania na Górze) – i uwaga, że przywództwo nie polega na potęgowaniu strachu.

Po drugiej stronie odpowiedź jest przewidywalna i znów osobista:

Papież „miesza się w politykę”, „nie rozumie realiów”, jego głos ma charakter „polityczny, nie moralny”.

Spór zostaje sprowadzony do tego samego poziomu, na którym Trump rozgrywa większość swoich konfliktów: do starcia z przeciwnikiem, którego można obrazić, ocenić, ośmieszyć.

I w tym miejscu widać zasadniczą różnicę.

Dla Waszyngtonu to kolejny odcinek tej samej opowieści. Iran, NATO, media, teraz Watykan.

Wszystko da się wpisać w jedną linię napięcia. Dla Rzymu to tylko jeden z objawów skomplikowanego i wielowymiarowego świata, który coraz częściej operuje językiem bez ograniczeń.

Groźba schizmy i nowej reformacji

Bo równolegle toczy się coś ważniejszego i znacznie trudniejszego do opisania w depeszach. Kościół, którym kieruje Leon XIV, nie jest dziś spokojną instytucją o ustalonym kursie. Jest strukturą rozpiętą między kontynentami i wrażliwościami, w której różnice przestają być tylko różnicami. Coraz częściej układają się w trwałe linie podziału.

Leon XIV nie chce wygrywać sporu z Trumpem. On próbuje nie dopuścić do znacznie poważniejszego konfliktu wewnątrz własnego Kościoła. Takiego, który nie kończy się kolejnym postem ani sprostowaniem, tylko zmianą biegu historii. Mówiąc wprost,

papież musi zapobiec schizmie,

przeprowadzić chirurgiczną reformę, żeby uniknąć nowej reformacji. Dlatego działa powoli, przez ludzi i decyzje, które na pierwszy rzut oka nie robią wrażenia. Nie wymienia kurialistów, nie robi gwałtownych zwrotów, nie daje się wciągnąć w rytm politycznego starcia. Raczej przesuwa akcenty i sprawdza, gdzie jeszcze da się utrzymać równowagę.

I chyba najlepiej widać to w jednym fakcie, który umyka, jeśli patrzeć tylko na konflikt z Waszyngtonem.

4 lipca – dzień, który dla amerykańskiego papieża miałby oczywistą symbolikę – spędzi na Lampedusie,

jednym z głównych punktów wejścia migrantów do Europy, a więc fizycznym stykiem dwóch światów: stabilnego i tego, który się rozpada. To jest odpowiedź. Nie na ekscesy Trumpa, tylko na hierarchię spraw.

Na zdjęciu głównym: Leon IX w Wielkim Meczecie w Algierze (Dżamaa el-Dżazaïr) w towarzystwie z rektorem meczetu Mohammedem Al-Mamun Al-Qasimi i arcybiskupem Algieru, kardynałem Jeanem-Paulem Vesco. (Fot. Alberto PIZZOLI / AFP).

